Павел Дуров задержан во Франции! СМИ пишут, что ему грозит до 20 лет тюрьмы! Что известно к этому часу?

В ночь с 24 на 25 августа пришла неожиданная новость о задержании Павла Дурова. Как сообщают французские СМИ, это произошло в аэропорту Парижа. Что произошло? В чем обвиняют основателя мессенджера Telegram и соцсети «ВКонтакте»? И откуда информация, что ему может грозить многолетний тюремный срок? Разбираемся в материале Собака.ru.
Что случилось?
«Создатель мессенджера Telegram Павел Дуров арестован в аэропорту Парижа», — такое сообщение со ссылкой на французский телеканал LCI появилось на новостных лентах 24 августа, около 23:30. Утверждается, что французские правоохранители встретили предпринимателя прямо на выходе из его частного самолета. На нем Дуров, якобы, вернулся из поездки в Азербайджан (где, по некоторым данным, несколько дней назад пытался встретиться с Владимиром Путиным).
Позднее стало известно, что задержание состоялось около 21 часа по московскому времени. Как сообщается, вместе с Дуровым на борту самолета находилась неизвестная молодая женщина и телохранитель.
Отмечается, что у сотрудников Французской транспортной жандармерии был ордер на обыск, «выданный Национальным управлением французской судебной полиции на основе данных предварительного расследования», такую информацию приводит издание Mash. В свою очередь «КоммерсантЪ» пишет, что ордер был выдан управлением по борьбе с преступлениями в отношении несовершеннолетних.
По информации Mash, девушкой, которая сопровождала Павла, предположительно была 24-летняя криптокоуч и стример Юлия Вавилова. По предварительным данным, она также задержана. Как сообщают источники, девушка была с бизнесменом на протяжении всей его поездки — от Казахстана до Азербайджана. В последние дни Юля активно вела запрещенную сеть, выкладывая сториз из тех же локаций, в которых бывал бизнесмен, а после задержания Дурова резко прекратила это делать. Кроме того, недавно Юлю и Павла видеди вместе в дубайском фитнес-клубе Seven. Как сообщают журналисты, до знакомства с петербуржцем Вавилова жила в ОАЭ с криптоинвестором, активно вела стримы, а также рассказывала о крипте на арабском языке.
В чем причина задержания?
Как сообщает телеканал TF1, Дуров может быть обвинен в пособничестве терроризму, отмыванию денег, наркоторговле, распространению детской порнографии. При этом утверждается, что основная причина претензий — зашифрованные сообщения в Telegram и нежелание мессенджера сотрудничать с властями ЕС.
«На протяжении многих лет [Telegram] оставался платформой номер 1 для организованной преступности», — приводится сообщение французского следствия.
«На своей платформе он допустил совершение бесчисленных правонарушений и преступлений, в отношении которых он не делал ничего, чтобы их ограничивать или сотрудничать с правоохранителями», — изложил журналистам суть претензий источник, близкий к следствию.
В это же время в беседе с ТАСС информированный источник из числа чиновников Евросоюза сообщил, что арест основателя Telegram «в полной мере соответствует духу и принципам Акта о цифровых услугах ЕС, который гласит, что оператор социальной сети или интернет-платформы ответственен за любой контент, который размещен на ней».
Сейчас основатель Telegram находится под стражей, позднее он должен предстать перед судом, вероятно, для избрания меры пресечения. При этом утверждается, что по сумме обвинений основателю Telegram может грозить до 20 лет лишения свободы. Он может предстать перед судом как французский гражданин — он получил паспорт этой страны в 2021 году. Сообщается также, что с недавнего времени Дуров был объявлен во Франции персоной нон грата и даже знал об этом, поэтому редко бывал в Европе. Несмотря на это, как сообщает агентство AFP со ссылкой на близкий к расследованию источник, во французской столице бизнесмен собирался остаться на ужин и провести «как минимум один вечер».
Каковы могут быть последствия?
Пока задержание Дурова не повлияло на работу Telegram (при этом утверждается, что у руководства мессенджера разработан план на случай задержания основателя сервиса). Однако уже в течение часа после появления первых новостей об этом стало известно о резком падении курса Toncoin — криптовалюты, используемой в экосистеме мессенджера. По данным Binance падение составило порядка 20%.
При этом СМИ высказывают предположение, что уголовное преследование Дурова может быть использовано для введения европейских санкций в отношении Telegram. Официальных подтверждений этой информации пока нет.
