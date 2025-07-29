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Мигрантам запретят работать в такси в Петербурге

Ограничение будет действовать до конца 2025 года, а вступит в силу по истечении 10 дней. Временный запрет позволит оценить социально-экономическое влияние на жизнь города. Будут ли эти ограничения вводить в 2026 году, решат по результатам этого периода.

Shutterstock.com

Как рассказали в пресс-службе Смольного, соответствующее постановление подписал губернатор Александр Беглов 28 июля. Для предпринимателей, которые работают в сфере легкового такси и арендованных легковых автомобилей с водителем, предусмотрен трехмесячный переходный период. В течение этого времени они смогут завершить действующие трудовые отношения с иностранными гражданами и привлечь новых работников им на замену.

Временный запрет, введенный до конца 2025 года, позволит оценить социально-экономическое влияние на жизнь города. Будут ли эти ограничения вводить в 2026 году, решат по результатам этого периода.

В Петербурге намерены запретить мигрантам работать в такси и доставке! Кто придет на их место? Изменятся ли цены?

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