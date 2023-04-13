В России правда на три свадьбы приходится два развода? Институт семьи под угрозой?

В программу российских школ предлагают ввести новый предмет семьеведение. Доказывая необходимость этой инициативы, вице-спикер Госдумы Анна Кузнецова заявила, что в стране на три свадьбы приходится два развода. Правда ли, что институт семьи в России под угрозой? Почему в стране так много разводов и стоит ли этого вообще бояться? А если стоит, то как с этим бороться? Обо всем этом «Собака.ru» рассказала Елена Чурилова, научный сотрудник Международной лаборатории исследований населения и здоровья НИУ ВШЭ.
Совсем недавно в Госдуме заявили, что в стране на три свадьбы приходится два развода. Насколько это достоверные данные?
Речь идет о числе разводов в данном году, которое приходится на число браков, заключенных в данном году. Да, этот показатель примерно равен 2 развода на 3 брака. Но полученный таким образом показатель совершенно некорректный.
За редкими исключениями люди разводятся не в год свадьбы. Средняя продолжительность расторгнутого брака составляет около 10 лет. Получается, мы сравниваем число свадеб за один год с количеством расторжений браков, заключенных за все предыдущие годы и десятилетия. Это абсолютно некорректно и только создает ошибочное впечатление о кризисе семьи.
В идеале для изучения интенсивности разводов надо использовать данные по брачным когортам. Для этого нужны либо данные о продолжительности расторгнутых браков, либо могут быть использованы данные крупных выборочных обследований, содержащие информацию о всех браках и незарегистрированных союзах респондентов.
Мы делали такую работу — изучали статистику расторжений браков, заключенных в разные десятилетия. Наши результаты показали, что среди браков, которые были заключены в 1980-е и 1990-е гг., в итоге распались 30%, но никак не 60%. Кроме того, мы выявили интересную тенденцию, что браки, заключенные после периода сожительства, стали крепче, чем прямые браки. Полагаю, что это можно объяснить следующим образом: если партнеры жили вместе до свадьбы, то этот опыт до свадьбы позволяет им понять, подходят они друг другу или нет.
То есть вот эту сверхразводимость, те самые два развода на три свадьбы дают не новые браки, а старые? Которые были заключены в те времена, когда, как считается, с семейными ценностями было лучше?
Не совсем. Во-первых, в советский период браки тоже не отличались большой крепостью: даже среди тех браков, которые были заключены в период ужесточения бракоразводного законодательства (в 1940-е — в начале 1960-х), распалось порядка 20-25% браков, то есть каждый пятый или четвертый. Нам надо помнить, что на дворе уже 2023 год, так что браки, которые сейчас распадаются, были заключены в 1990-х, но в основном в 2000-х и 2010-х годах. Кстати, того факта, что браки расторгаются по прошествии стольких лет жизни вместе (15, 20 и больше), не стоит бояться — это довольно распространенное явление не только в России, но и в Европе, и в США.
Зачастую это происходит из-за того, что брачная пара после рождения детей начинает строить всю совместную жизнь только вокруг них. Потом, когда дети вылетают из родительского гнезда, вдруг оказывается, что супругам-то и поговорить особо не о чем. Что все их общение держалось на обсуждении воспитания и образования детей. Но в целом ничего страшного в расторжении браков после двух-трех десятилетий совместной жизни нет — искать партнера, который будет полностью соответствовать ожиданиям и с которым будут общие интересы и будет комфортно жить под одной крышей, нормально в любом возрасте.
И все же, даже по независимым данным, Россия по числу разводов, что называется на душу населения, занимает одно из лидирующим мест в Европе. Почему так происходит?
Да, общий коэффициент разводимости, который вы назвали числом разводов на душу населения, в России сейчас стабилизировался на уровне 4 на 1000 населения, а в Европейских странах он составляет около 2 на 1000. Но это тоже плохой показатель, так как брачная и возрастная структура населения в разных странах сильно отличается.
Кроме того, в развитых европейских странах очень распространены сожительства. То есть люди не оформляют отношения документально, соответственно, в случае расставания они не подают на развод. Это не значит, что в Европе меньше семей или радикально меньше распадающихся союзов, просто это не проводится через государственные органы.
И все же, кажется, что даже с поправкой на этот факт разводов в России довольно много. Чем еще это можно объяснить?
Несколькими факторами — во-первых, наша брачность все еще моложе, чем в европейских странах. То есть люди создают семью в более молодом возрасте, имея меньший опыт построения отношений и не всегда обретя достаточную финансовую независимость.
Во-вторых, российские регионы очень-очень разные. Поведение москвичей — и репродуктивное, и брачное, и касающееся разводов — довольно сильно похоже на то, что мы видим в европейских странах: молодежь предпочитает бракам сожительство, откладывая вступление в брак и рождение первого ребенка ближе к 30 годам. В глубинке ситуация сильно отличается, что влияет на статистику.
Наконец третье, у нас до сих пор порядка трети первых рождений происходит в результате добрачного зачатия. Хотя у нас нет точных данных, какая часть из этих рождений результат случайного зачатия, а какая часть результат запланированной беременности, но тенденция говорящая. Особенно распространены были браки, что называется «по залету», стимулированных беременностью, в 1980-е и 1990-е. То есть семьи создавались потому, что родственники настаивали, необходимо было «прикрыть» факт беременности скорым браком, чтобы «перед людьми стыдно не было». Сейчас у нас таких браков все же несколько меньше. Но надо все же отметить, что вступление в брак, стимулированный беременностью, — важный фактор разводимости.
