Оксфордский словарь назвал слово 2022 года. И это выражение, ставшее вирусным

Оно обозначает тип поведения, при котором человек потакает своим желанием, ленится, становится неряшливым или жадным. На этот раз за слово года можно было проголосовать — и победитель стал «безоговорочным фаворитом в социальных сетях и онлайн-изданиях».
Выражением 2022 года по версии Оксфордского словаря стало словосочетание «режим гоблина» (Goblin mode) — жаргонный термин, часто используемый в выражениях «в режиме гоблина» или «перейти в режим гоблина». Он обозначает тип поведения, которое проявляется через «непримиримое потакание» своим желаниям, лень, неряшливость или жадность — как правило, таким образом, что человек отвергает социальные нормы или ожидания.
Впервые выражение «режим гоблина» появилось в Twitter в 2009 году, но вирусным стало в феврале 2022-го — составители словаря связывают его популярность с ослаблением ограничений по коронавирусу, после чего люди стали чаще выходит из своих домов. «По-видимому, это отразило преобладающее настроение людей, которые отвергли идею возвращения к «нормальной жизни» или восстали против все более недостижимых эстетических стандартов и неустойчивого образа жизни, демонстрируемого в социальных сетях», — говорят составители словаря.
Президент Oxford Languages — о слове (вернее, выражении!) 2022 года:
Мы надеялись, что публике понравится быть вовлеченной в процесс, но такой уровень вовлеченности в кампанию застал нас врасплох. Сила ответа подчеркивает, насколько важен наш словарный запас для понимания того, кто мы есть, и осознании того, что происходит с окружающим миром. Учитывая год, который мы только что пережили, «режим гоблина» находит отклик у всех нас, кто на данный момент чувствует себя немного подавленным. С облегчением признаем, что мы не всегда являемся идеализированными, кураторскими личностями, которых нам рекомендуют в наших лентах социальных сетей. Это подтверждает резкий рост популярности таких платформ, как BeReal, где пользователи делятся изображениями своих неотредактированных «я», часто запечатлевая моменты потакания своим желаниям в режиме goblin. Люди принимают своего внутреннего гоблина, и те, кто голосуют за «режим гоблина» в качестве слова года, говорят нам, что предрасположенность к такому поведению, скорее всего, продолжится.
Напомним, ранее слово 2022 года также назвал британский словарь Collins. Это «permacrisis» — или «перманентный кризис», с которым, как отмечают составители, столкнулась «не только Великобритания, но и весь мир». Также слово года назвал американский словарь Уэбстера. В 2022 году количество запросов по слову «газлайтинг» увеличилось на 1 740% — и, как отмечают составители словаря, интерес к нему был «высоким в течение всего года».
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