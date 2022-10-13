«Поколение прагматиков и реалистов»: 7 неожиданных фактов о «зумерах», их отношении к жизни, музыке и моде

Факт 5: «Зумеры» разные

Несмотря на то, что кто-то может воспринимать «Gen-Z» как одинаковую массу, это не так. Как и другие поколения, они бросают вызов стереотипам. Представители одного поколения часто не похожи друг на друга. В ходе исследования BoF Insights совместно с компанией, Quilt.AI, работающей в области искусственного интеллекта, провели исследования профилей молодых людей в соцсетях.

Авторы выделили шесть «личностных кластеров» среди молодежи. К примеру, «кузнецов» (примерно 21%), амбициозных и уверенных в себе, стремящихся впечатлить окружающих и постоянно ищущих новые возможности. Еще один тип — «связисты» (еще 21%) — имеют более традиционные и практичный склад ума. «Спутники» (около 20%) стараются соответствовать ожиданиям и следовать за комьюнити. «Бунтарям» (18%) по классификации BoF Insights, напротив, свойственен нигилистский юмор, они не стремятся получить определенный социальный статус и предпочитают идти по жизни налегке.

Те, кого в исследовании назвали «исследователями» (12%) ценят независимость и стремятся жить по своим правилам. Наконец, «идеалисты» (есть среди «зумеров» и такие, правда их немного, около 7%) стремятся привнести добро в мир, увлекаются активизмом, их отличает повышенное чувство ответственности.

И хотя сами авторы признают — такое деление крайне условно и нужно в основном для целей маркетинга, оно лишний раз показывает, что «зумеры» (как и представители предыдущих поколений) вовсе не одинаковы.