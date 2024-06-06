В каком возрасте перестаешь «быть крутым», а когда уже «пора на пенсию»: вот как меняются представления о возрасте. И когда теперь «модно» взрослеть?

Когда кончается молодость? В каком возрасте человеку пора бы остепениться? И что теперь можно назвать старостью? За последний месяц было опубликовано несколько иностранных исследований, посвященных представлениям о возрасте. Но можно ли верить результатам этих опросов? Актуальны ли они для России? И если да, то какие у этого всего могут быть социальные последствия? Разбираемся в материале «Собака.ru».
«Если вас сбивает с толку TikTok и вы не слушали последний альбом Тейлор Свифт, не волнуйтесь — каждый второй американец чувствует себя "оторванным" от того, что считается крутым», — с таких слов компания Talker Research начинает описание своего недавнего исследования представлений о возрасте.
Выяснилось, что почти половина участников опроса не особо ориентируется в современной поп-культуре. Возраст, с которого человек начинает отставать от модных трендов, может немного разниться в каждом конкретном случае, но, как пишут исследователи, в среднем он составляет 39 лет.
Судя по всему, первое, чего человек лишается к 40 годам, — понимание молодежного сленга (об этом рассказали 40% опрошенных). Второй по распространенности вещью, которую люди теряют из виду, оказались знания о знаменитостях (это случилось с 35% опрошенных). Также с возрастом люди перестают следить за новинками в мире искусства (34% респондентов), литературы (32%) и моды (также 32% опрошенных). Кто-то из респондентов переставал следить за трендами во всех этих сферах, кто-то — только в одной, но в итоге в число так или иначе «отстающих» попали 49%.
В 39 правда перестаешь быть «крутым»?
Врачей и психологов, опрошенных редакцией, этот вопрос застал врасплох и вызвал крайний скепсис. «Что значит, в 39 мы перестаем быть классными? — удивился один из собеседников редакции. — Это результат узкого социального и популистского исследования?»
Научных работ, которые говорили бы, что человек вследствие биологических механизмов к этому возрасту должен начать «отставать» от жизни, — нет. Более того, в среднем процессы, которые можно назвать биологическим угасанием, начинаются уже после 40 лет. На пятом десятке постепенно снижаются познавательные функции мозга, замедляется метаболизм, начинает уменьшаться мышечная масса. Однако здесь важно не терять логическую связь, предупреждают эксперты. Тот факт, что обычно эти изменения начинаются в 40 с небольшим лет, вовсе не означает, что в каждом конкретном случае они не могут стартовать около 30 или уже после 50, в зависимости от наследственности и образа жизни.
Таким образом, «потеря крутости» к 39 годам, о которой говорит исследование Talker Research, связана не столько с биологией, сколько с культурой — то есть с представлениями о том, как человек должен себя вести в том или ином возрасте. А эти представления постепенно меняются, объясняет Екатерина Митрофанова, завлабораторией социально-демографической политики Института демографии НИУ ВШЭ.
Заведующая Лабораторией социально-демографической политики Института демографии НИУ ВШЭ, кандидат социологических наук:
«Еще 50–60 лет назад переход между юностью был очень коротким: в 18 лет заканчивалось детство и начиналась молодость, а к 25 человек становился взрослым и обязан был до конца жизни следовать этому образу. Сейчас парадигма изменилась — растет продолжительность жизни, мы понимаем, что торопиться с важными событиями (закончить университет, завести семью, определиться с карьерой) нет необходимости. Поэтому граница молодости сдвигается ближе к 40 годам, и это происходит во многих странах, в том числе и в России. Но это условный рубеж — у каждого поколения он будет свой. Более того, он отличается в зависимости от социальной страты. Например, и сейчас человек на селе будет взрослеть раньше, чем в городе».
Кроме того, настаивает Митрофанова, говорить о том, что после 39 лет человек перестает потреблять новую информацию и начинает отставать от модной жизни, не совсем корректно. Во многом оторванность людей старших возрастов от современных трендов объясняется тем, что маркетологи не особо стараются рассказывать 40- и 50-летним о новинках масскультуры. Поколение 20- и 30-летних в этом смысле интереснее для продвижения продуктов, так как оно активнее готово рассказывать о своих покупках и развлечениях в соцсетях, обеспечивая дополнительную рекламу.
