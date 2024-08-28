Ирина Болгар, называющая себя матерью троих детей Павла Дурова, подала на него в суд

Американский Forbes утверждает, что иск был подан в швейцарской Женеве в марте 2023 года. В иске Болгар заявляет, что основатель Telegram несколько раз применял физическое насилие к одному из детей в период с 2021 по 2022 год. По словам истицы, подобное поведение Дурова привело к физическим травмам малыша — у ребенка было сотрясение мозга, а также нарушился сон. В качестве доказательств Ирина предоставила в суд переписку с предпринимателем, в которой они обсуждали состояние ребенка, а также справку из госпиталя от апреля 2023 года, в которой говорилось о том, что мальчик страдает бессонницей и тревожностью. По информации издания, вскоре после этого Ирина подала гражданский иск об опеке над их детьми.

Стоит отметить, что все обращения в суд были сделаны после того, как Дуров перестал, как утверждает Forbes, выплачивать Ирине алименты в размере €150 тыс. ежемесячно. В беседе с российским Forbes петербурженка рассказала, что произошло это после того, как она отказалась переехать с детьми в ОАЭ к Павлу, а решила остаться в Женеве. По словам Болгар, бизнесмен перестал общаться с детьми и заблокировал ее в Telegram. Теперь Ирина живет на средства, заработанные в швейцарской консалтинговой компании: «Все блокировки... были предприняты с целью принуждения меня против моей воли, манипулируя своим родительским правом не подписывать согласие [на проживание детей в Европе] и своей обязанностью обеспечивать детей, переехать в Эмираты». Подтверждая тезис о том, что после отказа Дурова оказывать финансовую поддержку уровень жизни ее семьи снизился, девушка рассказала о первом опыте полета детей в общем салоне самолета: «Когда мы первый раз летели экономклассом, дети [которые раньше летали только на частных самолетах] спросили, «откуда здесь взялись другие люди».

UPD: позднее агентство France Press написало о том, что Дуров является фигурантом расследования о насилии в отношении одного из своих детей и во Франции. Предположительно преступление могло быть совершено в отношении сына предпринимателя 2017 года рождения, который учится во французской школе.

Напомним, информация о совместных детях Ирины Болгар и Павла Дарова появилась несколько месяцев назад: петербурженка сама рассказала об этом в своих соцсетях, а затем дала несколько интервью российским СМИ. После этих сообщений основатель Telegram заявил, что являлся некоторое время назад донором спермы, а поэтому может быть отцом более 100 детей. В ответ на это девушка опубликовала совместно фото с Павлом и их детьми.

Обновлено в 20:04. Добавлена информация об предположительно имеющем место преследовании Дурова во Франции