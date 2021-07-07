Как сделать Петербург инклюзивным? Объясняет Маша Грекова, создательница кафе «Огурцы» и мастерских «Простые вещи»

Почему проект так стремительно развивается?

У меня не было амбиций, что проект будет так быстро развиваться, что мы каждый год будем открывать что-то новое, что про нас будут все писать, что чашки нашего производства будут покупать корпорации. Я думала, мы будем немного приторговывать своей продукцией на ярмарках, у нас будет частичное государственное финансирование — потому что таких ­примеров в нашей стране много. А нам петербуржцы дали огромный кредит доверия, и я уже не могла его слить просто так. Это было серьезным вызовом — появились люди, которые были готовы поддерживать нас финансово, очередь из желающих работать. И надо было выбирать: продолжать развитие или останавливаться.

Я, честно говоря, не знаю, как с этим справляются люди, у которых мастерские много лет работают с одними и теми же людьми. Мне начали бесконечно звонить родители и говорить: «Моему ребенку 30 лет, из них половину он сидит дома, сделайте что-нибудь». У меня сердце слабенькое, я не могу сказать: «У нас нет мест, и мы не собираемся ничего с этим делать». Я всегда говорю: «Да, супер, через пару недель мы найдем местечко». До сих пор! Я с ними встречаюсь, слушаю истории, влюбляюсь. Меня это так вовлекает, что я не могу остановиться. За эти три года я узнала больше 300 историй людей, которые так или иначе отрезаны от мира. У них разные пути — кто-то таким родился, а есть, например, девочка, у которой было биполярное расстройство, в 16 лет у нее случилась депрессия, ее положили в психиатрическую больницу, из которой она вышла уже с инвалидностью. Ты можешь жить обычной жизнью, а потом что-то сломается в 16, 30 или 40 лет. У нас есть Серега, который окончил институт, должен был начинать строить карьеру, но в 23 года схлопотал инсульт — сначала он был совсем парализован, а сейчас еле ходит и с трудом говорит. Он может только работать за компьютером, так что у нас занимается логистикой. Он просто шел по своим делам и вдруг упал. Мы все очень хрупкие.

Мы все очень хрупкие. Ты можешь жить обычной жизнью, а потом что-то сломается

Все родители звонят напрямую тебе? Ты не хотела бы это делегировать?

Мой личный номер привязан к телефону «Простых вещей» — когда родители звонят в мастерские, они сразу попадают ко мне. Это та часть работы, которую я не хочу никому отдавать, — она для меня про связь с реальностью. Когда я занимаюсь бизнес-планированием или хожу по красивым кафе давать интервью, я теряю понимание того, зачем я все это делаю. Да и родителям важен этот первый контакт — если он удался, то дальше гораздо легче, у них меньше сопротивления. Моего психологического образования, рефлексии, супервизии, психотерапии хватает, чтобы с этим справляться.

Что нужно, чтобы Петербург стал инклюзивным?

Реформа ПНИ и закон о распределенной опеке всех нас сдвинут в стратосферу. Если люди с особенностями больше не будут жить в бесчеловечных условиях интерната, сформируется совсем другое отношение к человеку, иные базовые условия. Сейчас все родители людей с особенностями постоянно боятся, что их ребенок попадет в интернат, — и эта тревога всегда фонит. А горожане продолжают бояться, потому что не видят таких людей. Но мы должны готовить эту почву, чтобы, когда изменения придут, они никого не шокировали. Чтобы люди вокруг были готовы к тому, что 160 000 человек, сидящие сейчас взаперти в интернатах, получат возможность жить обычной жизнью рядом с нами. Я вижу свою задачу в том, чтобы говорить, показывать, объяснять — возможно, даже на самом простом уровне, начиная с самых контактных ребят. На днях я ходила в школу и рассказывала младшеклассникам о том, чем занимаются «Простые вещи». И говорила: «Вот есть люди, они доучатся в школе, а потом им некуда идти учиться и на работу их не возьмут. Они сидят дома, и у них нет друзей». И это дети очень хорошо понимают, включаются. Круто, что у меня есть возможность им это рассказать. Система должна становиться инклюзивной не по росчерку пера, а по уму.