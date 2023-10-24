Кривое зеркало: как полюбить свою внешность без бьюти-фильтров и что такое телесное дисморфическое расстройство?

В эпоху обязательно-красивых аккаунтов в соцсетях и слишком медленно пробуждающегося дайверсити научиться принимать себя натурального, когда все вокруг идеальные, — тот еще челлендж. Если вы не можете выйти на улицу без мейка, постоянно редактируете свои фотографии и при этом уверены, что такие эмоции — удел только простых смертных (спойлер: совсем нет, даже наш любимый Роберт Паттинсон себя оценивает не высоко) — вот ликбез по самому самокритичному заболеванию и способах его лечения от врача-исследователя и медицинского журналиста Ксении Фомиченко.
Что такое дисморфофобия?
Телесное дисморфическое расстройство или дисморфофобия — заболевание, при котором человек беспокоится из-за несуществующего или незначительного дефекта внешности. Он убежден, что выглядит ненормальным и непривлекательным.
Проявления расстройства начинаются в подростковом возрасте, распространенность небольшая (2-3%), часто оно не диагностируется вовремя. Нежелание говорить о своем теле, стыд за «дефект» и боязнь осуждения приводят человека в глубокую депрессию, в крайних случаях, к попытке самоубийства.
Поэтому так важно знать о существовании и проявлениях дисморфофобии, не переубеждать подростка, а вовремя обратиться за профессиональной помощью.
Часто при расстройстве «проблемная зона» — это:
- Кожа (прыщи, шрамы, пигментация или цвет, морщины).
- Фигура (лишний вес, размер бёдер, длина ног).
- Волосы (потеря волос, избыточный рост волос на лице).
- Нос (размер, форма).
- Глаза (разрез, симметрия).
- Черты, связанные с сексуальностью (размер груди у женщин, мускулистое тело или размер полового члена у мужчин).
На самом деле, человек выглядит нормально, но ему кажется, что «недостаток» уродует, люди вокруг обсуждают и высмеивают «дефект».
Первые признаки заболевания появляются в 16-17 лет. Поэтому обычный прыщ на лице становится для подростка с телесным дисморфическим расстройством концом света. Тревогу невозможно контролировать, она может беспокоить от трех до восьми часов в день.
Попытка скрыть несуществующий дефект заставляет человека выполнять специальные действия — это главный признак дисморфического расстройства. Такие действия могут быть:
- заметны — как особое поведение;
- незаметны — как некие умственные усилия.
Главное — эти действия нужны для сокрытия «дефекта» и часто повторяются.
Как появляется дисморфофобия?
Телесное дисморфическое расстройство имеет 2,4% людей (встречаемость примерно такая же, как у гепатита С!).
Причины телесного дисморфического расстройства до сих пор неясны. Некоторые факторы увеличивают риск появления:
- Другое психическое заболевание — тревога или депрессия.
- Травмирующий опыт в детстве — буллинг из-за внешнего вида, эмоциональная отстраненность близких.
- Черты личности — перфекционизм
- Социальное давление и стандарты красоты.
Вклад в появление заболевания также вносит генетика. У человека с дисморфофобией родственники страдают этим же расстройством или обсессивно-компульсивным расстройством в 4-8 раз чаще.
Первые признаки появляются в подростковом возрасте, одинаково часто у девочек и мальчиков. Но изменения, связанные со старением — повышенная обеспокоенность морщинами, качеством и состоянием кожи, потерей волос, — могут спровоцировать появление дисморфофобии у взрослых.
Роль социальных сетей
СМИ и соцсети задают рамки «идеальной» жизни, карьеры и внешнего вида. Подпитывают «социальное сравнение» — когда человек оценивает свою привлекательность, успешность в негативном ключе, при сопоставлении себя с другими. Слабо ощутимое, но постоянное влияние общества требует выглядеть и быть безупречным.
Социальное давление и желание соответствовать стандартам красоты могут спровоцировать появления дисморфического расстройства. Треть опрошенных девочек-подростков усомнились в своей привлекательности и внешности из-за соцсетей. Влияние коснулось также мальчиков и взрослых людей.
Винить и запрещать соцсети не выход — до них люди с дисморфическим расстройством тоже были. Например, Майкл Джексон и Энди Уорхол предположительно страдали дисморфофобией.
Нельзя утверждать, что соцсети — причина расстройства. Но формат информации, представленной там, может влиять на человека. Поэтому если вы блогер или инфлюенсер, вы можете помочь снизить давление стандартов красоты:
- Напишите, что фото после ретуши или коррекции.
- Не используйте фильтры для лица.
- Покажите себя в повседневной обстановке без макияжа
- Делайте акцент, что в соцсети появляется только часть жизни, и чаще всего самая лучшая.
Как проявляется заболевание?
Маскировка
Самое простое решение — скрыть нелюбимый участок тела. В зависимости от расположения «проблемной зоны» человек носит шляпу, яркий макияж, объемную одежду. Главное, чтобы нелюбимая область стала не так заметна окружающим. При этом макияж и одежда обновляются несколько раз в день (обычно больше четырех).
Смотрение в зеркало
Проверка внешнего вида в зеркале, отражении окон и экране телефона, блестящих предметах — частое поведение. Рассматривание себя может занимать несколько часов в сутки, иногда в это же время человек делает уходовые процедуры или ковыряет кожу.
Чрезмерный уход за собой
Многократное расчесывание или укладка волос, нанесение макияжа или средств по уходу за кожей, выщипывание волос на лице — тоже проявления дисморфического расстройства. Для помощи в исправлении дефекта могут привлекаться врачи, дерматолог или пластический хирург. Несмотря на проведенное лечение, процедуры или операцию, человек остается недоволен результатом, по его мнению, «недостаток» сохраняется или даже усугубляется.
