Вы не поверите, Дуров вновь появился на публике! Теперь на конференции по криптовалютам Token2049! Вот, что он рассказал

О приватности и возможностях для создателей контента

Telegram — шестое по величине мобильное приложение в мире (шестое по частоте использования и шестое по скачиваниям). Но мы отличаемся от остальных приложений из ТОП-5. Другие приложения [оттуда] перепродают личные данные пользователей рекламодателям без того, чтобы делиться с пользователями или создателями контента.

Более того, они мешают создателям контента показывать их собственные рекламные интеграции — с помощью своих алгоритмов они снижают видимость таких постов. Если они делают это достаточно долго, они просто загоняют вас в тень.

Но Telegram не делает всего этого. Для начала мы не продаем ваши персональные данные для таргетирования рекламы, не продаем ваши данные рекламодателям. Далее, мы никогда не мешаем прямой связи между создателем контента, лидером сообщества и пользователем. Мы никого не прячем в тени.

Наконец, еще одно — мы верим в необходимость делиться. Мы в Telegram понимаем, что вся наша популярность зависит от вас. Она возможна благодаря разработчикам мини-приложений, создателям каналов, создателям контента, художникам, рисующим стикеры. Вот почему мы верим, что с сообществом надо делиться, мы верим, что наши пользователи равны нам. Поэтому в прошлом месяце мы запустили одну из самых щедрых моделей передачи доходов пользователям — 50% всех доходов, которые мы получаем от показа рекламы, отдается владельцам каналов. Многие люди уже получают деньги благодаря этому, но это лишь начало.