Мигрантам запретят работать в такси в Петербурге

Как рассказали в пресс-службе Смольного, соответствующее постановление подписал губернатор Александр Беглов 28 июля. Для предпринимателей, которые работают в сфере легкового такси и арендованных легковых автомобилей с водителем, предусмотрен трехмесячный переходный период. В течение этого времени они смогут завершить действующие трудовые отношения с иностранными гражданами и привлечь новых работников им на замену.

Временный запрет, введенный до конца 2025 года, позволит оценить социально-экономическое влияние на жизнь города. Будут ли эти ограничения вводить в 2026 году, решат по результатам этого периода.