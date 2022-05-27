В Россию вернулись около 85% IT-специалистов. Во всяком случае, так утверждает премьер-министр Мишустин

Как рассказал Мишустин, о возвращении работников IT-сферы стало известно благодаря данным сим-карт. Однако он не уточнил, каким образом смогли определить среди абонентов IT-специалистов.

Премьер-министр также отметил, что решения, которые в последнее время были приняты правительством, — это «оперативные ответы на возникающие вызовы».

«Например, то же решение о поддержке IT-отрасли — фундаментальное, очень важное решение — было принято мгновенно, как только появилась первая информация о том, что наши специалисты начали уезжать», — сказал он.

Мишустин добавил, что сейчас важно проводить аналитику, чтобы детально оценивать общее положение и понимать дальнейшее направление развития.

Ранее сообщалось, что в России запущена программа льготной ипотеки для IT-специалистов. Сотрудники отечественных IT-компаний смогут взять ипотечный кредит под 5% годовых. Рассказываем об условиях. Также работникам из IT-сферы предложили налоговые льготы и отсрочку от армии.

Напомним, большинство россиян, которые покинули страну после 24 февраля, вернулись обратно. Об этом заявил глава Минцифры Максут Шадаев на форуме «Новые горизонты». По его словам, о возвращении 80% россиян говорят данные сотовых операторов «большой четверки» — МТС, «Билайн», «Мегафон», «Теле2».