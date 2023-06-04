В Госдуме призвали следить за гендером с детского сада и запретить термин «Чайлдфри»

Гендерные роли формируются в детстве, поэтому родители должны обращать внимание на увлечения ребенка, считает чиновник. «Посмотрите, во что играют в детском саду наши дети. Есть ли у них там дочки-матери, девочки играют в это? Мальчики с машинками играют? С молоточками игрушечными ходят? Гендерность закладывается на уровне детского сада. Девочка — мама, мальчик — мужская работа», — сказала Буцкая.

Также Татьяна Буцкая призывает запретить термин «Чайлдфри». Она считает, что россияне не захотят следовать этой идеологии и говорить, что они «против детей», если называть вещи своими именами. Также по ее мнению, подобной идеологии придерживаются люди, которые не могут по физиологическим причинам иметь детей.

«Такие определения нужно убирать. Это термин не наш. Когда с английского на русский переводишь "чайлдфри", это "я против детей"? Это "я без детей"? Вот как? Это по-русски не скажешь и не захочешь последовать этому. Когда мы аборты пытаемся определить описанием, что это за процедура, – уже холодок бежит по коже», – объяснила первый зампред комитета ГД по вопросам семьи, женщин и детей.

В Петербурге зафиксировали падение рождаемости. Браков тоже стало меньше. По итогам I квартала этот показатель снизился на 8% по сравнению с прошлым годом.

В программу российских школ предлагают ввести новый предмет семьеведение. Доказывая необходимость этой инициативы, вице-спикер Госдумы Анна Кузнецова заявила, что в стране на три свадьбы приходится два развода.