Закат эпохи лояльности: почему зумеры отказываются от верности работодателю и как это меняет рынок труда. Возможно, навсегда

Все больше молодых людей перестают не связывать себя с одной компанией, предпочитая жонглировать множеством подработок и проектов. Причем так поступают, в том числе, зумеры, которые уже успели обзавестись хорошей зарплатой и соцпакетом. Для них даже придумали специальны термин: full-time side hustler. Почему так происходит? Лояльность работодателю уходит в прошлое? Как все это изменит рынок труда? Отвечают социологи и специалисты по найму.
«Поколение Z предпочитает подработку, потому что “лояльность мертва”», — пишет The Washington Post. Издание окорестило их термином full-time side hustler и констатирует: наступила новая реальность, в которой все больше молодых людей отказываются связывать свою жизнь с конкретным работодателем.
Вместо этого зумеры берут подработки, участвуют в разовых проектах, развивают и монетизируют свои блоги, продают авторские курсы и консультации в интернете. Словом, делают все, чтобы не зависеть от карьерного трека в одной компании. Причем так делают, в том числе, те, чья корпоративная карьера уже начала складываться и приносить ощутимые деньги.
«Вы просто больше не можете полагаться на один [источник] дохода», — констатирует одна из героинь материала Натали Фишер. В свои 25 лет она окончила колледж и уже успела получить работу в сфере анализа данных с шестизначной зарплатой в долларах. Тем не менее она тратит до 30 часов в неделю на подработки: продвижение товаров в соцсетях и консультации по личным финансам.
«Каждый четвертый зумер»
Судя по всему, картина, которую описывает в своей статье The Washington Post, — не уникальная американская ситуация. Это глобальный тренд, следы которого заметны, в том числе, и в России.
«Если мы говорим о квалифицированной работе в таких сферах, как медиа, маркетинг, SMM, то такая тенденция, безусловно, есть, — констатирует в беседе с «Собака.ru» Мария Савельева, начальник отдела подбора и развития персонала факультета компьютерных наук НИУ ВШЭ. — Эти специалисты уже сейчас могут заработать на подработках больше, чем находясь в одном месте. Бывает и так, что такие специалисты устраиваются куда-то в штат, чтобы иметь стаж и постоянное место работы, но все равно берут очень много сторонних проектов».
Однако, добавляет Савельева, пока такой тип занятости характерен далеко не для всех молодых специалистов. «Если мы говорим про административных работников, то это все же [история] про работу в компании, в штате. Они тяготеют к тому, чтобы, даже если изначально у них были подработки, перейти на стабильную занятость», — говорит она.
Сходные данные показывает и статистика. «У каждого третьего молодого соискателя от 18 до 24 лет в резюме (в 30% по СПб и в 28% по РФ) указано желание частичной занятости, — рассказали редакции в пресс-службе HH.ru Северо-Запад. — Для каждого третьего и по РФ, и по СПб важно, чтобы у него был гибкий график работы (31%), 26%, или каждый четвертый зумер, ищущий работу, хочет работать на удаленке».
При этом, подчеркивает социолог НИУ ВШЭ Игорь Олейников, важно понимать, что эти цифры вовсе не означают, что зумеры не хотят работать, или не готовы много трудиться. «Они очень готовы работать, больше 60% говорят, что к сверхурочной работе будут относиться нормально», — добавляет он. Таким образом, молодые люди хотят не небольшого числа работы, для них важно быть самим хозяевами своей жизни и своей карьеры. Что, в частности, сказывается в том, что они легко меняют место работы.
Игорь Олейников
социолог, НИУ ВШЭ:
Из-за всего этого зумеры вызывают тревоги и сомнения у работодателей. На них смотрят и не понимают. На вопрос о том, почему они уволились с прошлой работы, они отвечают не то, что начальник был плохой или зарплата маленькой. Просто они там уже все, что хотели, узнали и чему считали важным, научились.
В результате у рекрутеров появляется паника в глазах, они думают: «А что делать? А если зумер и у нас все, что ему нужно узнает?». И правда в том, что он действительно узнает, а потом уйдет в новое место.
