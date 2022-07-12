Lego решил полностью уйти из России

Он сослался на «продолжающиеся существенные нарушения операционной среды», по этой причине прекращается коммерческая деятельность в российском подразделении LEGO приостановят «на неопределенный срок». Это включает в себя прекращение работы большей части московской команды и приостановка партнерства с Inventive Retail Group.

Всего по всей России работали 81 магазин бренда. Из московского офиса уже сократили 70 сотрудников с выходным пособием.

О приостановке поставок в Россию LEGO сообщало еще 3 марта, уже 3 июня некоторые магазины приостановили работу в стране из‑за отсутствия новых товаров, что будет с другими точками — неизвестно.

Ранее Минпромторг расширил перечень товаров для параллельного импорта. В список, который сейчас находится на утверждении Минюста, внесена, в частности, компания-производитель конструкторов Lego, тогда как компания Duracell, наоборот, из него исключена.