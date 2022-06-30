Петербургский суд запретил мультик Happy Tree Friends из-за обилия сцен жестокости и «приемов лишения жизни»

Прокуратура подала административный иск о блокировке выпуска под названием «Пятница, 13-е» «в интересах неопределенного круга лиц». В мультфильме показаны сцены с издевательствами, кровью, приемами лишения жизни. Отмечается, что никаких ограничений на передачу, копирование и распространение ленты не было.

По версии прокуратуры, ролик ориентирован на «создание у несовершеннолетних мотивации к деструктивному противоправному поведению, в том числе применению насилия в отношении окружающих».

«Психологические особенности подростков, которые становятся посетителями и пользователями указанных ресурсов, могут способствовать тому, что данные материалы окажутся для них не только эмоционально привлекательными, но и будут побуждать к действиям подражательного характера», — говорится в сообщении.

Happy Tree Friends, или «Счастливые лесные друзья» —мультипликационный флэш-сериал в жанре черного юмора о приключениях нескольких зверей. Эпизоды сериала строятся по следующей сюжетной модели: беззаботное времяпрепровождение непременно оборачивается трагедией с летальным исходом. Смерть персонажа может наступить по самым неправдоподобным причинам и непременно сопровождается членовредительством, что создаёт комический эффект. При этом окружающие персонажи, как правило, ведут себя так, как будто ничего страшного не произошло, кроме тех случаев, когда паника может обернуться новыми жертвами.

Напомним, Октябрьский районный суд Петербурга запретил американский мультфильм Happy tree friеnds, так как в приключениях друзей-зверят нашли излишнюю жестокость и сцены насилия.

Колпинский районный суд Петербурга запретил распространение аниме «Тетрадь смерти», «Инуяшики», «Токийский гуль» и «Эльфийская песнь» на территории России — правда, только на тех сайтах, ссылки на которые предоставила прокуратура. Вот как на запрет аниме отреагировали в соцсетях.

А позже Калининский районный суд Петербурга запретил ссылки на еще одно аниме — «Зачем вы здесь, учитель?». А все из-за «неоправданно резкого контраста между эмоционально приятными ситуациями и деструктивными формами подачи».