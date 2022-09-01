«Тихвин [«ИКЕА Индастри Тихвин»] вышел 1 сентября, 5 числа выйдут Вятка и Новгород. 500 оставшихся сотрудников будут работать в две смены: неделю работают, неделя простой. Будем спрашивать работников о первых впечатлениях. Название фабрики не поменялось. Директор остается прежним. Он также теперь является директором и вяткинского завода», — приводит ТАСС слова органайзера профсоюза лесных отраслей Александра Илларионова.

По данным профсоюза, в сентябре начинается предпродажная подготовка предприятия, сделку планируют осуществить до нового года. Согласно данным в базе «Спарк», 16 марта компания ООО «Икеа дом», управляющая сетью магазинов IKEA в России, начала процесс ликвидации юридического лица. Несмотря на это, как сообщал ранее ТАСС со ссылкой на близкого к компании источника, IKEA не ищет покупателя на бизнес в России и планирует вновь открыть магазины и склады в течение двух лет.

Ранее компании-поставщики IKEA начали продавать мебель, текстиль и товары для дома на маркетплейсах. Среди них казахстанская компания «АГФ-Групп», продающая товары под брендом Arua, фабрика Askona, комбинат «Шуйские ситцы» и мебельный холдинг «Ангстрем».