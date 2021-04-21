Минимум макияжа, костюмы-двойки и аксессуары с историей: из чего состоит стиль королевы Елизаветы II?

Сегодня королеве Великобритании Елизавете II исполняется 95 лет. Праздника в честь юбилея королевы не будет — в начале апреля скончался ее супруг — принц Филипп. Мы же по случаю дня рождения Елизаветы II вспоминаем атрибуты ее королевского стиля — минимум макияжа, костюмы-двойки, комфортную обувь и аксессуары с историей.
Макияж
Несмотря на возраст, королева Великобритании почти не красится декоративной косметикой — тушь, тени, тональные средства и даже лак для ногтей сведены на нет. Елизавета II пользуется разве что помадами. Фаворит — The Balmoral Lipstick — сделали для королевы ко дню ее инаугурации. Важное условие макияжа: Елизавета должна делать его самостоятельно.
Шляпа
Шляпа королевы — предмет статусный, призванный проиллюстрировать, насколько важна его обладательница — впрочем, как и корона. Почти каждый убор делается специально к мероприятию: например, посещая дом престарелых, королева надевает структурированную шляпу яркого цвета, чтобы аксессуар разглядели даже люди со слабым зрением. А направляясь на королевские скачки в Ройял-Эскот, обязательно выберет ту, что с утяжеленными полями — чтобы головной убор не унесло ветром. Кроме того, задняя часть шляпы не должна даже касаться воротника, тулья не должна мешать выходить из машины, а поля не должны перекрывать обзор. Один из рекордов Елизаветы II касается как раз ее коллекции шляп: за 65 лет правление королева собрала более 5000 шляп — причем, каждую из них удалось «выгулять».
Костюмы-двойки
По костюмам Елизаветы мир невольно изучает историю английской моды: королева одевается только у британских модельеров, благодаря чему их имена узнает весь мир. В восьмидесятые Елизавета смело носила приталенные платья оттенков красного, в девяностых — выбирала простые наряды из хлопка, твида или трикотажа, а в двухтысячных заполнила свой гардероб однотонными костюмами-двойками, которые носит до сих пор. Еще один популярный вариант аутфита Елизаветы — платье-футляр, надетое с пальто. Эти образы диктует протокол королевского этикета: сильный ветер не должен поднимать юбку платья ни на сантиметр. Такое может случиться с герцогиней Кембриджской, но с королевой — никогда.
Броши
На пестрых королевских нарядах иногда сложно разглядеть драгоценности, тем не менее, их истории обычно в разы интересней костюма. Так, например, брошь в виде корзинки с цветами из рубинов, сапфиров и бриллиантов напоминает о рождении принца Чарльза, а брошь в виде розового цветка — подарок канадского геолога Уилльямсона, который нашел редкий розовый бриллиант и сразу же подарил его (в неограненном виде) тогда еще принцессе Елизавете. Еще один излюбленный аксессуар — брошь императрицы Марии Федоровны с сапфиром и жемчугом.
Обувь
Туфли в королевском образе могут быть только в тон к сумочке. Консервативность поддерживается королевой с ног до головы: Елизавета носит старомодные модели с закругленным носом, на невысоком каблуке, но очень удобные. Непонятно, чем вдохновлялись обувные дизайнеры, сделавшие пары к 60-летию правления королевы: так, например, модный дом Roger Vivier выпустили туфли, украшенные перьями и 4000 тысячи бриллиантов, а Николас Кирквуд инкрустировал пару «для королевы» красными и белыми кристаллами Swarovski.
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