«Сейчас маркетинговая стратегия очень многое решает, — поясняет свою мысль Митрофанова. — Возьмем Барбигеймер, который был медиасобытием в прошлом году. Возможно, поколение бумеров тоже было бы не прочь посмотреть "Оппенгеймера" или "Барби", но реклама на них, через их каналы потребления информации, просто не таргетировалась, и они в теории даже могли не узнать о том, что эти фильмы шли в прокате».
Старость приходит в 58?
Если исследователи из Talker Research пытались понять, когда человек теряет «крутость», то специалисты другой компании, Practice Plus Group, решили узнать, когда, согласно сегодняшним представлениям, начинается старость. Для этого они опросили людей разных поколений — бумеров, представителей GenX, миллениалов и зумеров.
Результат исследования оказался не совсем ожидаемым. Бумеры в целом следовали современным представлениям о возрасте, полагая, что «60 — это новые 40». Большинство опрошенных этой старшей категории (56%) занимается спортом; в среднем бумеры проводят на открытом воздухе около 4 часов в день. В свою очередь представители поколения Z, напротив, полагают, что старость начинается где-то в конце шестого десятка, то есть в 57–59 лет. При этом они думают, что выход на пенсию включает в себя «сидение в кресле» и «хождение туда-сюда».
Результаты опроса показывают: как и в случае со взрослостью, граница старости весьма условна, слабо связана с биологией старения и зависит от культуры, которая стремительно меняется. «Мы смотрим на нестареющую Дженнифер Лопес и понимаем, что, наверное, — вот это эталон нынешней 55-летней женщины», — говорит Екатерина Митрофанова из НИУ ВШЭ, отмечая, что за счет распространения поп-культуры такой ориентир становится универсальным для разных стран.
Однако для зумеров эти примеры могут быть не так актуальны. Поэтому они могут ориентироваться на более традиционные образы 50–60-летних, а также на реальные примеры своих родственников, многие из которых хотели бы, но в силу финансовых возможностей или здоровья не могут вести более активную жизнь.
Наконец, у такого различия между самоощущением 60-летних и тем, как их видят окружающие, может быть и еще одно объяснение. Как показывает научная статья 2020 года, уровень субъективного счастья в течение жизни при прочих равных имеет U-образную форму. Так, после периода детства он начинает снижаться, и к 40 годам достигает минимума, а после 50 постепенно снова растет. Таким образом, пенсионеры и предпенсионеры могут быть субъективно бодрее и счастливее, чем их видят окружающие. Этот результат подтвержден для разных стран и культур.
Неожиданные последствия и тревожные сигналы
На основании социологических исследований вроде тех, что представили Talker Research и Practice Plus Group, не стоит делать далеко идущих выводов. Однако, отмечает Екатерина Митрофанова из НИУ ВШЭ, они отражают интересную тенденцию.
Согласно исследованиям, жители развитых стран (в особенности крупных городов) хотят как можно дольше оставаться молодыми и вести жизнь, не связанную с обязательствами, ассоциированными со статусом взрослого человека. Многие используют возможности, которые дают современные образовательные программы, заходя в период «затяжного студенчества», когда обучение может длиться до 30, а то и до 40 лет, поясняет Екатерина Митрофанова.
Сама по себе эта тенденция естественная и связана с усложнением профессий, продолжает эксперт. Однако, на ее взгляд, вызывает тревогу, что при этом наиболее молодые люди не готовы к сдвиганию границы старости, полагая, что активная трудовая жизнь у них будет заканчиваться еще до 60 лет. Это в будущем может иметь драматические последствия.
«Если человек, начиная всерьез работать в 40 и заканчивая в 55, не успеет наработать трудовой стаж и, соответственно, пенсию, на что он будет жить в старости? — говорит Митрофанова. — Тот вариант активного долголетия, который мы видим в развитых странах, когда многие пенсионеры проживают лучшее время своей жизни, путешествуют, только успевая менять кроссовки, обусловлен тем, что это поколение бумеров — людей, которые десятилетиями накапливали богатство, выходя на работу в 18 лет, а то и раньше. Если зумеры ожидают такой же пенсии, планируя при этом начать устойчиво работать с 39, то им явно нужно задуматься о плане "Б" для обеспечения себя в "серебряные" годы».
Текст: Константин Крылов, Дарья Скаянская
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