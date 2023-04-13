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В России правда на три свадьбы приходится два развода? Институт семьи под угрозой?

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В программу российских школ предлагают ввести новый предмет семьеведение. Доказывая необходимость этой инициативы, вице-спикер Госдумы Анна Кузнецова заявила, что в стране на три свадьбы приходится два развода. Правда ли, что институт семьи в России под угрозой? Почему в стране так много разводов и стоит ли этого вообще бояться? А если стоит, то как с этим бороться? Обо всем этом «Собака.ru» рассказала Елена Чурилова, научный сотрудник Международной лаборатории исследований населения и здоровья НИУ ВШЭ.

Roman Samborskyi / Shutterstock

Совсем недавно в Госдуме заявили, что в стране на три свадьбы приходится два развода. Насколько это достоверные данные?

Речь идет о числе разводов в данном году, которое приходится на число браков, заключенных в данном году. Да, этот показатель примерно равен 2 развода на 3 брака. Но полученный таким образом показатель совершенно некорректный.

За редкими исключениями люди разводятся не в год свадьбы. Средняя продолжительность расторгнутого брака составляет около 10 лет. Получается, мы сравниваем число свадеб за один год с количеством расторжений браков, заключенных за все предыдущие годы и десятилетия. Это абсолютно некорректно и только создает ошибочное впечатление о кризисе семьи.

В идеале для изучения интенсивности разводов надо использовать данные по брачным когортам. Для этого нужны либо данные о продолжительности расторгнутых браков, либо могут быть использованы данные крупных выборочных обследований, содержащие информацию о всех браках и незарегистрированных союзах респондентов.

Мы делали такую работу — изучали статистику расторжений браков, заключенных в разные десятилетия. Наши результаты показали, что среди браков, которые были заключены в 1980-е и 1990-е гг., в итоге распались 30%, но никак не 60%. Кроме того, мы выявили интересную тенденцию, что браки, заключенные после периода сожительства, стали крепче, чем прямые браки. Полагаю, что это можно объяснить следующим образом: если партнеры жили вместе до свадьбы, то этот опыт до свадьбы позволяет им понять, подходят они друг другу или нет.

В школьную программу хотят включить уроки семьеведения

То есть вот эту сверхразводимость, те самые два развода на три свадьбы дают не новые браки, а старые? Которые были заключены в те времена, когда, как считается, с семейными ценностями было лучше?

Не совсем. Во-первых, в советский период браки тоже не отличались большой крепостью: даже среди тех браков, которые были заключены в период ужесточения бракоразводного законодательства (в 1940-е — в начале 1960-х), распалось порядка 20-25% браков, то есть каждый пятый или четвертый. Нам надо помнить, что на дворе уже 2023 год, так что браки, которые сейчас распадаются, были заключены в 1990-х, но в основном в 2000-х и 2010-х годах. Кстати, того факта, что браки расторгаются по прошествии стольких лет жизни вместе (15, 20 и больше), не стоит бояться — это довольно распространенное явление не только в России, но и в Европе, и в США.

Зачастую это происходит из-за того, что брачная пара после рождения детей начинает строить всю совместную жизнь только вокруг них. Потом, когда дети вылетают из родительского гнезда, вдруг оказывается, что супругам-то и поговорить особо не о чем. Что все их общение держалось на обсуждении воспитания и образования детей. Но в целом ничего страшного в расторжении браков после двух-трех десятилетий совместной жизни нет — искать партнера, который будет полностью соответствовать ожиданиям и с которым будут общие интересы и будет комфортно жить под одной крышей, нормально в любом возрасте.

Master1305 / Shutterstock

И все же, даже по независимым данным, Россия по числу разводов, что называется на душу населения, занимает одно из лидирующим мест в Европе. Почему так происходит?

Да, общий коэффициент разводимости, который вы назвали числом разводов на душу населения, в России сейчас стабилизировался на уровне 4 на 1000 населения, а в Европейских странах он составляет около 2 на 1000. Но это тоже плохой показатель, так как брачная и возрастная структура населения в разных странах сильно отличается.

Кроме того, в развитых европейских странах очень распространены сожительства. То есть люди не оформляют отношения документально, соответственно, в случае расставания они не подают на развод. Это не значит, что в Европе меньше семей или радикально меньше распадающихся союзов, просто это не проводится через государственные органы.

И все же, кажется, что даже с поправкой на этот факт разводов в России довольно много. Чем еще это можно объяснить?

Несколькими факторами — во-первых, наша брачность все еще моложе, чем в европейских странах. То есть люди создают семью в более молодом возрасте, имея меньший опыт построения отношений и не всегда обретя достаточную финансовую независимость.

Во-вторых, российские регионы очень-очень разные. Поведение москвичей — и репродуктивное, и брачное, и касающееся разводов — довольно сильно похоже на то, что мы видим в европейских странах: молодежь предпочитает бракам сожительство, откладывая вступление в брак и рождение первого ребенка ближе к 30 годам. В глубинке ситуация сильно отличается, что влияет на статистику.

Наконец третье, у нас до сих пор порядка трети первых рождений происходит в результате добрачного зачатия. Хотя у нас нет точных данных, какая часть из этих рождений результат случайного зачатия, а какая часть результат запланированной беременности, но тенденция говорящая. Особенно распространены были браки, что называется «по залету», стимулированных беременностью, в 1980-е и 1990-е. То есть семьи создавались потому, что родственники настаивали, необходимо было «прикрыть» факт беременности скорым браком, чтобы «перед людьми стыдно не было». Сейчас у нас таких браков все же несколько меньше. Но надо все же отметить, что вступление в брак, стимулированный беременностью, — важный фактор разводимости.

