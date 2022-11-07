Кто такие «Суперэйджеры», почему возраст старения сместился, а 70 лет — это «новые 50»

Человечество становится все более возрастным: в октябре ВОЗ опубликовала прогноз, по которому к 2050 году почти четверть населения планеты будет старше 60 лет. Хорошая новость в том, что общепринятые представления о старости постепенно сдвигаются. Возраст в 70 лет стремительно превращается в «новые 50»: пожилые люди сегодня ведут себя совсем не так, как раньше поступали их родители или даже старшие братья и сестры. Вместе с социологами и экономистами рассказываем, что отличает современных суперэйджеров
Факт 1: За ближайшие 30 лет доля пожилых вырастет в два раза
Согласно прогнозу ВОЗ к 2050 году доля пожилых людей в мире увеличится почти в два раза. Так, если в 2015 году люди старше 60 лет составляли 12% населения планеты, то в 2030 их будет уже больше 15% (или 1.4 млрд человек). В 2050 их доля дойдет до 22% (или 2.1 млрд человек). При этом количество людей старше 80 лет должно к середине столетия возрасти втрое, достигнув 426 млн человек.
Факт 2: Среди возрастных людей все более востребовано образование
Развитие технологий и изменение взгляда на старение привели к тому, что среди пожилых людей меняется отношение к образованию. Как показывал опрос еще 2015 года, проведенный Центром образовательных разработок бизнес-школы «Сколково», более трети российских пенсионеров готовы были продолжить образование. Вероятно, что этот процент будет только расти.
Cоциолог из Европейского университета в Санкт-Петербурге:
«Заметен тренд на более активную старость, более активную в самых разных смыслах этого слова, — поясняет Карина Макарова. — В частности, в смысле присутствия на рынке труда и получения образования на протяжении всей жизни. Причем не всегда речь идет о профессиональном обучении, но и об освоении творческих навыков, того, на что раньше не хватало времени».
Факт 3: Пожилые сегодня работают меньше, чем 50 лет назад
На фоне роста средней продолжительности жизни многие страны (в том числе и Россия) поднимают пенсионный возраст. Значит ли это, что пожилые люди дольше присутствуют на рынке труда? Не факт, отмечают экономисты.
«Средний возраст выхода на пенсию (а точнее, средний возраст выхода из рабочей силы) по странам Организации экономического сотрудничества и развития в 1970 году для мужчин составлял 66.3 года, для женщин — 64.9 года, — говорит Юлия Раскина, доцент факультета экономики ЕУСПб. — К 2000 году он снизился до примерно 62 лет для мужчин и 60 лет для женщин и с этого времени начал расти, однако пока не достиг показателей 70-го года — в 2020 году он был 63.8 лет для мужчин и 62.4 для женщин. Россияне в среднем уходили с рынка труда чуть раньше — в 2020 году средний российский мужчина переставал работать в 62.0 лет, женщина — в 59.8 лет. Напомним, что повышение пенсионного возраста происходит постепенно, и в 2022 году мужчины могут претендовать на назначение страховой пенсии в возрасте 61.5 года, женщины — в 56.5 года».
Факт 4: Доходы пожилых растут быстрее, чем у других категорий
Еще один важный тренд — возрастные люди становятся богаче. Сейчас, отмечают экономисты, доходы пожилых в развитых странах растут быстрее, чем у населения в целом. «Большинство государственных пенсионных схем, аналогичных сегодняшним, были созданы в период после Второй мировой войны. Когорта пенсионеров в 1970—80-е годы вышла на рынок труда в 1910—1930-х годах, когда взносы в пенсионный доход были гораздо более ограниченными. Кроме пенсионных выплат, свою роль в росте доходов пожилых людей играют и доходы от собственности, которую они накопили за свою долгую жизнь. В настоящее время в среднем по ОЭСР доход людей в возрасте 65+ составляет около 88% от среднего дохода всего населения, в возрасте 75+ — 80% (для России это 84% и 81% соответственно). В некоторых странах этот доход выше 100%, например, во Франции, Италии, Израиле, Люксембурге и Португалии», — объясняет Юлия Раскина.
«Есть исследования, которые показывают, что растущие доходы пожилых людей являются одним из факторов, увеличивающих инфляцию в странах с доходом выше среднего, — добавляет Раскина. — Действительно, разумная стратегия в пожилом возрасте – тратить, а не накапливать (в противоположность людям молодого и среднего возраста, для которых разумной финансовой стратегией было бы откладывать часть своего дохода на тот период, когда они уже не смогут работать). Соответственно, растущие расходы пожилых людей могут разгонять инфляцию. Такая закономерность найдена для стран с уровнем дохода выше среднего. Для России исследования не показали такой зависимости, видимо, сказывается не самый высокий уровень дохода пожилых россиян».
