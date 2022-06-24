Из «Яндекс.Еды» теперь разрешили удалять данные о сделанных заказах

Сейчас удалить можно только своих доставленных и завершенных заказов в «Яндекс Еде». Это можно сделать через личный кабинет Яндекс ID. В дальнейшем убрать получится и другую информацию — например, адрес, на который оформлен заказ. Процесс удаления данных может занимать до трех дней, говорится в пресс-релизе компании.

Однако удалить информацию о заказах из «Яндекс. Лавки» пока нельзя, но такую функцию скоро пообещали ввести.

Напомним, в марте в сети появилась карта с утекшими данными пользователей сервиса «Яндекс.Еда» — именами, телефонами и адресами клиентов в том числе из Петербурга. Рассказываем, что известно об этом.

Позже сайт со слитыми данными клиентов «Яндекс.Еды» полностью заблокировали. Его нельзя открыть даже с VPN. А затем клиенты «Яндекс.Еды» подали коллективный иск к сервису из-за утечки персональных данных. Через суд они требуют компенсации в размере 100 тысяч рублей на каждого заявителя.