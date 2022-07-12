Lego решил полностью уйти из России

Датский производитель конструкторов LEGO прекратит сотрудничать с главным партнером в России Inventive Retail Group (IRG). Об этом пишет Inc. со ссылкой на гендиректора российского подразделения Евгения Чихачева.
Он сослался на «продолжающиеся существенные нарушения операционной среды», по этой причине прекращается коммерческая деятельность в российском подразделении LEGO приостановят «на неопределенный срок». Это включает в себя прекращение работы большей части московской команды и приостановка партнерства с Inventive Retail Group.
Всего по всей России работали 81 магазин бренда. Из московского офиса уже сократили 70 сотрудников с выходным пособием.
О приостановке поставок в Россию LEGO сообщало еще 3 марта, уже 3 июня некоторые магазины приостановили работу в стране из‑за отсутствия новых товаров, что будет с другими точками — неизвестно.
Ранее Минпромторг расширил перечень товаров для параллельного импорта. В список, который сейчас находится на утверждении Минюста, внесена, в частности, компания-производитель конструкторов Lego, тогда как компания Duracell, наоборот, из него исключена.
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