Минимум макияжа, костюмы-двойки и аксессуары с историей: из чего состоит стиль королевы Елизаветы II?

Шляпа

Шляпа королевы — предмет статусный, призванный проиллюстрировать, насколько важна его обладательница — впрочем, как и корона. Почти каждый убор делается специально к мероприятию: например, посещая дом престарелых, королева надевает структурированную шляпу яркого цвета, чтобы аксессуар разглядели даже люди со слабым зрением. А направляясь на королевские скачки в Ройял-Эскот, обязательно выберет ту, что с утяжеленными полями — чтобы головной убор не унесло ветром. Кроме того, задняя часть шляпы не должна даже касаться воротника, тулья не должна мешать выходить из машины, а поля не должны перекрывать обзор. Один из рекордов Елизаветы II касается как раз ее коллекции шляп: за 65 лет правление королева собрала более 5000 шляп — причем, каждую из них удалось «выгулять».