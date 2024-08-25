Павел Дуров задержан во Франции! СМИ пишут, что ему грозит до 20 лет тюрьмы! Что известно к этому часу?

В чем причина задержания?

Как сообщает телеканал TF1, Дуров может быть обвинен в пособничестве терроризму, отмыванию денег, наркоторговле, распространению детской порнографии. При этом утверждается, что основная причина претензий — зашифрованные сообщения в Telegram и нежелание мессенджера сотрудничать с властями ЕС.

«На протяжении многих лет [Telegram] оставался платформой номер 1 для организованной преступности», — приводится сообщение французского следствия.

«На своей платформе он допустил совершение бесчисленных правонарушений и преступлений, в отношении которых он не делал ничего, чтобы их ограничивать или сотрудничать с правоохранителями», — изложил журналистам суть претензий источник, близкий к следствию.

В это же время в беседе с ТАСС информированный источник из числа чиновников Евросоюза сообщил, что арест основателя Telegram «в полной мере соответствует духу и принципам Акта о цифровых услугах ЕС, который гласит, что оператор социальной сети или интернет-платформы ответственен за любой контент, который размещен на ней».

Сейчас основатель Telegram находится под стражей, позднее он должен предстать перед судом, вероятно, для избрания меры пресечения. При этом утверждается, что по сумме обвинений основателю Telegram может грозить до 20 лет лишения свободы. Он может предстать перед судом как французский гражданин — он получил паспорт этой страны в 2021 году. Сообщается также, что с недавнего времени Дуров был объявлен во Франции персоной нон грата и даже знал об этом, поэтому редко бывал в Европе. Несмотря на это, как сообщает агентство AFP со ссылкой на близкий к расследованию источник, во французской столице бизнесмен собирался остаться на ужин и провести «как минимум один вечер».