Названо слово 2022 года по версии американского словаря Уэбстера

«В наш век дезинформации — фейкньюс, теорий заговора, твиттер-троллей и фейков — газлайтинг стал словом для нашего времени. Причиной дезориентации и недоверия является то, что газлайтинг — это "акт или практика грубого введения кого-либо в заблуждение, особенно в собственных интересах"», — говорят составители словаря Уэбстера.

Понятие «газлайтинг» восходит к названию пьесы «Газовый свет» 1938 года, в которой смоделирована устойчивая психологическая манипуляция, применяемая главным героем по отношению к своей жертве. По сюжету, муж молодой женщины переставляет в доме мелкие предметы обстановки и прячет вещи, чтобы создать у жены впечатление, будто она теряет память и рассудок.

В массовый оборот понятие «газлайтинг» было введено начиная с 1960-х годов. Словарь Уэбстера обозначает его так: «Психологическое манипулирование человеком, обычно в течение длительного периода времени, которое заставляет жертву подвергать сомнению обоснованность своих собственных мыслей, восприятия реальности или воспоминаний и, как правило, приводит к замешательству, потере уверенности и самоуважения, неуверенности в своей эмоциональной или психической стабильности и зависимости от преступника».

Напомним, ранее слово 2022 года также назвал британский словарь Collins. Это «permacrisis» — или «перманентный кризис», с которым, как отмечают составители, столкнулась «не только Великобритания, но и весь мир».