Закат эпохи лояльности: почему зумеры отказываются от верности работодателю и как это меняет рынок труда. Возможно, навсегда

«Каждый четвертый зумер»

Судя по всему, картина, которую описывает в своей статье The Washington Post, — не уникальная американская ситуация. Это глобальный тренд, следы которого заметны, в том числе, и в России.

«Если мы говорим о квалифицированной работе в таких сферах, как медиа, маркетинг, SMM, то такая тенденция, безусловно, есть, — констатирует в беседе с «Собака.ru» Мария Савельева, начальник отдела подбора и развития персонала факультета компьютерных наук НИУ ВШЭ. — Эти специалисты уже сейчас могут заработать на подработках больше, чем находясь в одном месте. Бывает и так, что такие специалисты устраиваются куда-то в штат, чтобы иметь стаж и постоянное место работы, но все равно берут очень много сторонних проектов».

Однако, добавляет Савельева, пока такой тип занятости характерен далеко не для всех молодых специалистов. «Если мы говорим про административных работников, то это все же [история] про работу в компании, в штате. Они тяготеют к тому, чтобы, даже если изначально у них были подработки, перейти на стабильную занятость», — говорит она.

Сходные данные показывает и статистика. «У каждого третьего молодого соискателя от 18 до 24 лет в резюме (в 30% по СПб и в 28% по РФ) указано желание частичной занятости, — рассказали редакции в пресс-службе HH.ru Северо-Запад. — Для каждого третьего и по РФ, и по СПб важно, чтобы у него был гибкий график работы (31%), 26%, или каждый четвертый зумер, ищущий работу, хочет работать на удаленке».

При этом, подчеркивает социолог НИУ ВШЭ Игорь Олейников, важно понимать, что эти цифры вовсе не означают, что зумеры не хотят работать, или не готовы много трудиться. «Они очень готовы работать, больше 60% говорят, что к сверхурочной работе будут относиться нормально», — добавляет он. Таким образом, молодые люди хотят не небольшого числа работы, для них важно быть самим хозяевами своей жизни и своей карьеры. Что, в частности, сказывается в том, что они легко меняют место работы.