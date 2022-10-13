Стало известно, сколько сотрудников в России уволила IKEA

При этом шведская компания увеличила продажи на 6% в годовом выражении. Несмотря на это, ритейлер считает год трудным из-за инфляции и прекращения деятельности в России.

Ранее стало известно, что покупкой фабрик IKEA в Ленобласти и Новгороде интересуются пять российских компаний. Они начнут осмотр предприятий 24 октября.

Напомним, после начала спецоперации IKEA приостановила работу в России. В июне компания заявила, что приняла решение «сократить масштаб бизнеса» в России и продать четыре фабрики, в том числе в Ленобласти. Финальная распродажа товаров шведской компании завершилась 15 августа.

Компании-поставщики IKEA начали продавать мебель, текстиль и товары для дома на маркетплейсах. Среди них казахстанская компания «АГФ-Групп», продающая товары под брендом Arua, фабрика Askona, комбинат «Шуйские ситцы» и мебельный холдинг «Ангстрем». Позже стало известно, что фабрика в Ленобласти возобновила работу для предпродажной подготовки предприятия.