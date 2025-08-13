В Петербурге мигрантам запретили работать курьерами! Говорят, цены вырастут, как и сроки доставки — это правда?

К концу 2025 года среди петербургских курьеров не должно остаться трудовых мигрантов. Соответствующее распоряжение было подписано губернатором города Александром Бегловым. Переходный период, за который бизнесу необходимо найти новых работников, — три месяца. Соответственно, уже к зиме сфера доставки должна серьезно измениться? Какими будут эти изменения? Как они скажутся на клиентах? И появится ли среди курьеров больше петербуржцев? Разбираемся!
Что случилось?
Мигрантам запретят работать курьерами в Санкт-Петербурге — такая новость появилась на информационных лентах вечером 11 августа. Согласно подписанному в тот день распоряжению губернатора, компании должны «привести численность используемых ими иностранных работников» в соответствие с новыми требованиями к 22 ноября. Проще говоря, к концу осени в городской доставке не должно остаться иностранных трудовых мигрантов.
Как отмечается, это решение «направлено на борьбу с теневой занятостью, повышение качества и безопасности услуг в курьерском секторе, а также создание новых рабочих мест для российских граждан, в первую очередь — для молодежи и студентов».
Насколько это неожиданно?
Решение стало одной из самых громких новостей понедельника, однако неожиданностью назвать его сложно. Во всяком случае, для профессионалов. Так, эксперт в сфере миграции Сергей Андрейцо из Президентской академии в Санкт-Петербурге называет появление документа «предсказуемым», особенно после того как в Петербурге ранее мигрантам запретили работать в такси.
«Подобные меры вводились на уровне регионов неоднократно, — говорит эксперт в беседе с Собака.ru, — в Петербурге мы тоже это видели на примере таксистов. С популистской точки зрения ограничение миграции достаточно востребовано обществом, во всяком случае, некоторой его частью. Более того, с ее стороны запрос существует уже достаточно давно, больше 10 лет».
Как отмечает Александр Митюков, президент ассоциации транспортно-логистических и почтово-курьерских компаний России (МАКС), ранее ассоциация и бизнес обращались с городским властям с просьбой рассмотреть возможность не ограничивать работу мигрантам в такси и доставке, а также возможные негативные последствия для бизнесов в случае введения таких мер: «К сожалению, бизнес не был услышан и наши аргументы относительно возможных рисков в случае запрета работы мигрантам в доставке, не учтены», — говорится в комментарии Митюкова, распространенном пресс-службой МАКС.
Сколько вообще мигрантов работает в службах доставки?
Сказать, какой именно процент курьеров сегодня в Петербурге является мигрантами, сложно. По оценкам МАКС, «сегодня в городе трудятся более 60 тысяч курьеров, около 20% из них — это мигранты».
По мнению Сергей Андрейцо из Президентской академии в Санкт-Петербурге, мигранты составляют от 40 до 60% рабочей силы в отраслях, где их труд активно используется, в том числе и в доставке.
То есть в доставке работать будет некому?
Отраслевые ассоциации говорят о возможной нехватке рабочих рук в доставке. «На вакансии курьеров нет очереди из соискателей — такие сотрудники всегда в дефиците из-за специфичности профессии, — говорится в комментарии президента Ассоциации компаний интернет-торговли Артема Соколова, распространенном пресс-службой. — Полагаем, что запрет на труд мигрантов обострит этот дефицит и существует серьезный риск возмещения трудовых потерь за счет соседних отраслей».
Александр Митюков
Президент ассоциации транспортно-логистических и почтово-курьерских компаний России:
К ноябрю, к высокому сезону, когда спрос на доставку увеличивается, мы однозначно получим дефицит исполнителей… Сокращение рабочих рук на рынке доставки сильнее всего скажется на малом и среднем бизнесе, простых горожанах, пользующихся услугами доставки, поскольку стоимость услуг вырастет, а небольшим предприятиям, развивающим собственную доставку, будет крайне сложно конкурировать с крупными игроками, предлагающими более выгодные условия для курьеров.
