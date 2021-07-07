Суд в Петербурге запретил мультфильм Happy tree friеnds. Из-за травмоопасных приключений друзей-зверят

«Просмотром мультсериала «Счастливые лесные друзья» установлено, что этот мультсериал ориентирован на детей младшего возраста и выдержан в распространенном для американской мультипликации стиле с элементами жестокости. Сериал включает несколько сотен мультфильмов продолжительностью до 3-х минут, мультфильмы о маленьких милых зверьках, с которыми постоянно случаются разные тяжелые происшествия: их давят, разрывают на части и прочее. Просмотр мультсериала безусловно наносит вред духовно-нравственному восстанию и развитию малолетних детей, противоречит гуманистическому характеру воспитания, присущему России», — сообщает Объединенная пресс-служба судов Петербурга.

Вместе со «Счастливыми лесными друзьями» под раздачу попали мультфильмы и аниме «Ад Данте: Анимированный эпос», «Атака титанов. Фильм первый: Жестокий мир», «Легенды смертельной битвы: месть скорпиона» и «Космос: Территория смерти». Вот что эксперты думают о данных произведениях:

«Легенды смертельной битвы: месть скорпиона» — «в мультфильме превалируют сцены крайней жестокости, детально прорисованы кровавые единоборства, расчленение тел, элементы каннибализма, подобие рентгеновских снимков поврежденных костей и органов, темные ночные пейзажи окрашены в кроваво-красный цвет, в русском переводе присутствует нецензурная брань и жаргонизмы. Просмотр мультфильма может носить мотивирующее воздействие к агрессивному, аутоагрессивному или самоповреждающему поведению».

«Атака титанов. Фильм первый: Жестокий мир» — «кадры включают в себя ни с чем несравнимые по жестокости сцены: нагие титаны разрывают людей на части и пожирают, пожирают детей, проливаются реки крови, до финальной сцены фильма в нем витает гнетущее настроение бессилия и безнадежности. Просмотр несовершеннолетними этого фильма может причинить вред психическому здоровью и духовно-нравственному развитию детей, формированию у них фобических реакций».

«Ад Данте: Анимированный эпос» — «умеренно демонстрируются кровопролитие, убитые воины и порхающие над ними хищные птицы, обнаженные тела с гипертрофированными формами, эротические сцены».

«Космос: Территория смерти» — «мультфильм изобилует сценами кровопролития, насильственной гибели людей, расчленения, применения оружия. Финал мультфильма крайне пессимистичен, включает сцены гибели всего экипажа и возможный переход монстров на причаливающий космический корабль. Сцены убийства, расчленения человеческих тел косвенно повышают уровень рисков девиантного поведения ребенка под их влиянием».

Happy Tree Friends, или «Счастливые лесные друзья» —мультипликационный флэш-сериал в жанре черного юмора о приключениях нескольких зверей. Эпизоды сериала строятся по следующей сюжетной модели: беззаботное времяпрепровождение непременно оборачивается трагедией с летальным исходом. Смерть персонажа может наступить по самым неправдоподобным причинам и непременно сопровождается членовредительством, что создаёт комический эффект. При этом окружающие персонажи, как правило, ведут себя так, как будто ничего страшного не произошло, кроме тех случаев, когда паника может обернуться новыми жертвами.