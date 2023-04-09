В школьную программу хотят включить уроки семьеведения

Инициатива принадлежит вице-спикеру Госдумы Анне Кузнецовой. Свою идею она оправдывает тем, что на каждые три свадьбы в России приходится два развода, половина из них — в первые пять лет брака. «Эти данные говорят о том, что молодым людям порой не хватает правильного представления о семье, знаний об ответственном родительстве, семейных ценностях. Чтобы создавать большие крепкие семьи, сегодняшним школьникам как будущим родителям важно понимать, для чего нужна семья», — сказала Кузнецова.

Политик также отметил, что нынешняя задача учебных заведений не только источник информации, но и помощь в жизненном ориентире. «Кроме того, семейно ориентированное образование должно стать одним из важнейших элементов в системе поддержки семей с детьми», — пояснила вице-спикер.

Также в российских школах начнут изучать африканские языки. Языки суахили и амхарский уже вошли в программу дополнительного обучения в российских школах.