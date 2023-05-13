В Петербурге зафиксировали падение рождаемости. Браков тоже стало меньше

В марте родились 4 185 маленьких петербуржцев, что на 4,8% меньше, чем в первый месяц весны годом ранее. Такие цифры соответствует тенденции в целом по стране. Число новорожденных в I квартале снизилось на 2,9% — до 311,1 тысяч детей.

Но при этом сократилась убыль населения. Умерло за три месяца на 5 тысяч горожан меньше, чем в начале 2022 года, — чуть более 15 тысяч человек. Из данных Росстата следует, что естественная убыль населения в Петербурге, или превышение числа умерших над числом родившихся, сократилась почти вдвое.

Заметны проблемы и с институтом семьи. Вступать в брак петербуржцы стали реже. В этом году зарегистрировано 7972 новых семьи против 9136 годом ранее. При этом выросло количество разводов с 5825 до 6530.

Смольный насчитал больше 300 петербуржцев старше 100 лет. По словам чиновников, по состоянию на декабрь 2022 года в Петербурге было 335 жителей старше 100 лет.