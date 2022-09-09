Сегодня утром Time, The Guardian, Daily Mail и другие газеты и журналы вышли с обложками, посвященными Елизавете II. Британские и мировые СМИ прощаются с королевой Великобритании, скончавшейся в возрасте 96 лет в своем замке в Балморале в кругу семьи.
Самая частая фотография, появившаяся на обложках сегодня, 9 сентября, авторства британского фотографа Сесила Битона — коронационный портрет 1953 года. На обложке Time также появился снимок Битона, сделанный летом 1968 года — тогда Елизавете II было 42 года. На фото королева запечатлена в черном пальто, она отводит глаза.
Time: «Королева Елизавета II. 1926-2022»
The Mirror: «Королева Елизавета II. 1926-2022. Спасибо»
Daily Mail: «Елизавета II. 1926-2022. Наши сердца разбиты. Как найти нужный слова? Наше горе — это сто разных эмоций, и все они трудны для понимания. Когда «Боже, храни королеву» звучала по радио и телевидению, мы услышали, что наш любимых монарх умер — и сердце нации разбилось. Мгновением ранее над Букингемским дворцом появилась двойная радуга — великолепная вспышка цвета в сером послеполуденном небе. Возможно, последнее послание Ее Величества надежды людям, которых она любила и которым служила с такой безудержной радостью и щедростью все эти годы. И кто знает, возможно, принц Филипп тоже был там, снова рядом с ней. Весь день мы знали, что что-то не так. К середине утра поползли слухи, что она очень плохо себя чувствует. Вскоре после этого появилось заявление из дворца. Ее врачи беспокоились о здоровье Ее Величества».
Daily Mail: «Елизавета II. 1926-2022. Наши сердца разбиты. Как найти нужный слова? Наше горе — это сто разных эмоций, и все они трудны для понимания. Когда «Боже, храни королеву» звучала по радио и телевидению, мы услышали, что наш любимых монарх умер — и сердце нации разбилось. Мгновением ранее над Букингемским дворцом появилась двойная радуга — великолепная вспышка цвета в сером послеполуденном небе. Возможно, последнее послание Ее Величества надежды людям, которых она любила и которым служила с такой безудержной радостью и щедростью все эти годы. И кто знает, возможно, принц Филипп тоже был там, снова рядом с ней. Весь день мы знали, что что-то не так. К середине утра поползли слухи, что она очень плохо себя чувствует. Вскоре после этого появилось заявление из дворца. Ее врачи беспокоились о здоровье Ее Величества».
The Guardian: «Королева Елизавета II: 1926-2022»
The Times: «Жизнь в служении. Королева Елизавета II. 21 апреля 1926 — 8 сентября 2022».
i: «Королева Елизавета II. 1926-2022. Монарх умирает в Балморале во второй половине дня, когда семья бросается к ее постели. В стране объявлен 10-дневный траур по давно правящему суверену. В течение 48 часов будет объявлен новый король и новый премьер-министр. Карл III обратился к нации, отдам дань уважения своей «любимой матери».
Daily Star: «Вы выполнили свой долг, мэм».
The Daily Telegraph: «"Горе — это цена, которую мы платим за любовь", — ее величество королева Елизавета II».
Daily Express: «Наша любимая королева мертва. Мир скорбит об утрате поистине великого и вдохновляющего монарха».
Daily Star: «Вы выполнили свой долг, мэм».
Daily Express: «Наша любимая королева мертва. Мир скорбит об утрате поистине великого и вдохновляющего монарха»
The Sun: «Мы любили вас, мэм. Старейший монарх Великобритании, королева Елизавета II мирно скончалась вчера в своем любимом доме в Балморале в возрасте 96 лет после 70 лет самоотверженной службы. Покойтесь с миров, мэм. The Sun и наши читатели любили вас. Мы гордимся тем, что вы были нашей Королевой».
The Daily Telegraph: «"Горе — это цена, которую мы платим за любовь", — ее величество королева Елизавета II».
Елизавета II родилась 21 апреля 1926 года в семье герцога и герцогини Йоркских — впоследствии короля Георга VI и королевы-консорта Елизаветы, также именуемой как «королева-мать». Отец тогда еще принцессы взошел на престол в 1936 году, после отречения своего брата короля Эдуарда VIII. Будущая королева получила частное домашнее образование и начала выполнять свои общественные функции во время Второй мировой войны, служа во Вспомогательной территориальной службе.
20 ноября 1947 года принцесса Елизавета вышла замуж за лейтенанта Филиппа Маунтбеттена — бывшего принца Греческого и Датского, за день до свадьбы получившего титул герцога Эдинбургского. Их союз стал самым долгим королевским браком в мировой истории, продлившись до смерти принца Филиппа 9 апреля 2021 года. У пары родились четверо детей: принц Уэльский Чарльз, королевская принцесса Анна, принц и герцог Йоркский Эндрю, а также принц и граф Уэссекский Эдвард.
Елизавета II взошла на престол 6 февраля 1952 года после смерти своего отца, ей было 25 лет. За 70 лет правления королева застала распад Британской империи и ее трансформацию в Содружество наций, процесс деколонизации, холодную войну, первого человека в космосе и первую высадку на Луну, появление телевидения и интернета, вхождение Великобритании в Европейский союз и выход из него и другие события, важные как для Соединенного королевства, так и всего мира.
Елизавета II была старейшим монархом в истории Великобритании и самым долгоправящим главной государства во всем мире. Она скончалась 8 сентября в возрасте 96 лет.
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