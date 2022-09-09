Елизавета II родилась 21 апреля 1926 года в семье герцога и герцогини Йоркских — впоследствии короля Георга VI и королевы-консорта Елизаветы, также именуемой как «королева-мать». Отец тогда еще принцессы взошел на престол в 1936 году, после отречения своего брата короля Эдуарда VIII. Будущая королева получила частное домашнее образование и начала выполнять свои общественные функции во время Второй мировой войны, служа во Вспомогательной территориальной службе.

20 ноября 1947 года принцесса Елизавета вышла замуж за лейтенанта Филиппа Маунтбеттена — бывшего принца Греческого и Датского, за день до свадьбы получившего титул герцога Эдинбургского. Их союз стал самым долгим королевским браком в мировой истории, продлившись до смерти принца Филиппа 9 апреля 2021 года. У пары родились четверо детей: принц Уэльский Чарльз, королевская принцесса Анна, принц и герцог Йоркский Эндрю, а также принц и граф Уэссекский Эдвард.

Елизавета II взошла на престол 6 февраля 1952 года после смерти своего отца, ей было 25 лет. За 70 лет правления королева застала распад Британской империи и ее трансформацию в Содружество наций, процесс деколонизации, холодную войну, первого человека в космосе и первую высадку на Луну, появление телевидения и интернета, вхождение Великобритании в Европейский союз и выход из него и другие события, важные как для Соединенного королевства, так и всего мира.

Елизавета II была старейшим монархом в истории Великобритании и самым долгоправящим главной государства во всем мире. Она скончалась 8 сентября в возрасте 96 лет.