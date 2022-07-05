Магазины re:Store начали ввозить iPhone и MacBook в Россию по параллельному импорту

«Сеть магазинов re:Store делает все возможное, чтобы обеспечить полный ассортимент товаров, которые клиенты привыкли видеть в магазинах сети. На сегодняшний день в магазинах представлена техника как ввезенная до марта 2022 года, так и техника, которая была привезена на территорию РФ в июне 2022 года. Это касается в первую очередь iPhone и MacBook», — сообщили в Inventive Retail Group.

Россия попала под санкции западных стран после 24 февраля, некоторые зарубежные компании приостановили поставки своей продукции в страну. В начале мая Минпромторг определил перечень товаров для параллельного импорта. Он включает в себя 96 категорий — от смартфонов, игровых консолей и бытовой техники до железнодорожных локомотивов, автомобилей и лодок.

А накануне Минпромторг расширил перечень товаров для параллельного импорта. В список, который сейчас находится на утверждении Минюста, внесена, в частности, компания-производитель конструкторов Lego, тогда как компания Duracell, наоборот, из него исключена.

Ввозить гаджеты по параллельному импорту российские ритейлеры начали в конце июня. Первой об этом объявила сеть «Связной», в магазинах которой скоро появятся новые iPhone, PlayStation и другие устройства. Рассказываем, как изменятся цены.