СМИ: Брат Павла Дурова и сооснователь Telegram Николай Дуров объявлен в розыск во Франции

Как утверждает издание Politico, ордер на арест обоих братьев Дуровых был выдан во Франции еще в марте 2024 года. «Документ указывает на то, что французское тайное расследование в отношении Telegram является более масштабным и началось на несколько месяцев раньше, чем было известно ранее. Дело связано с отказом Telegram сотрудничать с французской полицией в расследовании случаев сексуального насилия над детьми», — говорится в тексте издания.

Сообщается, что ордера были выписаны после того, как Telegram «не дал ответа» на судебный запрос об идентификации пользователей мессенджера. Утверждается, что речь идет о деле, связанном с изготовлением детской порнографии и насилием над детьми. Также в документах французских правоохранительных органов, оказавшихся в руках журналистов Politico говорится о «практически полном отсутствии сотрудничества Telegram» с властями европейских стран.

Напомним, сам Павел Дуров был задержан в субботу вечером в аэропорту Ле-Бурже, в Париже. Правоохранители его встретили прямо у частного самолета, на котором основатель Telegram прибыл из Азербайджана. В среду, 28 августа, истекает срок его предварительного задержания.