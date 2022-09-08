Скончалась королева Великобритании Елизавета II

Королевская семья в своих социальных сетях по поводу смерти монарха написали следующее:

«Сегодня днем ​​королева мирно скончалась в Балморале. Король и королева-консорт останутся в Балморале сегодня вечером и вернутся в Лондон завтра».

Нация и другие страны, где Елизавета II была главой государства, вступят в десятидневный траур. Подробности государственных похорон объявят после того, как их официально подпишет король. Принц Чарльз, наследник престола с трехлетнего возраста, теперь является королем и будет официально провозглашен в Сент-Джеймсском дворце в Лондоне в ближайшее время.

Флаги на знаковых зданиях в Великобритании и по всему Содружеству приспустили до половины, когда объявили официальный траур. Официальное объявление о смерти Ее Величества в траурной рамке прикрепят к перилам Букингемского дворца, как это диктуют традиции.

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