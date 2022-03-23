Как пишет Forbes, данные пользователей «Яндекс.Еда» появились на отдельном сайте — по данным Whois, он был создан 14 марта. На карту городов были нанесены имена, адреса, номера телефонов, адреса электронной почты, а также общая сумма заказов конкретных клиентов сервиса за последние полгода. Данные были доступны по клику на точку на карте, а также по поиску — достаточно ввести номер телефона или фамилию.

«После начала спецоперации России на Украине, в результате массовых кибератак на веб-ресурсы РФ, множество личных данных было незаконно выложено в Сеть. Мы публикуем базу с персональной информацией россиян, которой могут воспользоваться с целью запугивания и обмана. Вы можете проверить на карте, какая информация есть у преступников, чтобы понимать риски. Предупрежден — значит вооружен!» — говорилось в сообщении на сайте.

Утром 23 марта карта с данными пользователей «Яндекс.Еды» была заблокирована Роскомнадзором, пока специалисты сервиса проверяли данные на сайте. По словам представителей «Яндекса», в основу карты легли данные из утечки, о которой стало известно 1 марта. Тогда отмечалось, что слив не коснулся банковских, платежных и регистрационных данных пользователей.

«Никаких новых инцидентов в сфере информационной безопасности с 1 марта не было. Речь про утечку, о которой "Яндекс.Еда" рассказала 1 марта и тогда же уведомила всех затронутых пользователей по электронной почте», — приводит «Интерфакс» заявление пресс-службы «Яндекса».