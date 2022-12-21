Институт русского языка имени Пушкина назвал слово 2022 года

Оно связано с переосмыслением исторического прошлого, его ошибками и достижениями.
Слово 2022 года по версии Института имени Пушкина — «наследие». Во многих словарях оно отмечено пометками «книжное» и «высокое», а в этимологическом словаре Крылова описывается следующим образом: «Заимствование из старославянского, где было образовано от глагола наслъдити — "наследовать". От того же корня след, следить. Буквально наследовать — "идти следом"».
Слово года институт выбирает на основе исследования, материалом для которого становятся «русскоязычная коммуникация». «Содержательный анализ публикаций показывает, что обращение к историческому и культурному наследию страны приобрело в этом году особенную значимость. Слово не раз звучало из уст первых лиц государства, на крупных мероприятиях и праздниках. Единица работала на такие концепты, как "история", "историческая память", "народное достояние", "верность традициям", "национальная идентичность", "преемственность поколений"», — отмечают в институте.
О слове 2022 года:
Мы живем в очень неспокойное время и именно сейчас кажется важным идея переосмысления исторического прошлого, со всеми ошибками и достижениями, чтобы понимать тот путь, по которому нам следует двигаться. Не случайно уходящий год был объявлен Годом культурного наследия народов России.
Мы все стоим на плечах великанов. Ни одно событие, ни одна культура не движется вперед и не развивается без великих людей, чья деятельность помогает этому процессу. В этом году отмечаются юбилеи со дня рождения многих выдающихся государственных деятелей, ученых, художников, писателей, режиссеров. [...] Мы продолжаем хранить и беречь то наследие, что оставили нам эти великие люди.
Напомним, ранее слово 2022 года также назвал британский словарь Collins. Это «permacrisis» — или «перманентный кризис», с которым, как отмечают составители, столкнулась «не только Великобритания, но и весь мир». Выражение (вирусное!) года выбрал Оксфордский словарь. Также главное слово 2022-го назвал американский словарь Уэбстера. В в уходящем году количество запросов по слову «газлайтинг» увеличилось на 1 740% — и, как отмечают составители словаря, интерес к нему был «высоким в течение всего года».
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