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Павел Дуров отпущен под залог в 5 млн евро

Павел Дуров официально взят под судебный надзор, сообщает прокуратура Франции. При этом он должен внести залог в 5 млн евро и не может покидать территорию Франции. 

Muhammad Alimaki / Shutterstock

Напомним, основателя мессенджера Telegram задержали в Париже в субботу вечером. Правоохранители встретили его в аэропорту Ле-Бурже прямо на выходе из его частного самолета на котором он прилетел из Азербайджана. Срок его предварительного задержания истекал в среду, 28 августа, около 21:00 по Москве.

В понедельник французская прокуратура опубликовала пресс-релиз, в котором сообщила, что интерес к основателю мессенджера связан расследованием уголовного дела, в отношении неназванного лица. Этот человек, согласно сообщению правоохранителей, обвиняется в 12 преступлениях. Среди обвинений назывались в частности: соучастие в хранении детской порнографии, соучастие в мошенничестве в составе организованной преступной группы и незаконное предоставление криптографических услуг и инструментов для обеспечения конфиденциальности.

В среду, 28 августа издание Politico опубликовало материал, в котором утверждало, что ордер на арест Павла Дурова был выписан еще в марте. Тогда же, утверждают журналисты, аналогичный ордер был выписан и на брата Дурова Николая. 

Как пишет ТАСС, фактически задержание Дурова закончилось еще днем, и с тех пор сотрудники полиции не могут задавать ему вопросы относительно дела. Однако это до позднего вечера мог продолжать делать следственный судья, которому предстоит вынести решение по мере пресечения предпринимателю. В итоге основателю Telegram было предъявлено официальное обвинение. Теперь предприниматель должен будет два раза в неделю появляться в полиции. 

Как сообщается, в итоге Дурову были предъявлены обвинения в шести правонарушениях. Среди них:

  • Соучастии в обеспечении незаконных транзакций;
  • Соучастие в хранении материалов порнографического характера с несовершеннолетними;
  • Соучастие в незаконном обороте наркотических средств
  • Соучастие в мошенничестве;
  • Незаконное предоставление криптографических услуг;
  • Отказ в предоставлении официальным органам необходимые данные или документы.

По сумме предъявленных обвинений ему может грозить до 10 лет тюрьмы. 

Ирина Болгар, называющая себя матерью троих детей Павла Дурова, подала на него в суд

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