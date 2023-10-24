Кривое зеркало: как полюбить свою внешность без бьюти-фильтров и что такое телесное дисморфическое расстройство?

Что такое дисморфофобия?

Телесное дисморфическое расстройство или дисморфофобия — заболевание, при котором человек беспокоится из-за несуществующего или незначительного дефекта внешности. Он убежден, что выглядит ненормальным и непривлекательным.

Проявления расстройства начинаются в подростковом возрасте, распространенность небольшая (2-3%), часто оно не диагностируется вовремя. Нежелание говорить о своем теле, стыд за «дефект» и боязнь осуждения приводят человека в глубокую депрессию, в крайних случаях, к попытке самоубийства.

Поэтому так важно знать о существовании и проявлениях дисморфофобии, не переубеждать подростка, а вовремя обратиться за профессиональной помощью.

Часто при расстройстве «проблемная зона» — это:

Кожа (прыщи, шрамы, пигментация или цвет, морщины). Фигура (лишний вес, размер бёдер, длина ног). Волосы (потеря волос, избыточный рост волос на лице). Нос (размер, форма). Глаза (разрез, симметрия). Черты, связанные с сексуальностью (размер груди у женщин, мускулистое тело или размер полового члена у мужчин).

На самом деле, человек выглядит нормально, но ему кажется, что «недостаток» уродует, люди вокруг обсуждают и высмеивают «дефект».

Первые признаки заболевания появляются в 16-17 лет. Поэтому обычный прыщ на лице становится для подростка с телесным дисморфическим расстройством концом света. Тревогу невозможно контролировать, она может беспокоить от трех до восьми часов в день.

Попытка скрыть несуществующий дефект заставляет человека выполнять специальные действия — это главный признак дисморфического расстройства. Такие действия могут быть:

заметны — как особое поведение;

незаметны — как некие умственные усилия.

Главное — эти действия нужны для сокрытия «дефекта» и часто повторяются.

Как появляется дисморфофобия?

Телесное дисморфическое расстройство имеет 2,4% людей (встречаемость примерно такая же, как у гепатита С!).

Реальная распространенность может быть выше. Ведь стыд и боязнь осуждения заставляют людей скрывать мысли и чувства о своих «нелюбимых» чертах внешности.

Причины телесного дисморфического расстройства до сих пор неясны. Некоторые факторы увеличивают риск появления:

Другое психическое заболевание — тревога или депрессия.

Травмирующий опыт в детстве — буллинг из-за внешнего вида, эмоциональная отстраненность близких.

Черты личности — перфекционизм

Социальное давление и стандарты красоты.

Вклад в появление заболевания также вносит генетика. У человека с дисморфофобией родственники страдают этим же расстройством или обсессивно-компульсивным расстройством в 4-8 раз чаще.

Первые признаки появляются в подростковом возрасте, одинаково часто у девочек и мальчиков. Но изменения, связанные со старением — повышенная обеспокоенность морщинами, качеством и состоянием кожи, потерей волос, — могут спровоцировать появление дисморфофобии у взрослых.

Роль социальных сетей

СМИ и соцсети задают рамки «идеальной» жизни, карьеры и внешнего вида. Подпитывают «социальное сравнение» — когда человек оценивает свою привлекательность, успешность в негативном ключе, при сопоставлении себя с другими. Слабо ощутимое, но постоянное влияние общества требует выглядеть и быть безупречным.

Социальное давление и желание соответствовать стандартам красоты могут спровоцировать появления дисморфического расстройства. Треть опрошенных девочек-подростков усомнились в своей привлекательности и внешности из-за соцсетей. Влияние коснулось также мальчиков и взрослых людей.

Винить и запрещать соцсети не выход — до них люди с дисморфическим расстройством тоже были. Например, Майкл Джексон и Энди Уорхол предположительно страдали дисморфофобией.

Нельзя утверждать, что соцсети — причина расстройства. Но формат информации, представленной там, может влиять на человека. Поэтому если вы блогер или инфлюенсер, вы можете помочь снизить давление стандартов красоты: