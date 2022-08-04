С Lancоme, но без Renault: Минпромторг обновил перечень товаров для параллельного импорта

В Россию разрешили ввозить продукцию Lancоme, Redken, Yves Saint Laurent, Helena Rubinstein, Valentino, Giorgio Armani и Kerastase.

«Изменения коснулись списка исключений к парфюмерно-косметической продукции. Некоторые бренды убраны из списка исключений, так как в торговые сети поступает недостаточное количество товаров этих брендов», — пояснили в министерстве.

Также в перечень товаров для параллельного импорта добавили реагенты и расходные материалы к оборудованию для лечения рака бренда Miltenyi Biotec. Однако из списка исключили автомобили французской марки Renault. Такое решение связано с планами АвтоВАЗа. Компания обязалась проводить гарантийное обслуживание машин бренда.

Помимо этого, в список для параллельного импорта включили продукцию компаний автозапчастей, радиоэлектроники и химической промышленности от брендов Castrol, Liqui Moly, Datsun, Alienware и др.

Напомним, в начале июля Минпромторг расширил перечень товаров для параллельного импорта. В список, который сейчас находится на утверждении Минюста, внесена, в частности, компания-производитель конструкторов Lego, тогда как компания Duracell, наоборот, из него исключена.

В начале мая Минпромторг определил перечень товаров для параллельного импорта. Он включает в себя 96 категорий — от смартфонов, игровых консолей и бытовой техники до железнодорожных локомотивов, автомобилей и лодок. Ввозить гаджеты по параллельному импорту российские ритейлеры начали в конце июня. Первой об этом объявила сеть «Связной», в магазинах которой скоро появятся новые iPhone, PlayStation и другие устройства. Рассказываем, как изменятся цены.