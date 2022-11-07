Кто такие «Суперэйджеры», почему возраст старения сместился, а 70 лет — это «новые 50»

Факт 3: Пожилые сегодня работают меньше, чем 50 лет назад

На фоне роста средней продолжительности жизни многие страны (в том числе и Россия) поднимают пенсионный возраст. Значит ли это, что пожилые люди дольше присутствуют на рынке труда? Не факт, отмечают экономисты.

«Средний возраст выхода на пенсию (а точнее, средний возраст выхода из рабочей силы) по странам Организации экономического сотрудничества и развития в 1970 году для мужчин составлял 66.3 года, для женщин — 64.9 года, — говорит Юлия Раскина, доцент факультета экономики ЕУСПб. — К 2000 году он снизился до примерно 62 лет для мужчин и 60 лет для женщин и с этого времени начал расти, однако пока не достиг показателей 70-го года — в 2020 году он был 63.8 лет для мужчин и 62.4 для женщин. Россияне в среднем уходили с рынка труда чуть раньше — в 2020 году средний российский мужчина переставал работать в 62.0 лет, женщина — в 59.8 лет. Напомним, что повышение пенсионного возраста происходит постепенно, и в 2022 году мужчины могут претендовать на назначение страховой пенсии в возрасте 61.5 года, женщины — в 56.5 года».