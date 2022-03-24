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Сайт со слитыми данными клиентов «Яндекс.Еды» полностью заблокировали. Его нельзя открыть даже с VPN

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«Яндекс.Еда» полностью заблокировала сайт со слитыми данными своих клиентов. Открыть его нельзя даже с VPN, пишет vc.ru.

﹏﹏﹏﹏﹏ / Shutterstock.com

Компания борется с последствиями утечки, сотрудники «Яндекс.Еды» начали связываться с регистраторами и облачными хранилищами, чтобы разделегировать домены и удалить файлы с информацией о заказах.

Разделегирование домена подразумевает расторжение договора со стороны регистратора, при этом владелец домена теряет право на его использование. В итоге сайт становится недоступным, и даже попасть на него, используя VPN, не получится.

Ранее генеральный директор «Яндекс.Еды» Роман Маресов извинился перед пользователями, ставшими жертвами утечки данных. Он также рассказал, что «Яндекс.Еду» подключат к инструменту, с помощью которого его пользователи управлять хранением личных данных, пишет ТАСС.

«В скором времени мы подключим «Еду» к инструменту для управления данными, который «Яндекс» запустил в прошлом году. С его помощью можно посмотреть, какие данные о вас накопили разные сервисы, и при желании удалить их раз и навсегда», — заявил Маресов.

По словам Маресова, утекшая ранее информация содержала в себе все сведения о заказах из «Яндекс.Еды»: адреса, номера телефонов, имена, даты и время заказов. Отмечается, что утечки логинов, паролей и информаций по банковским картам не было.

Напомним, 1 марта «Яндекс.Еда» сообщила об утечке данных пользователей. 22 марта в сети опубликовали карту с базой о клиентах сервиса, а на следующий день сайт со слитыми данными заблокировал Роскомнадзор.

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