Как будет проходить первая за 70 лет (!) коронация английского монарха? Кого на нее позовут и что не покажут по телевизору?

В субботу, 6 мая, в Лондоне состоится первая за семь десятилетий коронация. Весь мир будет следить за тем, как на голову Карла III, ранее больше известного как принц Чарльз, торжественно возложат корону. Как будет проходить церемония, почему дата выбрана через семь месяцев после кончины Елизаветы II, что за драгоценности будут использоваться в ходе торжеств и зачем из Шотландии в Лондон привезли древний Камень Судьбы? Обо всем этом «Собака.ru» рассказал кандидат исторических наук, специалист по английской монархии Виктор Ковалев.
Почему между кончиной Елизаветы II и коронацией прошло целых 7 месяцев?
Строгих правил по сроку нет — в истории встречаются самые разные промежутки между кончиной предыдущего монарха и коронацией нового. Бывало так, что церемония проводилась максимально быстро, обычно это было сопряжено с захватом власти, когда новый правитель пытался как можно быстрее зафиксировать свои права на престол. Случалось и так, что коронацию могли откладывать очень долго, больше чем на год, например, в связи с эпидений чумы.
С XVII века установился обычай, когда коронация проходит в день Святого Георгия, небесного покровителя Англии, то есть 6 мая. Этой традиции следовали не всегда — так, Елизавета II короновалась 2 июля 1953 года, но в большинстве случаев ее все же соблюдали. Поскольку у Карла III не было каких-то особых причин отступать от нее, то логично, что торжества назначили на эту дату.
Как будет проходить коронация?
По коронационному порядку, который был принят еще в начале XX века при короле Георге V. Однако это не значит, что торжества будут проходить точно так же, как полтора века назад. Ни одна коронация полностью не повторяет предыдущую.
Перед каждой коронацией собирается специальная комиссия, которая состоит из знатоков геральдики, церемоний и наиболее авторитетных придворных. Эта комиссия советуется с придворными, а с недавнего времени еще и с pr-специалистами. Этот проект приносится на одобрение монарху, который волен внести в него разного рода правки.
Если говорить об общей схеме, в субботу, 6 мая, Карл III торжественно приедет в религиозный центр Великобритании — Вестминстерское аббатство, где и будет проходить церемония. Сначала он сядет на специальный трон, так называемое кресло Святого Эдуарда, где принесет королевскую клятву. Она у каждого монарха немного отличается по тексту, но общий принцип один и тот же — три вопроса, на которые монарх отвечает «Клянусь». Вопросы о защите прав и свобод подданных, защите Церкви и осуществлении справедливости и милосердия.
Дальше происходит священная часть — миропомазание монарха. Это почти священное таинство, которое и раньше скрывали от широкой публики за специальной ширмой. Не покажут ее в ходе трансляции и в этот раз. После этого королю вручат регалии и инсигнии — символы королевской власти: в том числе державу, два скипетра и кольцо в знак символического брака короля с государством.
Дальше произойдет сама коронация, то есть возложение короны на голову монарха, принятие оммажа (клятвы верности от подданных) и коронация королевы-консорта, то есть жены Карла III, леди Камиллы. После этого король торжественно покинет Вестминстерское аббатство. Раньше за этим следовала еще специальная процессия по городу, которая имела целью познакомить подданных с их новым монархом, но сейчас эту функцию играет телевидение.
Чем будут короновать Карла III?
Вообще у английских монархов есть некоторый выбор корон. Главная из них — Святого Эдуарда, она называется так в честь короля XI века Эдуарда Исповедника. Хотя, судя по всему, никакого отношения к реальному Эдуарду Исповеднику не имеет. Вероятно, корона появилась только в XII веке, а в XVII веке была утрачена.
В 1649 году после Гражданской войны в Англии казнили короля Карла I, а почти все королевские драгоценности были переплавлены или проданы, эта участь постигла и ту самую корону Святого Эдуарда. После того, как королевская власть в Англии утвердилась вновь, корону и другие королевские регалии восстановили и использовали на последующих коронациях.
