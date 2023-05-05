Как будет проходить первая за 70 лет (!) коронация английского монарха? Кого на нее позовут и что не покажут по телевизору?

Как будет проходить коронация?

По коронационному порядку, который был принят еще в начале XX века при короле Георге V. Однако это не значит, что торжества будут проходить точно так же, как полтора века назад. Ни одна коронация полностью не повторяет предыдущую.

Перед каждой коронацией собирается специальная комиссия, которая состоит из знатоков геральдики, церемоний и наиболее авторитетных придворных. Эта комиссия советуется с придворными, а с недавнего времени еще и с pr-специалистами. Этот проект приносится на одобрение монарху, который волен внести в него разного рода правки.

Если говорить об общей схеме, в субботу, 6 мая, Карл III торжественно приедет в религиозный центр Великобритании — Вестминстерское аббатство, где и будет проходить церемония. Сначала он сядет на специальный трон, так называемое кресло Святого Эдуарда, где принесет королевскую клятву. Она у каждого монарха немного отличается по тексту, но общий принцип один и тот же — три вопроса, на которые монарх отвечает «Клянусь». Вопросы о защите прав и свобод подданных, защите Церкви и осуществлении справедливости и милосердия.

Дальше происходит священная часть — миропомазание монарха. Это почти священное таинство, которое и раньше скрывали от широкой публики за специальной ширмой. Не покажут ее в ходе трансляции и в этот раз. После этого королю вручат регалии и инсигнии — символы королевской власти: в том числе державу, два скипетра и кольцо в знак символического брака короля с государством.

Дальше произойдет сама коронация, то есть возложение короны на голову монарха, принятие оммажа (клятвы верности от подданных) и коронация королевы-консорта, то есть жены Карла III, леди Камиллы. После этого король торжественно покинет Вестминстерское аббатство. Раньше за этим следовала еще специальная процессия по городу, которая имела целью познакомить подданных с их новым монархом, но сейчас эту функцию играет телевидение.