Roman Samborskyi / Shutterstock

Человек консервативных взглядов, вероятно, на это ответил бы, что необходимо позаботиться о нравственности. Сделать так, чтобы люди воздерживались бы до свадьбы. Тогда и не будет браков «по залету»?

Во-первых, это так не работает, молодые люди занимаются сексом во всех странах и во все времена. Конечно, мы сейчас наблюдаем тенденцию к некоторому повышению возраста получения первого сексуального опыта. Доля российских подростков, которые впервые вступили в половой контакт до 16 лет, снижается: в середине 2000-х опросы фиксировали, что у 25% 15-летних девушек был уже опыт интимных отношений, а во второй половине 2010-х — менее чем у 5%. Но ждать, что молодежь массово будет воздерживаться до свадьбы, глупо. Более того, получение опыта построения отношений до брака способствует последующему укреплению семьи, т.к. позволяет более осознанно подходить к выбору будущего мужа (жены).

Сейчас есть современные и эффективные средства контрацепции, это не только презервативы, но и противозачаточные таблетки, и гормональные импланты, которые могут применяться нерожавшими девушками и надежно защищают от случайной беременности. Но российские девушки-подростки реже используют противозачаточные таблетки. Это может быть связано с их довольно высокой стоимостью, во многих европейских странах государство субсидирует часть стоимости контрацепции для девушек до 25 лет.

Вероятно, с этим связан тот факт, что ранняя рождаемость в возрастах до 20 лет, в 20—24 года у нас хоть и снижается, но все равно еще остается в два раза выше, чем во Франции, Нидерландах или даже у наших соседей: в Латвии, Литве и Эстонии.

Вы сказали, что в России есть тенденция к тому, что совсем молодые девушки стали чуть реже рожать, а какие еще тенденции касаемо семейной жизни вы наблюдаете?

У нас есть тенденция к росту среднего возраста вступления в брак как у мужчин, так и у женщин. Это, кстати, способствует укреплению семей. Чем в более зрелом возрасте люди вступают в брак, тем крепче оказывается их союз.

Хотя бы потому, что когда вчерашние школьники создают семью, то они часто экономически не самостоятельны, они еще учатся, у них нет опыта построения брачно-партнерских отношений, часто они живут вместе с родителями. Конечно, в такой ситуации о какой бы то ни было крепости отношений говорить не приходится. Такие союзы часто распадаются.

Кстати, хотелось бы сказать еще об одной вещи. Дискуссия о том, является ли развод сам по себе злом или благом, ведется очень давно, но на самом деле аргументов в пользу последнего взгляда больше. Так, раньше противники разводов часто говорили, что распады семей снижают рождаемость. Но сейчас мы видим, что вклад повторных союзов в общую рождаемость постепенно растет. Это значит, что люди разводятся, вступают в новые отношения и в этих союзах тоже рожают детей, достигая тех идеалов детности, которые у них есть.

Roman Samborskyi / Shutterstock

И все же, если мы считаем, что очень большая доля разводов хотя бы некоторым образом говорит о каких-то проблемах, можем ли мы предположить, что такие меры, как введение в школах предметов типа семьеведения, могут как-то помочь эти проблемы решить?

Я бы сказала, что все будет зависеть от содержания уроков семьеведения. Во-первых, если эти уроки будут содержать какие-то элементы психологии, конфликтологии, на них будут учить детей договариваться, то это пойдет на благо. Ведь умение обсудить проблемы с близким человеком, навык слышать и слушать чужое мнение никогда не будет лишним.

Во-вторых, если на уроках семьеведения будут давать какие-то элементы сексуального просвещения, рассказывать о методах контрацепции и планировании семьи, о репродуктивном здоровье, то это тоже будет хорошо. Это снизит количество тех самых случайных добрачных беременностей и, следовательно, сократит число семей, созданных только ради ребенка.

Другое дело — если там будут просто рассказывать, что ни в коем случае нельзя разводиться, что надо жить по принципу «стерпится-слюбится», что жене нужно, как в царской России, везде следовать за супругом и во всем ему подчиняться то... я боюсь, что ни к чему хорошему это не приведет. Сейчас так не работает, времена изменились. Женщины стали экономически независимыми, у всех есть образование, у всех есть работа. Большинство женщин имеют финансовую возможность уйти, если в браке они сталкиваются с проблемами во взаимоотношениях с партнером.

Исследования показывают, что современные люди не терпят частые конфликты в семье. Исследования качества семейных отношений показывают, что семьи, в которых распространены частые конфликты, распадаются чаще, чем те, в которых конфликты между супругами возникают редко. Причем женщины инициируют разрывы отношений чаще, чем мужчины.

Подводя итог, можно сказать, что если на уроках будут обсуждать вопросы планирования семьи и репродуктивного здоровья, уделять внимание равенству супругов в семье, важности совместного решения проблем и принятия важных решений, совместного участия в выполнении работы по дому и в воспитании детей, то это может привести к повышению стабильности брачных союзов. А вот консервативный поворот вряд ли позволит этого добиться.

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