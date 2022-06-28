СМИ: на Wildberries стали продавать товары из IKEA

Сейчас на сайте представлено 195 товаров, однако не все вещи похожи на те, что продавали в официальных магазинах.

Также есть различия и в цене товаров. На маркетплейсе стоимость некоторых позиций отличается в десять раз. Так, за мягкую игрушку просят 4 415 рублей, детский коврик стоит 10 648 рублей, интерьерная гирлянда — 5 750 рублей, а картонная коробка обойдется в 2 950 рублей.

Ранее некоторые товары IKEA также по завышенным ценам появились в онлайн-магазине «Яндекс.Маркет».