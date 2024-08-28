СМИ: Брат Павла Дурова и сооснователь Telegram Николай Дуров объявлен в розыск во Франции

Французские правоохранители объявили в розыск брата Павла Дурова и сооснователя мессенджера Telegram Николая Дурова. Также в документах, связанных с розыском фигурируем имя вице-президента Telegram Ильи Перекопского, но неясно находится ли он в розыске.
Как утверждает издание Politico, ордер на арест обоих братьев Дуровых был выдан во Франции еще в марте 2024 года. «Документ указывает на то, что французское тайное расследование в отношении Telegram является более масштабным и началось на несколько месяцев раньше, чем было известно ранее. Дело связано с отказом Telegram сотрудничать с французской полицией в расследовании случаев сексуального насилия над детьми», — говорится в тексте издания.
Сообщается, что ордера были выписаны после того, как Telegram «не дал ответа» на судебный запрос об идентификации пользователей мессенджера. Утверждается, что речь идет о деле, связанном с изготовлением детской порнографии и насилием над детьми. Также в документах французских правоохранительных органов, оказавшихся в руках журналистов Politico говорится о «практически полном отсутствии сотрудничества Telegram» с властями европейских стран.
Напомним, сам Павел Дуров был задержан в субботу вечером в аэропорту Ле-Бурже, в Париже. Правоохранители его встретили прямо у частного самолета, на котором основатель Telegram прибыл из Азербайджана. В среду, 28 августа, истекает срок его предварительного задержания.
Ранее издание The Wall Street Journal сообщало, что в 2018 году президент Франции Эммануэль Макрон предлагал Павлу Дурову перенести штаб-квартиру Telegram в Париж. Издание утверждает, что это произошло во время обеда с Первым лицом Франции.
Также издание Le Canard enchaîné писало, что Дуров во время задержания, якобы пытался объяснить правоохранителям, что его ждут в Елисейском дворце. Позднее официальный Париж опроверг это сообщение. Как утверждается, президент Франции на момент задержания основателя Telegram был не в Париже, а в своем семейном доме в Па-де-Кале на севере Франции.
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