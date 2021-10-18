Электронные паспорта начнут выдавать к концу 2022 года. Но только в трех регионах России

Напомним, о том, что правительство России предлагает переход с бумажного паспорта на электронные документы, стало известно летом 2019 года. Тогда предполагалось, что пилотный проект запустят уже в 2021 году. Однако позже сроки перенесли. Теперь планируется, что электронные паспорта начнут выдавать в регионах России не позднее 1 июля 2023 года — добровольно и по мере технической готовности. Их хотели выпускать в виде пластиковой карточки размером с банковскую.

Также в России разрабатывают мобильное приложение для электронного паспорта и других документов. Тестирование технологии уже было проведено во время первой волны заболеваемости коронавирусом при помощи цифровых пропусков.