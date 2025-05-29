В Петербурге намерены запретить мигрантам работать в такси и доставке! Кто придет на их место? Изменятся ли цены?

Власти Петербурга готовят запрет для мигрантов на работу водителями такси и курьерами. У компаний будет всего три месяца после вступления распоряжения в силу, чтобы найти новых сотрудников. Какую роль сейчас иностранцы играют в сервисах доставки и такси? Смогут ли сервисы обойтись без их услуг? Дождутся пассажиры своих машин, а покупатели — заказов? Разбираемся с исследователями.
Что случилось?
Уже в ближайшие месяцы сервисы доставки и такси не смогут привлекать к работе мигрантов, об этом гласит проект постановления губернатора Петербурга.
Формально, ограничение устанавливается только до конца 2025 года и касается всех мигрантов, работающих по патентам (их должны получать все приезжие работники, кроме граждан стран ЕАЭС). Однако в этом же документе говорится, что комитет по труду должен в ближайшее время подготовить все необходимое, чтобы продлить запрет и на 2026-й.
У компаний будет всего 3 месяца на то, чтобы выполнить требование, после того как документ вступит в законную силу.
А какие страны входят в ЕАЭС? В Евразийский экономический союз входят Россия, Беларусь, Армения, Казахстан и Кыргызстан.
Как много мигрантов работает в петербургских такси?
Точных подсчетов того, сколько именно мигрантов работает в такси нет. Так, депутат ЗакСа Алексей Цивилев в беседе с «Фонтанкой» оценил общее число таксистов в 25 тысяч человек, отметив что в эконом-сегменте приезжие составляют 60–70%.
Гергий Сталинов, руководитель проектной группы «Неформальная самоорганизация и экономика такси и доставки в тени агрегатора» НИУ ВШЭ, автор канала «Антрополе», полагает, что эта оценка вполне может соответствовать реальному положению дел.
«В больших российских городах в такси повсеместно много мигрантов, — говорит он, — за счет того, что в Петербурге еще сохранилась возможность подрабатывать в такси на своем автомобиле, то мигрантов чуть меньше, чем в Москве, где остались только водители работающие на полной занятости. Однако мигранты действительно занимают очень существенную долю».
Сколько мигрантов в службах доставки?
Точный процент приезжих, работающих курьерами также неизвестен. Согласно исследованию НИУ ВШЭ и Российской ассоциации электронных коммуникаций от 2022 года, 56% всех российских курьеров были гражданами РФ. Однако, отмечали авторы, в Москве и Петербурге мигранты занимают 80% рынка доставки.
Даниил Алексеев
Антрополог, исследователь рынка доставки:
Во время полевых исследований, когда я сам работал в сервисах доставки, я больше всего встречал граждан Таджикистана и Узбекистана. Впрочем, здесь не стоит торопиться с выводами — курьерских служб много и в них разные требования к документам. Где-то нужна самозанятость, доступная только гражданам стран ЕАЭС. Есть премиальные сервисы, в которых доступ приезжих ограничен.
По словам Георгия Сталинова, доставка даже в большей степени зависит от труда мигрантов, нежели такси. Более того, в эту сферу идут те приезжие, которые в силу худшего знания языка, отсутствия прав или стажа не могут заняться извозом.
Сергей Андрейцо
Эксперт в сфере миграции, Президентская академия в Санкт-Петербурге:
В целом постановление о запрете на работу мигрантов касается порядка 40–60 тысяч человек, суммарно работающих курьерами и таксистами. Точнее сказать сложно, но экспертные оценки именно такие.
В чем причина ограничений?
Как писала «Фонтанка» вопрос о запрете для мигрантов работать в доставке еще зимой поднимал депутат ЗакСа Михаил Романов. Он возмущался тем, что доставщики ездят по тротуарам на электровелосипедах. «Они сбивают людей, нарушают ПДД. На мопеды малой мощности не требуется водительское удостоверение, и они едут против потока движения», — говорил парламентарий.
Исследователь рынка курьерской доставки Даниил Алексеев в беседе с Собака.ru напоминает, что езда по тротуарам и нарушения связаны, скорее с условиями работы курьеров. «Требования к скорости накладывает сама система, требующая, чтобы продукты были доставлены за 15 минут, — говорит он, — если этого не происходит, что курьеры лишаются возможности работать и касается это не только мигрантов».
Запреты на работу мигрантов в такси, ранее принятые в других регионах (таких как Татарстан и Новгородская область) зачастую объясняются вопросами «социальной напряженности». Как отмечает Георгий Сталинов, говорить о том, что приезжие более подвержены переработкам или имеют принципиально отличный стиль вождения не приходится.
«Работать по 20 часов в сутки не могут работать уже не только мигранты, но и все водители, — говорит он, — в агрегаторах стоит ограничение на поездки: 14 часов в день».
Получается, что уже скоро в такси и доставках будут работать только россияне?
Как уже отмечалось, распоряжение губернатора касается только тех мигрантов, которым нужно получать патент на работу в Петербурге. Однако гражданам Беларуси, Армении, Казахстана и Кыргызстана этого делать не нужно, так как их страны находятся в ЕАЭС.
Как отмечает Георгий Сталинов среди мигрантов-таксистов преобладают киргизы, их также чаще можно встретить в классе «комфорт». «Работники таксопарка считают, что мигранты ценят дешевую аренду, поэтому сразу предлагают работать на машинах эконом-класса, а местным жителям в комфорте и выше. В то же время есть некоторые реальные ограничения от агрегатора: водитель может получить доступ к заказам уровня Комфорт+, только если пройдет собеседование, где оцениваются в том числе коммуникативные навыки».
Эксперт в сфере миграции из Президентской академии Сергей Андрейцо и вовсе уверен, что люди, ездящие в «Комфорте», разницу после вступления в силу постановления «даже не заметят».
В свою очередь влияние на рынок доставки, где, вероятно, чаще работали приезжие из-за пределов ЕАЭС, будет более существенным.
Как все это скажется на клиентах?
Георгий Сталинов полагает, что пассажиров такси и клиентов сервисов доставки ждут очередные подорожания. «Доставки станут дороже, увеличится время ожидания, заказы станут станет сложнее для клиентов, и последним чаще придется ходить в магазины», — говорит он.
«В эконом-сегменте такси будет дефицит водителей, — продолжает Сталинов, — цены опять поднимутся, все плотнее приближаясь к "Комфорту" в пиковые часы».
Сходным образом рассуждает и Сергей Андрейцо из Президентской академии в Санкт-Петербурге. «Разница между "Комфортом" и "Экономом" и так уже не большая», — соглашается он. Впрочем он настаивает, что коллапса доставок и служб такси ждать не стоит. «Какую-то часть займут дополнительные мигранты из ЕАЭС, какую-то внутренняя миграция или работники из тех других сфер экономики», — полагает он, добавляя, что в какой-то момент действительно возможен рост цен.
Впрочем антрополог Даниил Алексеев не уверен, что мигрантов получится так легко заместить, особенно в сфере доставки. «Как говорил мне один директор центра формирования заказа: "мигранты всегда остаются". Что это значит? В доставке, как представляется, работает три основные категории (хотя данных статистики у нас нет): приезжие, взрослые мужчины, у которых возникли проблемы с трудоустройством и студенты. Вторые и третьи покидают доставку при первой возможности и лишь мигранты задерживаются в сервисах надолго», — заключает он.
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