Правда, бывали и исключения. Так, в XVIII веке короли на некоторое время стали использовать более скромную корону Георга I. Однако затем снова вернулись к короне Святого Эдуарда. Впрочем, иногда от нее все же отказывались, как королева Виктория в XIX веке. Традиционная регалия оказалась для нее слишком тяжелой — целых два с половиной килограмма — поэтому для нее сделали специальную небольшую легкую корону.
В выборе короны Карл III также будет следовать традиции — на его голову возложат именно корону Святого Эдуарда. Впрочем, впоследствии носить он ее не будет. Уже во время коронационных торжеств ее меняют на так называемую Имперскую корону. Она похожа на Корону Святого Эдуарда, но легче, чуть меньше и имеет не красную, а фиолетовую шапочку. Именно в ней Карл III покинет Вестминстерское аббатство, и ее же будет надевать во время официальных мероприятий.
А чем будут короновать леди Камиллу?
Выбор корон для супруг и супругов английских монархов еще больше. Короны для них нередко делались специально под коронацию.
Леди Камиллу будут короновать короной королевы Марии, которая была сделана в 1911 году ювелирной компанией «Garrard & Co» специально для супруги короля Георга V Марии Текской.
Какие еще реликвии будут использоваться для коронации?
Коронация — очень торжественное и традиционное мероприятие. Нужно помнить, что современная монархия — это прежде всего подчеркивание традиции. Поэтому стараются использовать как можно больше аутентичных вещей. Так, перед Карлом III будут нести три меча: Меч Жертвоприношений, Меч Государства и Меч Милосердия — это, если не считать специальную ложечку для миропомазания, единственные реликвии, которые пережили революцию 1649 года и дошли до нас со времен Средневековья.
Будет использовано кресло короля Эдуарда — это средневековый трон, на котором короли традиционно сидят во время коронации. С ним, кстати, связана забавная история. В средние века в этот трон был вмонтирован так называемый Скунский камень или Камень Судьбы. В древности на этот камень ставили избранных королей Шотландии. Английский средневековый король Эдуард I в конце XIII века настаивал, что он является одновременно и правителем Шотландии, поэтому вывез камень и вставил его в свой трон.
В 1996 году Англия решила вернуть Скунский камень Шотландии. Правда, сейчас специально для коронации его ненадолго привезли в Лондон, и Карл III также сядет на него, как и большинство английских монархов прошлого.
Кто присутствует на коронации?
Представители английской знати, английского духовенства и специально приглашенные монархом гости. Всего около 850 гостей. Также на церемонии традиционно присутствуют представители других государств — либо президенты и премьер-министры, либо послы.
В этот раз возник курьезный скандал. Еще в апреле стало известно, что президент США Джо Байден не будет посещать церемонию, что вызвало недовольство некоторых британских консервативных политиков. Забавно это потому, что американские президенты традиционно не посещают коронации британских монархов, о чем консервативные политики по идее должны были бы знать.
Прибудет на коронацию и недавно переехавший за океан сын Карла III принц Гарри, однако без своей супруги Меган Маркл, которая останется в Калифорнии.
Что произойдет после коронации?
Традиционно после коронации английские короли отправляются в турне по странам Содружества наций, где они демонстрируют себя как монархов.
Здесь нужно помнить, что для многих стран содружества (к примеру, для Канады, Австралии и Новой Зеландии) английский монарх до сих пор чисто формально остается главой государства. Исключения составляют только те страны, которые официально провозгласили себя республиками.
Можно ли сказать, что Карл III по-настоящему станет королем только после коронации?
Нет. Монарх даже без коронации — все равно король. Еще в XIX веке, когда на престол взошла королева Виктория, один из членов коронационной комиссии вообще предлагал отказаться от коронации. Он настаивал, что это варварский ритуал, с помощью которого древние князьки прошлого передавали власть. В цивилизованном XIX веке, настаивал он, когда есть закон о престолонаследии, можно обойтись и без таких церимоний.
От коронации тогда все же не отказались, но сути дела это не меняет. Карл III король уже больше полугода, он исполняет свои обязанности. В октябре 2022 года — одну из самых главных: назначил новое правительство во главе с Риши Сунаком. Формально в Англии это до сих пор акт королевской власти.
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