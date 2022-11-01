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Collins назвал слово 2022 года. Это «permacrisis» — или «перманентный кризис»

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Составители британского словаря отмечают, что с этим столкнулась «не только Великобритания, но и весь мир».

BELIMBINGperak / Shutterstock.com
Словарь Collins

О слове 2022 года:

Permacrisis (термин образован в результате слияния двух слов: permanent (постоянный, перманентный) и crisis (кризис), - прим. ред.) — термин, который описывает «длительный период нестабильности и отсутствия безопасности», был назван Collins словом 2022 года. Это одно из нескольких слов, выделяемых составителями словаря, которые касаются продолжающихся кризисов, с которыми столкнулась и продолжает сталкиваться Великобритания и весь мир, включая политическую нестабильность, конфликт в Украине, изменение климата и кризис стоимости жизни.

В числе других претендентов на звание «слово года» были «partygate», обозначающий скандал вокруг вечеринок экс-премьера Великобритании Бориса Джонсона, которые он проводил во время локдауна, «warm banks» — места, где могут согреться люди, которые не могут отапливать свои дома», «carolean» — дословно «каролинский», обозначающий все, что связано с Карлом III, «splooting» — поза, в которой животное лежит на животе, раскинув лапы в стороны, «vibe shift» — существенное изменение тредов в культуре, «sportswashing» — слово, обозначающее продвижение спортивного мероприятия с целью отвлечения внимание от сомнительной деятельности, «quit quitting», описывающее ситуацию, когда сотрудник выполняет только свои прямые обязанности, а также «lawfare» — ситуация, в которой применяются юридические механизмы с целью припугнуть или помешать оппоненту. Еще одним словом 2022 года мог стать «Kyiv» — потому что, отмечают составители словаря, после 24 февраля «мы все быстро выучили украинскую орфографию и произношение города Киева».

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