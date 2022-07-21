В России планируют отметить механизм параллельного импорта. Но только частично

«Сегодня у нас работает параллельный импорт. Мы это сделали осознанно для того, чтобы сбалансировать рынок. Но это временное решение. Вы готовьтесь к тому, что мы скоро параллельный импорт отменим по группам [товаров], когда будем понимать, что у нас есть достаточно российской продукции», — сказал вице-премьер во время рабочей поездки в Удмуртию.

По словам главы правительства России Михаила Мишустина, сейчас важно собрать информацию по текущей доле отечественной продукции и перспективах роста этой доли. «Надо знать долю рынка. Потом можно выстроить стратегию замещения всего параллельного импорта. Это очень важно», — заметил Мишустин, обращаясь к представителю удмуртского ОАО «Концерн «Аксион», которое показывало на выставке в том числе бытовую технику.

Напомним, в начале мая Минпромторг определил перечень товаров для параллельного импорта. Он включает в себя 96 категорий — от смартфонов, игровых консолей и бытовой техники до железнодорожных локомотивов, автомобилей и лодок. Ввозить гаджеты по параллельному импорту российские ритейлеры начали в конце июня. Первой об этом объявила сеть «Связной», в магазинах которой скоро появятся новые iPhone, PlayStation и другие устройства. Рассказываем, как изменятся цены.

Минпромторг расширил перечень товаров для параллельного импорта. В список, который сейчас находится на утверждении Минюста, внесена, в частности, компания-производитель конструкторов Lego, тогда как компания Duracell, наоборот, из него исключена.