Кроме того, по информации Baza, после задержания Дурова российским чиновником поступило поручение оперативно удалить всю служебную переписку из Telegram. Такое распоряжение было дано представителям ряда силовых структур, чиновникам администрации президента, высшим чинам Минобороны, а также ведущим бизнесменам страны.
Между тем появились первые высказывания в связи с задержанием предпринимателя. Так, вице-спикер российской Госдумы Вячеслав Даванков призвал МИД РФ добиться освобождения предпринимателя. «Его арест может носить под собой политические основания и являться инструментом для получения доступа к личной информации пользователей Telegram. Этого допустить нельзя», — написал политик в своем Telegram-канале. Вскоре ТАСС опубликовал сообщение российского министерства иностранных дел о том, что «посольство России во Франции предприняло необходимые шаги по прояснению ситуации вокруг Дурова». Кроме того, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова вспомнила о том, что несколько лет назад, когда мессенджер в России по решению суда был заблокирован, многие западные НПО призывали власти «прекратить создавать препоны в работе Telegram»: «Как думаете, на этот раз они будут взывать к Парижу и требовать освобождения Дурова, или проглотят языки», — риторически поинтересовалась Захарова в своем канале.
Также на арест Дурова отреагировал американский журналист Такер Карлсон, который в апреле опубликовал большое интервью с основателем Telegram. «Павел Дуров сидит сегодня во французской тюрьме, являясь живым предупреждением для любого владельца платформы, который отказывается цензурировать правду по приказу правительств и спецслужб. На ранее свободный мир стремительно опускается тьма», — сообщение с таким текстом появилось в официальном канале журналиста в Telegram.
В свою очередь владелец соцсети X (бывший Twitter) саркастически назвал задержание Павла Дурова «очень убедительной рекламой» Первой поправки Конституции США, гарантирующей свободу слова. «На дворе 2030 год: в Европе вас казнят за то, что вы лайкнули мем», — добавил Маск.
Также основателя мессенджера поддержал создатель блокчейн-платформы Ethereum и одноименной криптовалюты Виталик Бутерин: по его словам, задержание Дурова во Франции «выглядит очень плохо и тревожно для будущего программного обеспечения и свободы коммуникаций в Европе».
Кроме того, еще одним голосом в поддержку петербуржца стало выступление бывшего сотрудника Агентства национальной безопасности США Эдварда Сноудена. Он заявил, что рассматривает арест Дурова как посягательство на право человека на свободу слова: «Я удивлён и глубоко опечален тем, что Макрон опустился до уровня захвата заложников», — подытожил бывший сотрудник ЦРУ.
Что сейчас происходит с Павлом?
Представители России во Франции обратились к местным властям с требованием незамедлительных разъяснений причин задержания Дурова и обеспечения защиты прав задержанного, с адвокатом Павла дипломаты находятся в контакте. Также посольство запросило предоставление консульского доступа к основателю Telegram. Как сообщили РИА Новостям в дипмиссии, пока французы уклоняются от взаимодействия — по словам Марии Захаровой, Париж воспринимает французское гражданство Павла в качестве основного. Кроме того, прокуратура Парижа, в которую было передано дело петербуржца, сообщила, что выступит с официальным заявление о состоянии дела в понедельник, 26 августа.
Команда Telegram впервые официально прокомментировала задержание Павла Дурова во Франции. Сообщение появилось в англоязычном канале «Telegram News».
Официальный комментарий команды Telegram
Из канала Telegram News
«Telegram соблюдает законы ЕС, в том числе Закон о цифровых услугах — его модерация соответствует отраслевым стандартам и постоянно совершенствуется. Генеральному директору Telegram Павлу Дурову нечего скрывать, и он часто путешествует по Европе. Абсурдно утверждать, что платформа или ее владелец несут ответственность за злоупотребления этой платформой. Почти миллиард пользователей по всему миру используют Telegram как средство коммуникации и источник важной информации. Мы ожидаем скорейшего разрешения этой ситуации».
Утром 26 августа стало известно, что парижский суд продлил срок задержания Дурова еще на двое суток — до 6 часов. По итогам этого времени должно быть принято решение о дальнейшей мере пресечения для предпринимателя.
Ближе к вечеру в понедельник прокуратура Франции официально заявила, что основателю Telegram были предъявлены обвинения в совершении 12 преступлений. Срок его содержания заканчивается 28 августа. До этого времени должно быть принято решение об избрании меры пресечения.
Текст: Константин Крылов, Ольга Коста
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