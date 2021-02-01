Прокуратура попросила суды Петербурга запретить еще 8 аниме и картинку «жалобный буль»

В список мультфильмов, которые хочет запретить прокуратура, вошли аниме «Межвидовые Рецензенты», «Токийский Гуль», «Класс убийц», «Загадка дьявола», «Натюрморт в серых тонах», «Клинок Маню», «Князь тьмы с задней парты», а также «Князь Тьмы и Герой».

Кроме того, в исках указаны несколько ссылок на посты во ВКонтакте. Запрещенными могут признать две картинки, одна из которых обыгрывает сцену утопления. «Отказы не принимаются. *Жалобный буль*», — гласит надпись на ней.

Напомним, ранее Колпинский районный суд Петербурга запретил распространение аниме «Тетрадь смерти», «Инуяшики», «Токийский гуль» и «Эльфийская песнь» на территории России — правда, только на тех сайтах, ссылки на которые предоставила прокуратура. Вот как на запрет аниме отреагировали в соцсетях.