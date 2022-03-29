18+
  • Город
  • Общество
  • News
Общество

Российские IT-специалисты могут получить отсрочку от армии. Но есть условие

Поделиться:

Правительство России определило порядок отсрочки от армии для IT-специалистов. Рассказываем, кто может на нее расчитывать. 

Shutterstock.com

Кто может получить отсрочку?

  • Молодые люди до 27 лет, имеющие высшее образование и работающие в IT-компаниях не менее года;
  • Молодые специалисты со стажем менее года, если они окончили вуз за год до назначения на должность.

Что нужно для получения отсрочки?

  • Компании должны направить соответствующий список специалистов в Минцифры до 1 мая 2022 года, где сформируют общий список для Минобороны и в дальнейшем военкоматов.

В список тех, кто может рассчитывать на отсрочку, включены более 60 специальностей и направлений. В их числе:

  • Математика;
  • Прикладная информатика;
  • Картография и геоинформатика;
  • Радиотехника;
  • Электроника и наноэлектроника;
  • Робототехника;
  • Авиастроение;
  • Кораблестроение и другие. 

Напомним, в настоящее время правительство России принимает меры для поддержки отечественных IT-компании. Им дают налоговые послабления на три года, а сотрудникам разрешили получать отсрочку от армии и льготную ипотеку. Рассказываем, какие еще послабления введут для отрасли.

Следите за нашими новостями в Telegram

© ООО «Журналы и сайты «Фабрика контента “Точка Ру”» Все права защищены. Перепечатка материалов данного сайта возможна только с письменного разрешения редакции.
При цитировании ссылка на www.sobaka.ru обязательна. Обратная связь с on-line редакцией: news@sobaka.ru

18+
Выберите свой город:
Ваш город
Санкт-Петербург?
Выберите проект: