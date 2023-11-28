Основательница инклюзивных мастерских «Простые вещи» Маша Грекова — о втором Нормальном месте, транзитном трудоустройстве и антикризисном настрое

В 2017 году выпускница Московского психолого-педагогического университета Маша Грекова переехала в Петербург и открыла мастерские «Простые вещи». В них люди с особенностями психики и интеллекта шьют одежду, делают керамическую посуду, мебель из дерева и получают зарплату. В 2019 году проект расширили, запустили столярку и первое инклюзивное кафе в городе — «Огурцы». Здесь взрослые с ментальной инвалидностью вместе с профессиональными бариста и поварами готовят веганскую еду и спешелти кофе. Сохранив проекты в пандемию, команда подошла к расширению системно и совместно с фондом «Перспективы», анимационной студией «ДА» и сетью магазинов «Спасибо!» создала благотворительный кластер «Нормальное место» в «Севкабель Порту» в 2022 году. На декабрь 2023-го намечены официальные запуски второго Нормального места и проекта транзитного трудоустройства «Теплица». «Собака.ru» попросила лауреатку премий «ТОП 50. Самые знаменитые люди Петербурга»-2021 в номинации «Наука и жизнь» и «Петербург будущего»—2023 в номинации «Инклюзивный проект года» Машу Грекову рассказать, как в нестабильные времена удается развивать и масштабировать социально важные проекты.
Три года назад мы осознали, что мастерские «Простые вещи» стали стремительно расти и необходимо расширяться. Каждый раз увеличивать площадь на 100 квадратных метров казалось нам бесперспективным. Хотелось, чтобы у нас была открытая площадка с большим количеством смыслов, привлекающая самых разных людей. Появилась идея объединения с близкими по духу проектами — благотворительной организацией «Перспективы», магазином «Спасибо!» и студией «ДА» — что помогло нам в дальнейшем сократить расходы на аренду и другие нужды, получить дополнительную поддержку.
Изначально планировали открыть двухэтажный благотворительный кластер в марте 2022 году, но после начала политических и экономических волнений казалось, что не сможем. Многие сотрудники уехали и заменить их было непросто. Сократилась финансовая поддержка. Учредители сосредоточились больше на основных проектах, внимания на новые не хватало. Все оказались в новой реальности, где не всегда понятно: что можно или нельзя. Тем не менее было четкое понимание: мы остаемся и хотим создавать вокруг себя максимально комфортную среду.
Коворкинг в Нормальном месте в «Севкабель Порту»
Вопреки внешним обстоятельствам открыли первое Нормальное место в мае, но в сокращенном формате — только второй этаж. На тот момент мы понимали, что первый этаж нам не потянуть — это сильно влияет на нас и сегодня, но другого выбора не было. Так получилось пространство, состоящее из керамической, швейной, графической, кулинарной мастерских, арт-студии, зала двигательной активности, коворкинга и кофеточки. За полтора года нам удалось увеличить количество рабочих мест в «Простых вещах» на 30% во многом благодаря переезду в Нормальное место. Первое время наш педагогический состав не менялся, мы работали в привычном графике. В «Огурцах» и вовсе произошла революция: кафе стало площадкой для транзитного трудоустройства — первый выпускник Даня Бердников устроился на работу в verlé.
Благодаря тому, что в начале декабря запускаем проект транзитного трудоустройства «Теплица», часть наших сотрудников с ментальными особенностями перейдет туда — в «Простых вещах» появится больше рабочих мест. Новое пространство расположено по соседству с «Огурцами» на Фонтанке: там будет цветочная мастерская и магазин растений, веганский стрит-фуд. Здесь люди с особенностями психики и интеллекта смогут пройти курсы бариста, повара, флориста и поработать с профессионалами своего дела. Раз в полгода мы надеемся выпускать ребят и устраивать их в новые заведения. (Конечно, у каждого человека может быть свой темп обучения — будем стараться на это ориентироваться.)
Нам важно масштабировать и развивать проекты в новых районах, где не так много социальных инициатив, поэтому в декабре открываем второе Нормальное место в МЕГЕ Дыбенко. Это арендованная на льготных условиях площадка около 1000 квадратных метров, которая будет доступна всегда для горожан, а не только во время мероприятий или по расписанию, как в «Севкабель Порту». Здесь будут работать кафе «Огурцы» и магазин «Спасибо!» — тем самым сможем увеличить количество рабочих мест. Также надеемся, что проект поможет сформировать добрососедское сообщество. Ближайшие полгода-год будем активно развивать новые проекты и делиться опытом с регионами. Возможно, со временем сможем запускать франшизы Нормального места в других городах.
Универсального антикризисного плана у нас нет. Думаю, в первую очередь важно никогда не отступать от своих ценностей, сохранять здоровые отношения внутри команды, находить баланс между работой и отдыхом. Не бойтесь начинать новое и обращаться за помощью. Пусть все получится!
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