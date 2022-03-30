Россияне подали коллективный иск к «Яндекс.Еде» из-за утечки персональных данных

Как пишут «Ведомости» со ссылкой на Бориса Фельдмана — директора по правовым вопросам юридического сервиса Destra Legal, представляющий интересы заявителей — в иске против «Яндекс.Еды» участвуют 33 пользователя сервиса из России. Еще около 300 человек отправили заявки, чтобы присоединиться к иску.

Предметом спора является право требования компенсации морального вреда в связи с нарушением пункту 2 статьи 17 закона «О персональных данных», согласно которому субъект персональных данных имеет право на защиту своих прав и законных интересов, в том числе на возмещение убытков или компенсацию морального вреда в судебном порядке.

Заявители требуют компенсации в размере 100 тысяч рублей на каждого. Точную сумму определит суд с учетом обстоятельств. В пресс-службе Замоскворецкого районного суда Москвы, куда был направлен иск, уточнили, что обращение пока не зарегистрировано. В «Яндекс.Еде» также пока не ответили на запрос издания.

Напомним, 1 марта «Яндекс.Еда» сообщила об утечке данных пользователей. В Сети опубликовали карту с базой о клиентах сервиса, позже сайт со слитыми данными заблокировал Роскомнадзор. Теперь его нельзя открыть даже с VPN.