В свою очередь Юрий Ситников, руководитель доставки ресторанов под знаком качестве Ginza Project по Санкт-Петербургу и автор канала «Юра Ситников | Внутри Яндекс Еды» не верит в то, что заказы будут часами ожидать своего доставщика. «У пользователей есть представление, что курьеры получают мало, но на самом деле это давно не так. В 2025 году стоимость курьерских услуг достаточно высокая, поэтому даже немигранты идут на эту работу с охотой, потому что ежедневные выплаты вполне конкурентоспособные. Поэтому ситуации, когда товары будет физически некому доставлять, я не жду», — говорит он, отдельно оговариваясь, что распоряжение губернатора не означает полного исхода иностранцев из курьерских служб.
В смысле? Разве работать в доставке не запрещается всем мигрантам?
Согласно распоряжению губернатора, ограничение касается «иностранных граждан, осуществляющих трудовую деятельность на основании патентов». Однако далеко не всем приезжим необходимо эти самые патенты получать.
Это требование не распространяется на граждан стран Таможенного союза, куда, помимо России, входят:
- Армения
- Беларусь
- Казахстан
- Кыргызстан
«Граждане стран Таможенного союза трудоустраиваются практически на тех же основаниях, что и граждане России», — напоминает в беседе с Собака.ru Сергей Андрейцо из Президентской академии в Санкт-Петербурге. Таким образом, введенные ограничения их не коснутся.
Но цены все равно вырастут?
Эксперты по-разному оценивают перспективы роста цен в связи с распоряжением городских властей. «По нашим экспертным оценкам стоимость доставки может увеличиться в полтора–два раза. А вознаграждения курьеров на 20% и выше», — говорится в комментарии Александра Митюкова из МАКС.
«По предварительным расчетам, стоимость доставки для жителей Санкт-Петербурга вырастет минимум в 2 раза», — отмечают в АКИТ.
Другие собеседники редакции полагают, что изменение стоимости доставки не будет столь радикальным. «Двукратный рост стоимости доставки — это, вероятно, перебор, — говорит Сергей Андрейцо из Президентской академии в Санкт-Петербурге, — все же не 100% доставки осуществляется мигрантами».
Сергей Андрейцо
Эксперт в сфере миграции, Президентская академия в Санкт-Петербурге:
Когда в Петербурге недавно проходили рейды, полицейские выявляли много курьеров-мигрантов, нарушающих требования по патентам. Так что, вероятно, рынок отреагирует всеми возможными способами — несколько вырастет число россиян, несколько вырастет число кыргызов, несколько увеличится доля нелегалов и на какую-то величину вырастут тарифы. Все сразу.
«Я думаю, что в краткосрочной перспективе это сгущение — пользователь не может получить кратный рост тарифов в один день, — говорит Юрий Ситников, руководитель доставки компании Ginza Project. — В долгосрочной перспективе тарифы будут повышены, но все сервисы сделают это так, чтобы повышение оказалось максимально незаметным для пользователей».
Юрий Ситников
Руководитель доставки ресторанов под знаком качестве Ginza Project по Санкт-Петербургу, автор канала «Юра Ситников | Внутри Яндекс Еды»:
Я думаю, что это будет сделано следующим образом: минимальная стоимость корзины возрастет. То есть теперь новый курьер немигрант будет возить корзину более высокой стоимостью. Если раньше в каком-то сервисе мы могли бесплатно получить заказ на 700 рублей, то сейчас это будет заказ за 1500.
Это навсегда?
Формально подписанный Александром Бегловым документ вводит ограничение на работу мигрантов в 2025 году. То есть, по сути, запрет на работу приезжих, работающих по патенту, продлится с 22 ноября по 31 декабря. Однако ограничение, разумеется, может быть продлено.
Как напоминает Сергей Андрейцо из Президентской академии в Санкт-Петербурге, «на уровне ряда регионов была интересная тенденция, когда подобные ограничения вводили, а потом сами же власти отменяли, потому что рынок труда не смог справиться».
«Есть некоторая вероятность, что в Петербурге будет точно так же, — продолжает эксперт, — потому что рынок труда все же не совсем к этому готов. Слишком большой объем людей необходимо заместить. Если бы ограничения вводились с лагом в полтора–два года, то есть с января 2028 года, то компании успели бы подготовиться. В сложившихся условиях все еще может поменяться».
