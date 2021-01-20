Петербургский суд запретил аниме «Тетрадь смерти» в России. Вот как на это реагируют в соцсетях

«Тетрадь смерти», «Инуяшики», «Токийский гуль» и «Эльфийская песнь» теперь «запрещенка». Колпинский районный суд Петербурга запретил распространение аниме на территории России — правда, только на тех сайтах, ссылки на которые предоставила прокуратура.
Заседание проходило в Колпинском районном суде. Как сообщает Объединенная пресс-служба судов Петербурга, под запрет попали аниме «Тетрадь смерти» и третий эпизод «Инуяшики» на сайте Jut.su, а также аниме «Токийский гуль» и «Эльфийская песнь» на сайте yummyanime.club. Выносили «приговор» аниме эксперты Олег Эрлих и Василий Белов.
По мнению Эрлиха, в аниме «Тетрадь смерти» «идет косвенное, но достаточно мотивирующее воздействие на ребенка» — это подталкивает размышлять детей о суициде и несет вред психике подростков. Белов в свою очередь заявил, что ему просто не нравится название. «В данном случае «Тетрадь смерти» формирует интерес к тематике смерти, а такая тематика обычно привлекает людей к нестабильной психикой», — сказал он.
В аниме «Токийский гуль» эксперты нашли «расчлененку». «Формируется установка на садистические наклонности через яркие образы. Такие фильмы выполняю роль джинна из бутылки», — резюмировал Белов.
При рассмотрении аниме «Эльфийская песнь» эксперты согласились с исковой формулировкой — в сериале присутствуют сцены крови, жестокости и наготы, мультфильм угрожает психическому развитию несовершеннолетних. «У нас уже даже доцент университета убил и расчленил. А у такого человека максимальные ограничители сформировались в процессе развития», — отметил Белов.
На сайте yummyanime.club аниме «Токийский гуль» уже «недоступно на территории Российской Федерации по требованию правообладателя». Незадолго до этого на нем появилась следующая надпись: «Уважаемые судьи, спасибо за рекламу сайта. Надеемся, вы знаете, что такое «эффект Стрейзанд»». Внимание на это обратило издание TJ.
Вот как на запрет аниме отреагировали в соцсетях:
Моё лицо, когда я узнала, что сегодня Колпинский районный суд Санкт-Петербурга запретил аниме «Тетрадь смерти» pic.twitter.com/5NOFzIqCLU— Наташа Переводчица (@humortranslate) January 20, 2021
АААААААА. Суд смотрит аниме еще и спойлерит во всю— Дикий Петербург (@Wild_SPb) January 20, 2021
Лучшее заседание за всю историю судебного института pic.twitter.com/Pni0xEoynh
а вы тоже до сегодняшнего дня не знали ЧТО ДУШИ КАЛЕЧИТ ИМЕННО АНИМЕ А НЕ УСЛОВИЯ ПРОЖИВАНИЯ В СТРАНЕ? pic.twitter.com/mXVTYi2rvR— ღ ms.miracle ღ (@vika71rus) January 20, 2021
Щас идет дело о запрете аниме в местном питерском суде (хотя судом я это не назову, там есть только обвиняющая сторона) и они там говно льют на один сайт— Учиховская Жрица ☽︎ (@Madara_Lord19) January 20, 2021
И ПОСМОТРИТЕ ЧТО СОЗДАТЕЛИ САЙТА СДЕЛАЛИ ХУХЦХА КРАСАВЧИКИ pic.twitter.com/npgcm9YEqh
аниме реакции прекрасны! pic.twitter.com/85hnLTgCv3— Чпок|Амбассадор РоЧу (@ChinaSan2) January 20, 2021
С дней запрета аниме 😎😎😌🎁🎊🎊🎉 pic.twitter.com/veVgVbk7o7— Хасэ Петрович (@Kira_san1707) January 20, 2021
Комментарии (1)
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