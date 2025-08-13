В Петербурге мигрантам запретили работать курьерами! Говорят, цены вырастут, как и сроки доставки — это правда?

Насколько это неожиданно?

Решение стало одной из самых громких новостей понедельника, однако неожиданностью назвать его сложно. Во всяком случае, для профессионалов. Так, эксперт в сфере миграции Сергей Андрейцо из Президентской академии в Санкт-Петербурге называет появление документа «предсказуемым», особенно после того как в Петербурге ранее мигрантам запретили работать в такси.

«Подобные меры вводились на уровне регионов неоднократно, — говорит эксперт в беседе с Собака.ru, — в Петербурге мы тоже это видели на примере таксистов. С популистской точки зрения ограничение миграции достаточно востребовано обществом, во всяком случае, некоторой его частью. Более того, с ее стороны запрос существует уже достаточно давно, больше 10 лет».

Как отмечает Александр Митюков, президент ассоциации транспортно-логистических и почтово-курьерских компаний России (МАКС), ранее ассоциация и бизнес обращались с городским властям с просьбой рассмотреть возможность не ограничивать работу мигрантам в такси и доставке, а также возможные негативные последствия для бизнесов в случае введения таких мер: «К сожалению, бизнес не был услышан и наши аргументы относительно возможных рисков в случае запрета работы мигрантам в доставке, не учтены», — говорится в комментарии Митюкова, распространенном пресс-службой МАКС.