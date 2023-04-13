В России правда на три свадьбы приходится два развода? Институт семьи под угрозой?

Совсем недавно в Госдуме заявили, что в стране на три свадьбы приходится два развода. Насколько это достоверные данные?

Речь идет о числе разводов в данном году, которое приходится на число браков, заключенных в данном году. Да, этот показатель примерно равен 2 развода на 3 брака. Но полученный таким образом показатель совершенно некорректный.

За редкими исключениями люди разводятся не в год свадьбы. Средняя продолжительность расторгнутого брака составляет около 10 лет. Получается, мы сравниваем число свадеб за один год с количеством расторжений браков, заключенных за все предыдущие годы и десятилетия. Это абсолютно некорректно и только создает ошибочное впечатление о кризисе семьи.

В идеале для изучения интенсивности разводов надо использовать данные по брачным когортам. Для этого нужны либо данные о продолжительности расторгнутых браков, либо могут быть использованы данные крупных выборочных обследований, содержащие информацию о всех браках и незарегистрированных союзах респондентов.

Мы делали такую работу — изучали статистику расторжений браков, заключенных в разные десятилетия. Наши результаты показали, что среди браков, которые были заключены в 1980-е и 1990-е гг., в итоге распались 30%, но никак не 60%. Кроме того, мы выявили интересную тенденцию, что браки, заключенные после периода сожительства, стали крепче, чем прямые браки. Полагаю, что это можно объяснить следующим образом: если партнеры жили вместе до свадьбы, то этот опыт до свадьбы позволяет им понять, подходят они друг другу или нет.