Стало известно, когда в России начнут выдавать электронные паспорта. Первыми их получат москвичи

Электронный паспорт будет представлять собой пластиковую карточку размером с банковскую. На электронном носителе информации отечественного производства будут содержаться данные о гражданине России, точно такие же, как и в бумажном паспорте — о регистрации по месту жительства, о семейном положении, о детях. При этом основные сведения о гражданине будут размещены на самой пластиковой карте.

Подготовительную работу к запуску электронного паспорта — как правового, так и технологического характера — проведут в срок до 1 декабря 2021 года. Минцифры разработает инфраструктуру оформления, выдачи и применения паспорта с электронным носителем. Предполагается, что основные данные можно будет считать с помощью мобильного приложения без дополнительных затрат со стороны граждан и бизнеса.

«Предполагается, что электронный паспорт, как и дополняющее его мобильное приложение, станет ключом к государственным и коммерческим услугам, обеспечит всех граждан квалифицированной электронной подписью. Паспорт с электронным носителем информации будет отличаться более высокой степенью защищенности по сравнению с бумажным, практичностью, износостойкостью, а при утере появится возможность его быстрой блокировки», — отмечают в пресс-службе МВД России.

Напомним, о том, что правительство России предлагает переход с бумажного паспорта на электронные документы, стало известно летом 2019 года. Тогда предполагалось, что пилотный проект запустят уже в этом году. Также в России разрабатывают мобильное приложение для электронного паспорта и других документов. Тестирование технологии уже было проведено во время первой волны заболеваемости коронавирусом при помощи цифровых пропусков.