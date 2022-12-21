Институт русского языка имени Пушкина назвал слово 2022 года

Слово 2022 года по версии Института имени Пушкина — «наследие». Во многих словарях оно отмечено пометками «книжное» и «высокое», а в этимологическом словаре Крылова описывается следующим образом: «Заимствование из старославянского, где было образовано от глагола наслъдити — "наследовать". От того же корня след, следить. Буквально наследовать — "идти следом"».

Слово года институт выбирает на основе исследования, материалом для которого становятся «русскоязычная коммуникация». «Содержательный анализ публикаций показывает, что обращение к историческому и культурному наследию страны приобрело в этом году особенную значимость. Слово не раз звучало из уст первых лиц государства, на крупных мероприятиях и праздниках. Единица работала на такие концепты, как "история", "историческая память", "народное достояние", "верность традициям", "национальная идентичность", "преемственность поколений"», — отмечают в институте.