Зумеры не могут себе позволить взрослую жизнь: почему новые поколения в развитых странах стали жить хуже своих родителей?

Так что же происходит?

Так, в 2023 году исследователи из Кембриджского университета представили работу, в которой показали: далеко не все миллениалы вступили во взрослую жизнь на позиции хуже, чем их предшественники из поколения бэби-бумеров. Молодые люди из среднего класса, получившие престижную профессию, могли иметь даже лучшее положение, нежели люди, родившиеся в середине 50-х, в том же этапе карьеры.

Однако проблема заключается в том, что численность среднего класса в развитых странах сокращается. «К 35 годам 17% представителей поколения бэби-бумеров прошли путь от колледжа к месту в престижном профессиональном сообществе, например в юриспруденции и медицине, тогда как среди представителей поколения миллениалов этот показатель составил всего 7,3%», — отмечается в пресс-релизе Кембриджского университета.

В то же время исследование ученых показало, что молодые люди рабочих специальностей, напротив, живут заметно хуже представителей старшего поколения. «Например среди бэби-бумеров, 63% работников на низкоквалифицированных должностях имели собственный дом к 35 годам, для аналогичных специалистов поколения миллениалов этот показатель составляет 42%. Самые бедные миллениалы в сфере услуг теперь часто имеют отрицательный чистый капитал (то есть их долги превышают накопления и имущество), что было менее распространено среди бумеров», — говорится во все том же сообщении Кембриджского университета.

«Сегодня впервые за все долгое время мы наблюдаем ситуацию, в которой доля поколения детей, чьи доходы больше доходов их родителей, опустилась ниже 50%, — констатирует в беседе с Собака.ru Василий Аникин, доцент факультета социальных наук НИУ ВШЭ. — Для сравнения: для поколения 1970-х эта доля составляла 60%, а 1940-х — более 90%».

Таким образом, по-видимому, речь может идти не о том, что все молодые люди живут хуже предыдущих поколений. Скорее можно говорить о том, что на них сильнее сказывается все обостряющееся неравенство.