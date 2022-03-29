Российские IT-специалисты могут получить отсрочку от армии. Но есть условие

Правительство России определило порядок отсрочки от армии для IT-специалистов. Рассказываем, кто может на нее расчитывать.
Кто может получить отсрочку?
- Молодые люди до 27 лет, имеющие высшее образование и работающие в IT-компаниях не менее года;
- Молодые специалисты со стажем менее года, если они окончили вуз за год до назначения на должность.
Что нужно для получения отсрочки?
- Компании должны направить соответствующий список специалистов в Минцифры до 1 мая 2022 года, где сформируют общий список для Минобороны и в дальнейшем военкоматов.
В список тех, кто может рассчитывать на отсрочку, включены более 60 специальностей и направлений. В их числе:
- Математика;
- Прикладная информатика;
- Картография и геоинформатика;
- Радиотехника;
- Электроника и наноэлектроника;
- Робототехника;
- Авиастроение;
- Кораблестроение и другие.
Напомним, в настоящее время правительство России принимает меры для поддержки отечественных IT-компании. Им дают налоговые послабления на три года, а сотрудникам разрешили получать отсрочку от армии и льготную ипотеку. Рассказываем, какие еще послабления введут для отрасли.
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