В России могут закончиться принтеры для печати внутренних паспортов

О рисках нехватки матричных принтеров зарубежных вендоров пишут «Ведомости» со ссылкой на заявление начальника департамента информтехнологий, связи и защиты информации МВД Юрия Войнова. По его подсчетам, закупленной на сегодняшний день техники хватит на год, а провести новую закупку у министерства возможности нет.

«Матричные принтеры, так исторически сложилось, в России не производятся. С учетом введения новых санкций мы теоретически даже не можем купить новые. Мы, как госорган, не можем сказать: вот вам деньги авансом и вы нам через три года дайте [принтеры]. Но мы готовы четко, гарантированно сказать: если вы обеспечите нам принтеры, которые будут соответствовать ясным и понятным требованиям, то мы действительно их купим и готовы заказать эти объемы», — заявил он.

Напомним, летом 2019 года правительство России предложило переход с бумажного паспорта на электронные документы. Тогда предполагалось, что пилотный проект запустят уже в 2021 году, однако позже сроки перенесли: электронные паспорта намеревались начать выдавать не позднее 1 июля 2023 года — добровольно и по мере технической готовности.

Документы нового образца хотели выпускать в виде пластиковой карточки размером с банковскую, но позже объявили о двух новых видах — сим-карты и приложения с QR-кодом. Также в России разрабатывали мобильное приложение для электронного паспорта и других документов. Тестирование технологии уже было проведено во время первой волны заболеваемости коронавирусом при помощи цифровых пропусков.