СМИ: на Wildberries стали продавать товары из IKEA

Онлайн-ретейлер Wildberries запустил продажу вещей из ушедшей IKEA. На маркетплейсе можно найти мебель, домашний текстиль, кухонные принадлежности и другое.
Сейчас на сайте представлено 195 товаров, однако не все вещи похожи на те, что продавали в официальных магазинах.
Также есть различия и в цене товаров. На маркетплейсе стоимость некоторых позиций отличается в десять раз. Так, за мягкую игрушку просят 4 415 рублей, детский коврик стоит 10 648 рублей, интерьерная гирлянда — 5 750 рублей, а картонная коробка обойдется в 2 950 рублей.
Ранее некоторые товары IKEA также по завышенным ценам появились в онлайн-магазине «Яндекс.Маркет».
Напомним, IKEA дала старт последней распродаже перед закрытием магазинов, участие в которой пока что могут принять только сотрудники компании. Россияне начали активные поиски работников IKEA, чтобы успеть «купить очень много мебели». За обладание вожделенными товарами они готовы отдать до 25 тысяч рублей.
Распродажа товаров для сотрудников IKEA уже началась. Для всех россиян возможность приобрести товары компании появится через несколько дней. Точная дата не называется — однако ранее СМИ сообщали о 1 июля.
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