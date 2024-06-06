В каком возрасте перестаешь «быть крутым», а когда уже «пора на пенсию»: вот как меняются представления о возрасте. И когда теперь «модно» взрослеть?

Старость приходит в 58?

Если исследователи из Talker Research пытались понять, когда человек теряет «крутость», то специалисты другой компании, Practice Plus Group, решили узнать, когда, согласно сегодняшним представлениям, начинается старость. Для этого они опросили людей разных поколений — бумеров, представителей GenX, миллениалов и зумеров.

Результат исследования оказался не совсем ожидаемым. Бумеры в целом следовали современным представлениям о возрасте, полагая, что «60 — это новые 40». Большинство опрошенных этой старшей категории (56%) занимается спортом; в среднем бумеры проводят на открытом воздухе около 4 часов в день. В свою очередь представители поколения Z, напротив, полагают, что старость начинается где-то в конце шестого десятка, то есть в 57–59 лет. При этом они думают, что выход на пенсию включает в себя «сидение в кресле» и «хождение туда-сюда».

Результаты опроса показывают: как и в случае со взрослостью, граница старости весьма условна, слабо связана с биологией старения и зависит от культуры, которая стремительно меняется. «Мы смотрим на нестареющую Дженнифер Лопес и понимаем, что, наверное, — вот это эталон нынешней 55-летней женщины», — говорит Екатерина Митрофанова из НИУ ВШЭ, отмечая, что за счет распространения поп-культуры такой ориентир становится универсальным для разных стран.

Однако для зумеров эти примеры могут быть не так актуальны. Поэтому они могут ориентироваться на более традиционные образы 50–60-летних, а также на реальные примеры своих родственников, многие из которых хотели бы, но в силу финансовых возможностей или здоровья не могут вести более активную жизнь.

Наконец, у такого различия между самоощущением 60-летних и тем, как их видят окружающие, может быть и еще одно объяснение. Как показывает научная статья 2020 года, уровень субъективного счастья в течение жизни при прочих равных имеет U-образную форму. Так, после периода детства он начинает снижаться, и к 40 годам достигает минимума, а после 50 постепенно снова растет. Таким образом, пенсионеры и предпенсионеры могут быть субъективно бодрее и счастливее, чем их видят окружающие. Этот результат подтвержден для разных стран и культур.