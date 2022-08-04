18+
  • Город
  • Общество
  • News
Общество

С Lancоme, но без Renault: Минпромторг обновил перечень товаров для параллельного импорта

Поделиться:

Минпромторг России расширил список товаров, которые можно ввозить в Россию по параллельному импорту. В перечень включили косметические и парфюмерные средства ряда мировых брендов, в том числе Lancоme и Yves Saint Laurent. Об этом сказано в заявлении ведомства на официальном сайте.

В Россию разрешили ввозить продукцию Lancоme, Redken, Yves Saint Laurent, Helena Rubinstein, Valentino, Giorgio Armani и Kerastase.

«Изменения коснулись списка исключений к парфюмерно-косметической продукции. Некоторые бренды убраны из списка исключений, так как в торговые сети поступает недостаточное количество товаров этих брендов», — пояснили в министерстве.

Также в перечень товаров для параллельного импорта добавили реагенты и расходные материалы к оборудованию для лечения рака бренда Miltenyi Biotec. Однако из списка исключили автомобили французской марки Renault. Такое решение связано с планами АвтоВАЗа. Компания обязалась проводить гарантийное обслуживание машин бренда.

Помимо этого, в список для параллельного импорта включили продукцию компаний автозапчастей, радиоэлектроники и химической промышленности от брендов Castrol, Liqui Moly, Datsun, Alienware и др.

Напомним, в начале июля Минпромторг расширил перечень товаров для параллельного импорта. В список, который сейчас находится на утверждении Минюста, внесена, в частности, компания-производитель конструкторов Lego, тогда как компания Duracell, наоборот, из него исключена.

В начале мая Минпромторг определил перечень товаров для параллельного импорта. Он включает в себя 96 категорий — от смартфонов, игровых консолей и бытовой техники до железнодорожных локомотивов, автомобилей и лодок. Ввозить гаджеты по параллельному импорту российские ритейлеры начали в конце июня. Первой об этом объявила сеть «Связной», в магазинах которой скоро появятся новые iPhone, PlayStation и другие устройства. Рассказываем, как изменятся цены.

Следите за нашими новостями в Telegram

© ООО «Журналы и сайты «Фабрика контента “Точка Ру”» Все права защищены. Перепечатка материалов данного сайта возможна только с письменного разрешения редакции.
При цитировании ссылка на www.sobaka.ru обязательна. Обратная связь с on-line редакцией: news@sobaka.ru

18+
Выберите свой город:
Ваш город
Санкт-Петербург?
Выберите проект: