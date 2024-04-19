Вы не поверите, Дуров вновь появился на публике! Теперь на конференции по криптовалютам Token2049! Вот, что он рассказал

Основатель «ВКонтакте» и Telegram Павел Дуров, не дававший интервью с 2017 года, вновь предстал перед широкой публикой. После мартовского общения с журналистами Financial Times и апрельской беседы с Такером Карлсоном Дуров (в футболке!) выступил на конференции по криптовалютам Token2049 в Дубае. Пересказываем самые важные тезисы его выступления!
О блокчейне, свободе, и миссии Telegram
Мы в Telegram любим блокчейн. Причина тому — что это технология свободы. Мы любим свободу, именно поэтому наш логотип — это бумажный самолет, символизирующий свободу в разных ее проявлениях. Свободу конфиденциального общения, свободу публичного самовыражения…
Мы сильно верим в то, что людям необходимо давать свободу, для того чтобы они могли делать свои собственные инструменты, свои собственные приложения, свои собственные бизнесы в Telegram.
На самом деле мы даем больше свободы, чем любое другое большое приложение для коммуникации. Мы внедрили технологию блокчейна в Telegram на столь глубинном уровне, что, я думаю, это делает нас уникальными среди больших социальных медиа.
О показателях Telegram
Как велика наша экосистема? Почти 900 млн активных пользователей в месяц, 360 млн взаимодействий с мини-приложением в месяц. Мы легко можем удвоить эти показатели, если сможем предложить нашей аудитории взаимодействие с мини-приложениями и чат-ботами. Мы пока еще не начали этого, но собираемся сделать в этом году.
Так что, надеюсь, число пользователей, которые будут взаимодействовать с мини-приложениями и чат-ботами в месяц, вырастет до 700 млн.
О приватности и возможностях для создателей контента
Telegram — шестое по величине мобильное приложение в мире (шестое по частоте использования и шестое по скачиваниям). Но мы отличаемся от остальных приложений из ТОП-5. Другие приложения [оттуда] перепродают личные данные пользователей рекламодателям без того, чтобы делиться с пользователями или создателями контента.
Более того, они мешают создателям контента показывать их собственные рекламные интеграции — с помощью своих алгоритмов они снижают видимость таких постов. Если они делают это достаточно долго, они просто загоняют вас в тень.
Но Telegram не делает всего этого. Для начала мы не продаем ваши персональные данные для таргетирования рекламы, не продаем ваши данные рекламодателям. Далее, мы никогда не мешаем прямой связи между создателем контента, лидером сообщества и пользователем. Мы никого не прячем в тени.
Наконец, еще одно — мы верим в необходимость делиться. Мы в Telegram понимаем, что вся наша популярность зависит от вас. Она возможна благодаря разработчикам мини-приложений, создателям каналов, создателям контента, художникам, рисующим стикеры. Вот почему мы верим, что с сообществом надо делиться, мы верим, что наши пользователи равны нам. Поэтому в прошлом месяце мы запустили одну из самых щедрых моделей передачи доходов пользователям — 50% всех доходов, которые мы получаем от показа рекламы, отдается владельцам каналов. Многие люди уже получают деньги благодаря этому, но это лишь начало.
О будущих возможностях зарабатывать в Telegram
Это новая эра в истории социальных медиа и в истории блокчейна, потому что у нас есть большой рынок в несколько сотен миллионов долларов на сегодня, а в будущем он может составить несколько десятков миллиардов долларов. И все это благодаря блокчейну.
Но это еще не все, мы хотим предложить сообществу Telegram, владельцам сообществ получать благодаря нашей системе раздела рекламных доходов возможность для монетизации их больших публичных каналов и групп, это будет абсолютно добровольно (первые выплаты по монетизации каналов начнут 19 апреля, — Прим. «Собака.ru»).
Но и это еще не все. Будет и следующий шаг — через несколько недель мы планируем представить систему распределения рекламных доходов: пользователи смогут оставлять авторам каналов «чаевые». Это большой, многомиллиардный, рынок.
Мы думаем, что нужно дать больше возможностей создателям контента, и это шаг в этом направлении. Что касается предпринимателей. Вот уже несколько лет мы позволяем разработчикам приложений и продавцам продавать физические объекты и услуги на нашей платформе — бесплатно.
Следующим шагом станет возможность такой торговли для пользователей, не умеющих кодить. Продавцы смогут создать магазин без какого-либо кодинга. Это наш план.
О монетизации стикеров
Но что еще важнее, в течение ближайших недель мы планируем дать возможность пользователям продавать цифровые объекты и услуги. Это будет очень удобно для пользователей.
Более того, мы — первая соцсеть, которая позволила пользователям создавать и входить в аккаунт с помощью своего криптокошелька. Что произошло, когда мы представили эти анонимные номера? NFT, созданные на основе блокчейн-системы [криптовалюты от создателей Telegram] TON, идентичны именам пользователей, но, как оказалось, это принесло пользу. Мы не ожидали этого, цены на них выросли в 43 раза! Много людей сделали кучу денег, покупая и перепродавая их! Это невероятно.
Но мы не хотим заканчивать на этом… Мы верим в NFT, которые глубоко интегрированы в человеческую культуру, человеческое действие и коммуникацию. Именно поэтому следующий шаг — токенизация стикеров в Telegram. Вы, наверное, узнали этот [стикер] с уточкой. Его несколько лет назад создал художник, и с тех пор он стал вирусным, превратился в культурный феномен. Даже за пределами Telegram стикер получил по крайней мере сотни миллионов просмотров… А теперь представьте, что если кто-то купил бы этот стикер в качестве NFT? Еще тогда, когда он лишь появился? Думаю, цена бы выросла с тех пор вызывающе. Стикеры очень популярны — каждый месяц ими делятся более чем 700 млрд раз. Количество просмотров невероятно.
Что же, мы думаем, что потом эмодзи тоже смогут стать NFT, они же, почти как стикеры, разве что вы можете добавить сразу несколько стикеров в одно сообщение. И почему бы и нет, после этого стикер-паки и комплекты эмодзи могут стать мемкоинами. Все это будет возможно благодаря TON.
Комментарии (0)