Повреждение кожи
Попытка избавиться от прыщей, пигментации, морщин или другим способом очистить или улучшить кожу — приводит к повреждению. Иногда человек использует иглы, булавки, бритву, пилинги или просто ковырять кожу руками.
Тяжелые тренировки
Физическая нагрузка, часто чрезмерная по интенсивности и длительности, преследует единственную цель — улучшить фигуру. По мнению человека с дисморфофобией, его тело далеко от «идеального», а упражнений всегда недостаточно. Для совершенствования фигуры дополнительно используются диеты, пищевые добавки или стероиды.
Личная история
Британский актер Роберт Паттинсон («Сумерки», «Воды слонам!», «Маяк», «Бэтмен») в интервью E! Online
«Мне не нравится мое тело…ощущаю из-за этого огромную тревогу. У меня нет кубиков на животе, я ненавижу ходить в спортзал, и не люблю снимать рубашку. Я всегда был такой».
Навязчивые покупки
На приобретение косметики, средств по уходу, косметологические услуги, одежду тратится огромная часть бюджета. Несмотря на большое число покупок и потраченные деньги человек разочарован результатом — «недостаток» не удается скрыть.
Сравнение с другими
Человек постоянно смотрит на окружающих и сравнивает черты их внешности со своим «недостатком». Сравнение со знаменитостями из журналов, незнакомыми людьми из интернета полностью поглощает человека, не даёт сосредоточиться на беседе или каком-то поручении. Добавляет беспокойства личная переоценка привлекательности других людей.
Постоянный поиск поддержки
Многие люди с дисморфофобией ищут одобрения внешности от окружающих. Комплиментов и уверений в том, что они выглядят нормально всегда мало. Вклад в поддержание тревоги делает способность недооценивать собственную внешность.
Избегание и изоляция
Некоторые люди предпочитают обходиться без маскировки и не выходить из дома. Человек избегает походов на улицу, встреч с друзьями и родными, свиданий и близости — тогда никто не увидит и не осудит «уродство». Люди увольняются или перестают ходить на работу, подростки могут отказываться посещать в школу и дополнительные кружки.
Соматические проявления
Симптомы, которые не связаны с каким-то заболеванием, могут появляться из-за повышенного эмоционального фона, постоянного чувства беспокойства и тревоги по поводу внешности и осуждения окружающих. Люди жалуются на головную боль, боль в животе, сердцебиение — психосоматика в деле.
Агрессия
Невозможность исправить «недостаток» вызывает приступы гнева и агрессии. Нападкам подвергаются:
- врачи-пластические хирурги, когда операция не помогла исправить внешность.
- окружающие, когда человек читает в словах и выражении лиц презрение и осуждение.
Такие ритуалы, как маскировка, смотрение в зеркало, тренировки, и другие — забирают много времени и внимания. Это влияет на социальные отношения, способность человека справляться с работой или учебой и снижает качество жизни.
Нужно ли лечить расстройство и как?
Телесное дисморфическое расстройство — хроническое заболевание, но при соблюдении рекомендаций доктора, качество жизни и социальные взаимодействия человека улучшаются. 76% людей полностью выздоравливают (у 14% — не исключено возвращение симптомов и рецидив, поэтому нужно быть готовым к серьезной и упорной терапии).
Многие люди чувствуют облегчение, когда узнают, что у них известное и излечимое заболевание — постоянная тревога из-за внешности перестает их беспокоить, и уже благодаря этому они могут быстрее вернуться к общению с друзьями и близкими. Однако это все-таки не заменит поход к врачу. Лечение с доказанной эффективностью — когнитивно-поведенческая терапия или прием определенных антидепрессантов.
- Когнитивно-поведенческая терапия
Доступна не всем по разным причинам. Доктор должен уметь работать с людьми с дисморфическим расстройством — это сокращает список психотерапевтов. Узкая специализация влияет и на цену сеанса — в десятки раз увеличивает стоимость лечения, по сравнению ценой препаратов.
Первый курс лечения длится 6 месяцев с еженедельными визитами. Терапия проводится при личной встрече, но групповые сеансы или встречи онлайн тоже достаточно действенны. После окончания курса число сеансов сокращают, но терапия по-прежнему важна для профилактики рецидива.
- Лекарства
Чаще врачи назначают лечение препаратами — иногда принять таблетку людям проще, чем ходить на терапию. Длительность лечения индивидуальна, обычно не меньше одного года.
Некоторые люди боятся лечения таблетками из-за стигматизации антидепрессантов, других пугает перспектива пить лекарства «вечно». Но! Телесное дисморфическое расстройство, как любое хроническое заболевание нужно лечить. При сахарном диабете или астме лекарства тоже пьют долго. Продолжительность курса может меняться, переходят на поддерживающее лечение, или на когнитивно-поведенческую терапию. Главное — улучшить качество жизни человека.
Людям с дисморфофобией трудно противостоять или контролировать тревогу по поводу внешности. Они абсолютно уверены, что нелюбимые участки тела выглядят отталкивающе и некрасиво, а окружающие обсуждают их.
Если вы заметили у близкого человека повторяющиеся навязчивые действия, которыми он пытается скрыть какую-то часть тела, потому что считает ее некрасивой — тактично посоветуйте записаться к психотерапевту. Возможно, вы ошибетесь, но если нет — с вашей помощью жизнь человека станет более комфортной и приятной без постоянной тревоги.
Научные источники:
UpToDate
- Body dysmorphic disorder: Clinical features
- Body dysmorphic disorder: Epidemiology and pathogenesis
- Body dysmorphic disorder: Choosing treatment and prognosis
- Body dysmorphic disorder: General principles of treatment
MedScape
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