Факт 5: Пожилые чаще ходят в кино, чем более молодые взрослые
Меняется и отдых пожилых. Статистика говорит о том, что люди предпенсионного возраста активнее тратят деньги и время на развлечения. Так, они составляют важную часть посетителей кафе и кинотеатров.
«В возрасте 50—59 лет люди посещают кинотеатры и кафе в два раза чаще, чем в среднем взрослое население России, — рассказывает Ольга Савинская, Академический директор аспирантской школы по социологическим наукам, доцент Департамента социологии Факультета социальных наук НИУ ВШЭ. — Высок процент по сравнению со средним по всему взрослому населению, кто посещает спортивные мероприятия (бассейны и спортзалы). Это как раз тот период жизни, когда дети уже выросли и можно посвятить жизнь себе».
Факт 6: Бабушки и дедушки меньше нацелены на то, чтобы сидеть с внуками
Традиционно старший возраст ассоциируется с заботой о подрастающем поколении. И хотя современные пожилые люди не против активного участия в воспитании внуков, это больше не является для многих из них однозначным приоритетом. «Статистика говорит о снижении доли тех, кто ухаживает за своими внуками. Если раньше каждый 5-й участвовал в воспитании детей, то сейчас только каждый 7-й. Причем мужчины в два раза реже участвуют, чем женщины», — говорит Ольга Савинская.
«Как правило, у нас люди старшего возраста, особенно женщины, заботились о внуках, а также о своих более старших родственниках, если возникала такая необходимость. Эта ситуация в целом сохраняется, но развитие сферы услуг вносит поправки. В богатых странах ширится рынок нянь, домработниц, сиделок. Появляются институциональные возможности ухода. Соответственно, забота о детях и уход за старшими уже перестает быть сугубо обязательным занятием и, если у семьи есть ресурс, то обязанности, связанные с уходом и заботой, можно делегировать», — добавляет Карина Макарова.
Факт 7: Пожилые больше заботятся о себе
Еще один тренд последних лет — в старшем возрасте люди больше уделяют внимания заботе о себе. Это касается и здоровья, и внешности. Это также находит отражение и в медиа, так, глянцевые издания все чаще размещают на обложке моделей 50+. К примеру, большой резонанс имела обложка ноябрьского номера польского Vogue, на которой размещена фотография 56-летней супермодели Синди Кроуфорд.
«В последние годы среди старшего поколения, в частности, это касается «третьего возраста» (60—75 лет), растет тренд на заботу о себе, о своем здоровье и внешности, — говорит Карина Макарова. — Появляются новые образцы старения, возможность выбирать — в том числе как выглядеть, чем заниматься и в целом как проживать свою жизнь. Продвигается идея образа жизни, позволяющего сохранить здоровье и автономность, уделяется больше внимания профилактике заболеваний и спорту. Новые возможности в борьбе с телесным старением предоставляет и косметология. Мы уже не всегда можем зрительно определить возраст женщины и предположить, является ли она представительницей старшего поколения. Однако надо понимать, что реализация всех этих возможностей в старшем возрасте очень сильно зависит от наличия ресурсов. Далеко не все старшие в российском контексте располагают ресурсами для заботы о себе и о своей внешности. Косметология, пластическая хирургия и многие другие методы ухода требуют серьезных финансовых инвестиций».
Факт 8: Пожилые люди чаще занимаются сексом
Еще в 2008 году опрос, проведенный в Великобритании, показал, что активную половую жизнь после 70 продолжают 68% женатых мужчин и 56% женщин. При этом еще в 1970-е годы сексом в этом возрасте занимались лишь 52% мужчин и 38% женщин. Аналогичное исследование в Австралии показало, что 11% опрошенных жителей страны в возрасте более 90 лет сохраняют сексуальную активность.
Cоциолог из Европейского университета в Санкт-Петербурге:
«Раньше о сексуальности не говорили в контексте старшего возраста. Сегодня поддержание сексуальной активности становится все более нормальной практикой в старшем возрасте. Возможность поддерживать сексуальные отношения в старшем возрасте отчасти обусловлена развитием технологий и не только медицинских. Можно, например, отметить активность представителей старшего возраста на дэйтинговых сервисах».
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