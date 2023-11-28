Основательница инклюзивных мастерских «Простые вещи» Маша Грекова — о втором Нормальном месте, транзитном трудоустройстве и антикризисном настрое

Три года назад мы осознали, что мастерские «Простые вещи» стали стремительно расти и необходимо расширяться. Каждый раз увеличивать площадь на 100 квадратных метров казалось нам бесперспективным. Хотелось, чтобы у нас была открытая площадка с большим количеством смыслов, привлекающая самых разных людей. Появилась идея объединения с близкими по духу проектами — благотворительной организацией «Перспективы», магазином «Спасибо!» и студией «ДА» — что помогло нам в дальнейшем сократить расходы на аренду и другие нужды, получить дополнительную поддержку.

Изначально планировали открыть двухэтажный благотворительный кластер в марте 2022 году, но после начала политических и экономических волнений казалось, что не сможем. Многие сотрудники уехали и заменить их было непросто. Сократилась финансовая поддержка. Учредители сосредоточились больше на основных проектах, внимания на новые не хватало. Все оказались в новой реальности, где не всегда понятно: что можно или нельзя. Тем не менее было четкое понимание: мы остаемся и хотим создавать вокруг себя максимально комфортную среду.