Человек консервативных взглядов, вероятно, на это ответил бы, что необходимо позаботиться о нравственности. Сделать так, чтобы люди воздерживались бы до свадьбы. Тогда и не будет браков «по залету»?
Во-первых, это так не работает, молодые люди занимаются сексом во всех странах и во все времена. Конечно, мы сейчас наблюдаем тенденцию к некоторому повышению возраста получения первого сексуального опыта. Доля российских подростков, которые впервые вступили в половой контакт до 16 лет, снижается: в середине 2000-х опросы фиксировали, что у 25% 15-летних девушек был уже опыт интимных отношений, а во второй половине 2010-х — менее чем у 5%. Но ждать, что молодежь массово будет воздерживаться до свадьбы, глупо. Более того, получение опыта построения отношений до брака способствует последующему укреплению семьи, т.к. позволяет более осознанно подходить к выбору будущего мужа (жены).
Сейчас есть современные и эффективные средства контрацепции, это не только презервативы, но и противозачаточные таблетки, и гормональные импланты, которые могут применяться нерожавшими девушками и надежно защищают от случайной беременности. Но российские девушки-подростки реже используют противозачаточные таблетки. Это может быть связано с их довольно высокой стоимостью, во многих европейских странах государство субсидирует часть стоимости контрацепции для девушек до 25 лет.
Вероятно, с этим связан тот факт, что ранняя рождаемость в возрастах до 20 лет, в 20—24 года у нас хоть и снижается, но все равно еще остается в два раза выше, чем во Франции, Нидерландах или даже у наших соседей: в Латвии, Литве и Эстонии.
Вы сказали, что в России есть тенденция к тому, что совсем молодые девушки стали чуть реже рожать, а какие еще тенденции касаемо семейной жизни вы наблюдаете?
У нас есть тенденция к росту среднего возраста вступления в брак как у мужчин, так и у женщин. Это, кстати, способствует укреплению семей. Чем в более зрелом возрасте люди вступают в брак, тем крепче оказывается их союз.
Хотя бы потому, что когда вчерашние школьники создают семью, то они часто экономически не самостоятельны, они еще учатся, у них нет опыта построения брачно-партнерских отношений, часто они живут вместе с родителями. Конечно, в такой ситуации о какой бы то ни было крепости отношений говорить не приходится. Такие союзы часто распадаются.
Кстати, хотелось бы сказать еще об одной вещи. Дискуссия о том, является ли развод сам по себе злом или благом, ведется очень давно, но на самом деле аргументов в пользу последнего взгляда больше. Так, раньше противники разводов часто говорили, что распады семей снижают рождаемость. Но сейчас мы видим, что вклад повторных союзов в общую рождаемость постепенно растет. Это значит, что люди разводятся, вступают в новые отношения и в этих союзах тоже рожают детей, достигая тех идеалов детности, которые у них есть.
И все же, если мы считаем, что очень большая доля разводов хотя бы некоторым образом говорит о каких-то проблемах, можем ли мы предположить, что такие меры, как введение в школах предметов типа семьеведения, могут как-то помочь эти проблемы решить?
Я бы сказала, что все будет зависеть от содержания уроков семьеведения. Во-первых, если эти уроки будут содержать какие-то элементы психологии, конфликтологии, на них будут учить детей договариваться, то это пойдет на благо. Ведь умение обсудить проблемы с близким человеком, навык слышать и слушать чужое мнение никогда не будет лишним.
Во-вторых, если на уроках семьеведения будут давать какие-то элементы сексуального просвещения, рассказывать о методах контрацепции и планировании семьи, о репродуктивном здоровье, то это тоже будет хорошо. Это снизит количество тех самых случайных добрачных беременностей и, следовательно, сократит число семей, созданных только ради ребенка.
Другое дело — если там будут просто рассказывать, что ни в коем случае нельзя разводиться, что надо жить по принципу «стерпится-слюбится», что жене нужно, как в царской России, везде следовать за супругом и во всем ему подчиняться то... я боюсь, что ни к чему хорошему это не приведет. Сейчас так не работает, времена изменились. Женщины стали экономически независимыми, у всех есть образование, у всех есть работа. Большинство женщин имеют финансовую возможность уйти, если в браке они сталкиваются с проблемами во взаимоотношениях с партнером.
Исследования показывают, что современные люди не терпят частые конфликты в семье. Исследования качества семейных отношений показывают, что семьи, в которых распространены частые конфликты, распадаются чаще, чем те, в которых конфликты между супругами возникают редко. Причем женщины инициируют разрывы отношений чаще, чем мужчины.
Подводя итог, можно сказать, что если на уроках будут обсуждать вопросы планирования семьи и репродуктивного здоровья, уделять внимание равенству супругов в семье, важности совместного решения проблем и принятия важных решений, совместного участия в выполнении работы по дому и в воспитании детей, то это может привести к повышению стабильности брачных союзов. А вот консервативный поворот вряд ли позволит этого добиться.
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