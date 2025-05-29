В Петербурге намерены запретить мигрантам работать в такси и доставке! Кто придет на их место? Изменятся ли цены?

Что случилось?

Уже в ближайшие месяцы сервисы доставки и такси не смогут привлекать к работе мигрантов, об этом гласит проект постановления губернатора Петербурга.

Формально, ограничение устанавливается только до конца 2025 года и касается всех мигрантов, работающих по патентам (их должны получать все приезжие работники, кроме граждан стран ЕАЭС). Однако в этом же документе говорится, что комитет по труду должен в ближайшее время подготовить все необходимое, чтобы продлить запрет и на 2026-й.

У компаний будет всего 3 месяца на то, чтобы выполнить требование, после того как документ вступит в законную силу.