Forbes: Минцифры отложило проект электронного паспорта. И на это есть несколько причин

На цифровых паспортах должны были записывать информацию о человеке, по которой его можно было бы идентифицировать. Помимо личных данных, на удостоверении можно было записать отпечатки пальцев, данные водительского удостоверения, СНИЛС и электронную подпись.

Однако проект решили заморозить на неопределенный срок после начала «спецоперации», рассказали источник в Минцифры и источник, участвовавший в разработке проекта. Еще двое собеседников добавили, что проект сейчас «не в приоритете» и «всем немного не до того».

Замдиректора по федеральному проекту «Цифровое Государственное управление» Кирилл Емельянов рассказал, что сроки запуска проекта сдвинули. По его словам, перенос связан с тем, что проект состоит из двух частей — паспорта на электронном носителе и его цифрового аналога — и чтобы их реализовать, нужно соблюдать повышенные меры безопасности.

Другой собеседник издания отметил, что от запуска электронных паспортов отказались по «финансовым причинам». Стоимость цифрового паспорта составляла бы 1000 рублей, в то время как бумажный стоит 300 рублей (при оформлении через Госуслуги — скидка 30%). Если в столице люди готовы отдавать столько, то в регионах — нет, особенно при неочевидной пользе такого документа.

Еще один источник одной из причин заморозки проекта назвал дефицит материалов для электронных носителей. Для производства документа нового формата сейчас не хватает пластика и чипов. Другой источник говорит, что смарт-чипы можно создать в нужном количестве. Однако в проекте нет технической документации, поэтому не совсем понятно, какие чипы потребуются для производства электронного паспорта.