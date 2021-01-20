Петербургский суд запретил аниме «Тетрадь смерти» в России. Вот как на это реагируют в соцсетях

По мнению Эрлиха, в аниме «Тетрадь смерти» «идет косвенное, но достаточно мотивирующее воздействие на ребенка» — это подталкивает размышлять детей о суициде и несет вред психике подростков. Белов в свою очередь заявил, что ему просто не нравится название. «В данном случае «Тетрадь смерти» формирует интерес к тематике смерти, а такая тематика обычно привлекает людей к нестабильной психикой», — сказал он.

В аниме «Токийский гуль» эксперты нашли «расчлененку». «Формируется установка на садистические наклонности через яркие образы. Такие фильмы выполняю роль джинна из бутылки», — резюмировал Белов.

При рассмотрении аниме «Эльфийская песнь» эксперты согласились с исковой формулировкой — в сериале присутствуют сцены крови, жестокости и наготы, мультфильм угрожает психическому развитию несовершеннолетних. «У нас уже даже доцент университета убил и расчленил. А у такого человека максимальные ограничители сформировались в процессе развития», — отметил Белов.

На сайте yummyanime.club аниме «Токийский гуль» уже «недоступно на территории Российской Федерации по требованию правообладателя». Незадолго до этого на нем появилась следующая надпись: «Уважаемые судьи, спасибо за рекламу сайта. Надеемся, вы знаете, что такое «эффект Стрейзанд»». Внимание на это обратило издание TJ.

Вот как на запрет аниме отреагировали в соцсетях: