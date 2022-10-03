Опубликован первый официальный портрет Карла III с королевой-консортом, принцем Уильямом и Кейт Миддлтон

«Их Величества король и королева общаются с их королевскими высочествами принцем и принцессой Уэльскими», — так снимок подписан в официальных соцсетях королевской семьи. Фотография была сделана в Букингемском дворце 18 сентября постоянным фотографом Крисом Джексоном.

«Очень рад, что сделал эту официальную совместную фотографию короля и королевы-консорта, а также принца и принцессы Уэльских в Букингемском дворце. На них смотрит король Георг III», — поделился Джексон, имея ввиду портрет на стене. 59-летнее правление Георга III — третье по продолжительности после царствования Елизаветы II и Виктории — ознаменовалось революционными событиями в мире: отделением от британской короны американских колоний и образованием США, Великой французской революцией и Наполеоновскими войнами.

8 сентября в возрасте 96 лет скончалась королева Елизавета II. Новым королем стал ее сын Чарльз, которого теперь именуют Карлом III, а его жену, леди Камиллу, называют королевой-консортом. Теперь престол наследует принц Уильям, получив титул принца Уэльского — традиционный для мужчин-наследников английской короны.