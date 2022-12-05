Оксфордский словарь назвал слово 2022 года. И это выражение, ставшее вирусным

Выражением 2022 года по версии Оксфордского словаря стало словосочетание «режим гоблина» (Goblin mode) — жаргонный термин, часто используемый в выражениях «в режиме гоблина» или «перейти в режим гоблина». Он обозначает тип поведения, которое проявляется через «непримиримое потакание» своим желаниям, лень, неряшливость или жадность — как правило, таким образом, что человек отвергает социальные нормы или ожидания.

Впервые выражение «режим гоблина» появилось в Twitter в 2009 году, но вирусным стало в феврале 2022-го — составители словаря связывают его популярность с ослаблением ограничений по коронавирусу, после чего люди стали чаще выходит из своих домов. «По-видимому, это отразило преобладающее настроение людей, которые отвергли идею возвращения к «нормальной жизни» или восстали против все более недостижимых эстетических стандартов и неустойчивого образа жизни, демонстрируемого в социальных сетях», — говорят составители словаря.