«Зумеры в это не верят»
У подобного поведения молодых специалистов очень много причин, каждая из которых по-своему важна. Так, поясняет Олейников, сегодня появляется все больше рабочих мест, которые не требуют методичного 8-часового рабочего дня по расписанию. Часть специалистов могут выполнять свои основные функции за несколько часов и после этого только контролировать, что все идет как надо, параллельно выполняя аналогичную работу для другого нанимателя, получая две, а то и три зарплаты.
Во-вторых, добавляет социолог, в современном мире полагаться только на одну работу и даже на одну сферу занятости попросту опасно, и зумеры это отлично понимают. «Если ты делаешь ставку на одну специализацию, то велик шанс, что дело не выгорит, — поясняет Олейников, — рынок сдулся, или тебя вообще заменили нейросетью. Таким образом, тебе нужно много самых разных навыков, которые не получишь на одном месте».
Однако это еще не вся правда, есть причины и много более глубокие, которые отражают глобальные изменения в обществе. С одной стороны, уровень образования в мире неуклонно растет, и зумеры самое образованное и квалифицированное поколение в истории, объясняет Олейников. У них лучший доступ к образованию, они выросли в цифровую эпоху, в их распоряжении огромные возможности для получения новых навыков. С другой же стороны, шанс сделать карьеру в одной компании с нуля становится все меньше.
«Продолжительность жизни, в том числе профессиональной, увеличивается, — поясняет социолог, — люди позже уходят на пенсию, а соответственно, оставляют меньше возможностей для карьерного роста молодых. История о том, что я пришел в пиццерию готовить заготовки для соусов, а через 20 лет стал ее директором, больше не работает. Зумеры в это не верят и правильно делают, ведь лояльность работодателю не окупается».
Игорь Олейников
социолог, НИУ ВШЭ:
Есть две практики: Job Hopping (частая смена работы, — прим. ред.) и попытка строить карьеру в одной компании. И статистически Job Hopping выгоднее. Зачем оставаться в одной компании, даже если мне в ней нравится, если я буду финансово выигрывать, меняя место каждые 2–3 года?
«Рынок труда изменился навсегда»
Тот факт, что у пристрастий зумеров есть глубинные социальные и демографические причины, говорит о том, что тренд на Job Hopping, обилие подработок и низкую лояльность к работодателю будет только укрепляться. «Увы, мы видим, что далеко не все компании до сих пор готовы признать тот факт, что рынок труда изменился навсегда и это случилось не 2–3 года назад, а существенно раньше», — подчеркивают в HH.ru.
Так же смотрит на ситуацию и Игорь Олейников. «Это станет новой реальностью: сотрудник не чувствует что он самореализуется, он разворачивается и уходит, тем более что у него уже есть множество подработок, — говорит социолог. — Это существенно повлияет на рынок труда. Это не плохой тренд и не хороший, это просто тренд».
В свою очередь Мария Савельева полагает, что это приведет к тому, что в рабочих коллективах начнет меняться коммуникация. Она станет более экологичной и больше будет учитывать чувства, переживания и интерес специалистов.
«Зумер в целом готов быть [относительно] лояльным, но за это требует человеческого отношения и возможности управлять своим временем, — поясняет она. — Причем он этого требует раньше. То есть если лет 10–15 назад рядовой сотрудник был единицей "без права голоса", который должен сделать задачу во чтобы то ни стало, даже если ради этого придется отказаться от выходного дня, и лишь повышение до руководителя хотя бы среднего звена давало возможность фильтровать нагрузку, то сейчас этап, когда человек начинает требовать к себе внимательного отношения, наступает много раньше».
Мария Савельева
Начальник отдела подбора и развития персонала Факультета компьютерных наук НИУ ВШЭ
В 2000-е мы смотрели «Дьявол носит Prada» как эталон — героиня Энн Хэтэуэй сделала невозможное — нашла подход к Миранде Пристли, какая она молодец. Сейчас он смотрится совсем иначе — молодые воспринимаю историю так: мол, бедная девочка, ей пришлось терпеть странную начальницу, и в итоге она словила выгорание — нет, так точно не надо.
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