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Наука и образование

В школьную программу хотят включить уроки семьеведения

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Для этого в Госдуме уже создана специальная рабочая комиссия. На таких занятиях расскажут о ценностях, помогут преодолеть конфликтные ситуации в семье и научат лучше понимать себя и близких.

SewCreamStudio/shutterstock

Инициатива принадлежит вице-спикеру Госдумы Анне Кузнецовой. Свою идею она оправдывает тем, что на каждые три свадьбы в России приходится два развода, половина из них — в первые пять лет брака. «Эти данные говорят о том, что молодым людям порой не хватает правильного представления о семье, знаний об ответственном родительстве, семейных ценностях. Чтобы создавать большие крепкие семьи, сегодняшним школьникам как будущим родителям важно понимать, для чего нужна семья», — сказала Кузнецова.

Политик также отметил, что нынешняя задача учебных заведений не только источник информации, но и помощь в жизненном ориентире. «Кроме того, семейно ориентированное образование должно стать одним из важнейших элементов в системе поддержки семей с детьми», — пояснила вице-спикер.

Также в российских школах начнут изучать африканские языки. Языки суахили и амхарский уже вошли в программу дополнительного обучения в российских школах.

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