Российские IT-специалисты могут получить отсрочку от армии. Но есть условие

Кто может получить отсрочку?

Молодые люди до 27 лет, имеющие высшее образование и работающие в IT-компаниях не менее года;

Молодые специалисты со стажем менее года, если они окончили вуз за год до назначения на должность.

Что нужно для получения отсрочки?

Компании должны направить соответствующий список специалистов в Минцифры до 1 мая 2022 года, где сформируют общий список для Минобороны и в дальнейшем военкоматов.

В список тех, кто может рассчитывать на отсрочку, включены более 60 специальностей и направлений. В их числе:

Математика;

Прикладная информатика;

Картография и геоинформатика;

Радиотехника;

Электроника и наноэлектроника;

Робототехника;

Авиастроение;

Кораблестроение и другие.

Напомним, в настоящее время правительство России принимает меры для поддержки отечественных IT-компании. Им дают налоговые послабления на три года, а сотрудникам разрешили получать отсрочку от армии и льготную ипотеку. Рассказываем, какие еще послабления введут для отрасли.