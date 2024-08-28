Павел Дуров отпущен под залог в 5 млн евро

Напомним, основателя мессенджера Telegram задержали в Париже в субботу вечером. Правоохранители встретили его в аэропорту Ле-Бурже прямо на выходе из его частного самолета на котором он прилетел из Азербайджана. Срок его предварительного задержания истекал в среду, 28 августа, около 21:00 по Москве.

В понедельник французская прокуратура опубликовала пресс-релиз, в котором сообщила, что интерес к основателю мессенджера связан расследованием уголовного дела, в отношении неназванного лица. Этот человек, согласно сообщению правоохранителей, обвиняется в 12 преступлениях. Среди обвинений назывались в частности: соучастие в хранении детской порнографии, соучастие в мошенничестве в составе организованной преступной группы и незаконное предоставление криптографических услуг и инструментов для обеспечения конфиденциальности.

В среду, 28 августа издание Politico опубликовало материал, в котором утверждало, что ордер на арест Павла Дурова был выписан еще в марте. Тогда же, утверждают журналисты, аналогичный ордер был выписан и на брата Дурова Николая.