Электронные паспорта начнут выдавать к концу 2022 года. Но только в трех регионах России

Выдачу электронных российских паспортов планируется начать к концу 2022 года. Документ будет представлен в двух видах — сим-карты и приложения с QR-кодом. Однако получить его на первом этапе смогут только жители трех регионов страны. Об этом заявил министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Максут Шадаев.
Ранее электронные паспорта планировали выпускать в виде пластиковой карточки размером с банковскую. Фото: @Pravitelstvo_RF
Максут Шадаев
О введении в России электронных паспортов — цитата по ТАСС:
Я очень надеюсь, что до конца следующего года в трех субъектах России мы сможем уже начать выдавать новый паспорт в этих двух видах [смарт-карта и приложение с QR-кодом], взаимосвязанных между собой. На текущий момент, мне кажется, мы вышли уже на набор согласованных решений — как технических, так и политических. У нас согласован системный проект, как электронный паспорт запускать. Готовы выходить на указ президента. Сейчас последние разногласия уже непринципиальные снимаются. Поэтому надеемся, что проект указа будет выпущен до конца года.
Напомним, о том, что правительство России предлагает переход с бумажного паспорта на электронные документы, стало известно летом 2019 года. Тогда предполагалось, что пилотный проект запустят уже в 2021 году. Однако позже сроки перенесли. Теперь планируется, что электронные паспорта начнут выдавать в регионах России не позднее 1 июля 2023 года — добровольно и по мере технической готовности. Их хотели выпускать в виде пластиковой карточки размером с банковскую.
Также в России разрабатывают мобильное приложение для электронного паспорта и других документов. Тестирование технологии уже было проведено во время первой волны заболеваемости коронавирусом при помощи цифровых пропусков.
Комментарии (0)
чтобы оставить комментарий.